ежедневно в 10:00

Полёт на параплане над Аланьей

Полетать с русскоязычным инструктором и полюбоваться морскими пейзажами с высоты

Групповая
Параглайдинг — это потрясающие виды и эмоции, которые не описать словами.

С нашими опытными инструкторами вы можете наслаждаться полетом, не волнуясь о безопасности.

Завершится это яркое приключение мягким приземлением на пляж, и активный отдых продолжится купанием в море.
Полёт на параплане над Аланьей
Полёт на параплане над Аланьей
Полёт на параплане над Аланьей
Полёт на параплане над Аланьей
Полёт на параплане над Аланьей
Полёт на параплане над Аланьей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы встретим вас у отеля и доставим к месту взлета — дорога займет примерно 7-10 минут. Русскоязычный инструктор проведет небольшой инструктаж и расскажет, как будет проходить полет.
Разбег — и вот вы уже парите над сияющим на солнце морем! С высоты птичьего полета вам откроются виды на знаменитый пляж Клеопатры, древнюю крепость с красной башней Кызыл Куле и «пиратские» лодки с праздными туристами.
Приземлитесь вы на мягкий теплый песок того самого пляжа. После сможете понежиться на солнце и искупаться в море — или полюбоваться, как десятки парапланов раскрашивают яркими мазками синее небо, где еще недавно были вы сами.

Организационные детали

Бронирование и отмена

  • Для полетов очень важны благоприятные погодные условия: отсутствие осадков и скорость ветра. Из-за плохой погоды возможны отмены или перенос на другой день. Поэтому советуем бронировать полет на первый или второй день вашего отдыха в Аланье. Делать это лучше еще до приезда в Турцию, так как в целях безопасности в Аланье действует ограничение: не более 7 полётов с пассажирами.
  • К полету допускаются участники старше 18 лет и весом от 30 до 120 кг

Как проходит экскурсия

  • Полет длится 10 минут и проходит с инструктором (это буду я или другой инструктор из нашей команды)
  • Трансфер входит в стоимость; обратно вы на параплане спуститесь на пляж
  • При желании можно организовать видеосъемку полета (детали уточняйте в переписке)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пляже Клеопатры
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00

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