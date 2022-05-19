Полёт на параплане над Аланьей. Параглайдинг в Турции с русскоговорящим инструктором

Полёт на параплане над Аланьей

Полёт на параплане над Аланьей. Параглайдинг в Турции с русскоговорящим инструктором
Полёт на параплане над Аланьей. Параглайдинг в Турции с русскоговорящим инструктором
Полёт на параплане над Аланьей. Параглайдинг в Турции с русскоговорящим инструктором
Полёт на параплане над Аланьей. Параглайдинг в Турции с русскоговорящим инструктором

Что вас ожидает 🤩

  • Тёплое средиземное море с высоты птичьего полёта
  • Жёлтый песок знаменитого пляжа Клеопатры
  • Древняя аланийская крепость и "пиратские" лодки на лазурном море
Полёт над Аланьей. Одно из красивейших мест на средиземноморском побережье Турции. Тёплое море, жёлтый песок знаменитого пляжа Клеопатры, древняя крепость с красной башней Кызыл Куле и “пиратские” лодки с праздными туристами вычерчивают белые линии на лазурной поверхности моря. Кстати, сами турки средиземное море называют почему-то белым морем, а Аланья когда-то на самом деле была пиратским портом.
Были ли Вы в Алании до этого или нет - не важно! С высоты сотен метров Аланию Вы точно увидите по другому, испытав при этом незабываемые эмоции от полёта с высокой горы на параплане с опытным инструктором, который ещё и говорит по русски. Полёт завершает приземление на пляже Клеопатры на мягкий тёплый песок прямо рядом с нашим офисом. А как приятно чилить после полёта, купаясь в море, и смотреть на приземление десятков парапланов, раскрашивающих яркими мазками синее небо в котором ещё недавно были Вы сами.

Организационные детали

Для полетов очень важны благоприятные погодные условия: отсутствие осадков и скорость ветра. Из-за плохой погоды возможны отмены или перенос на другой день. Поэтому советуем для полёта бронировать его на первый или второй день вашего отдыха в Аланье.
Сделать это лучше заблаговременно пока находитесь ещё в России, поскольку в Алании в целях безопасности действует ограничение на количество полётов пилотами. Один пилот в день может делать не более 7 полётов с пассажирами, а в туристический сезон потребность чаще всего превышает разрешённый лимит на вылеты.

Как проходит экскурсия

Экскурсию по небу для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Трансфер от места сбора входит в стоимость экскурсии, дорога к месту полета займет примерно 7-10 минут. Возвращение обратно на параплане с инструктором с приземлением на пляж.
Одежда должна быть удобной и по погоде. Обязательно спортивная обувь.

Детали полета на параплане

К полету допускаются участники старше 18 лет и весом от 30 до 120 кг

Полет длится 10 минут и проходит с инструктором

При желании можно организовать видеосъемку полета (уточняйте в переписке с гидом)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полёт с инструктором
  • Трансфер до стартовой площадки
Что не входит
  • Видеосъёмка или фотографии
Место начала и завершения?
Пляж Клеопатры номер 22
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно фактической погоде
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Место встречи:
  • Пляж Клеопатры номер 22. Напротив автобусной остановки номеров 1 и 101. Это практически самое начало пляжа со стороны Анталии. Офис №3 Компания "Apache Paragliding". В офисе спросить русскоговорящих инструкторов Эльдара или Хасана.
  • Одежда должна быть удобной и по погоде. Лучше будет если она будет спортивная. Обязательно спортивная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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