Полёт над Аланьей. Одно из красивейших мест на средиземноморском побережье Турции. Тёплое море, жёлтый песок знаменитого пляжа Клеопатры, древняя крепость с красной башней Кызыл Куле и “пиратские” лодки с праздными туристами вычерчивают белые линии на лазурной поверхности моря. Кстати, сами турки средиземное море называют почему-то белым морем, а Аланья когда-то на самом деле была пиратским портом.

Были ли Вы в Алании до этого или нет - не важно! С высоты сотен метров Аланию Вы точно увидите по другому, испытав при этом незабываемые эмоции от полёта с высокой горы на параплане с опытным инструктором, который ещё и говорит по русски. Полёт завершает приземление на пляже Клеопатры на мягкий тёплый песок прямо рядом с нашим офисом. А как приятно чилить после полёта, купаясь в море, и смотреть на приземление десятков парапланов, раскрашивающих яркими мазками синее небо в котором ещё недавно были Вы сами.

Организационные детали

Для полетов очень важны благоприятные погодные условия: отсутствие осадков и скорость ветра. Из-за плохой погоды возможны отмены или перенос на другой день. Поэтому советуем для полёта бронировать его на первый или второй день вашего отдыха в Аланье.

Сделать это лучше заблаговременно пока находитесь ещё в России, поскольку в Алании в целях безопасности действует ограничение на количество полётов пилотами. Один пилот в день может делать не более 7 полётов с пассажирами, а в туристический сезон потребность чаще всего превышает разрешённый лимит на вылеты.

Как проходит экскурсия

Экскурсию по небу для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Трансфер от места сбора входит в стоимость экскурсии, дорога к месту полета займет примерно 7-10 минут. Возвращение обратно на параплане с инструктором с приземлением на пляж.

Одежда должна быть удобной и по погоде. Обязательно спортивная обувь.

Детали полета на параплане

К полету допускаются участники старше 18 лет и весом от 30 до 120 кг

Полет длится 10 минут и проходит с инструктором

При желании можно организовать видеосъемку полета (уточняйте в переписке с гидом)