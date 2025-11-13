Мечтаете поплавать с дельфинами? В дельфинарии вас ждёт захватывающее шоу и близкое знакомство с этими удивительными созданиями. Фото, объятия, плавание — всё это станет частью незабываемого дня. Откройте для себя радость общения с морскими друзьями!
Описание экскурсииНезабываемый день для всей семьи Плавание с дельфинами — это мечта, которую можно легко воплотить в жизнь во время отпуска в Аланье. В местном дельфинарии вас ждет не только захватывающее шоу с участием этих удивительных морских обитателей, но и возможность лично с ними пообщаться. Здесь дельфины демонстрируют настоящие чудеса ловкости и дружелюбия, а вы сможете сфотографироваться с ними и даже поплавать в специально оборудованном бассейне. Это идеальное место для семейного отдыха, которое оставит яркие эмоции как у детей, так и у взрослых. Дельфинарий работает ежедневно и рад каждому гостю, кто хочет почувствовать магию живого общения с умнейшими созданиями моря.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуга гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аланьи
