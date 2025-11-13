Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мечтаете поплавать с дельфинами? В дельфинарии вас ждёт захватывающее шоу и близкое знакомство с этими удивительными созданиями. Фото, объятия, плавание — всё это станет частью незабываемого дня. Откройте для себя радость общения с морскими друзьями!

SULTAN Ваш гид в Аланье Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание экскурсии Незабываемый день для всей семьи Плавание с дельфинами — это мечта, которую можно легко воплотить в жизнь во время отпуска в Аланье. В местном дельфинарии вас ждет не только захватывающее шоу с участием этих удивительных морских обитателей, но и возможность лично с ними пообщаться. Здесь дельфины демонстрируют настоящие чудеса ловкости и дружелюбия, а вы сможете сфотографироваться с ними и даже поплавать в специально оборудованном бассейне. Это идеальное место для семейного отдыха, которое оставит яркие эмоции как у детей, так и у взрослых. Дельфинарий работает ежедневно и рад каждому гостю, кто хочет почувствовать магию живого общения с умнейшими созданиями моря.

