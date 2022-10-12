ежедневно в 10:00

Параглайдинг над Аланьей - это захватывающие виды и яркие эмоции. Полет начинается с пляжа Клеопатры, где русскоязычный инструктор проведет инструктаж.Разбег - и вы уже парите над морем, наслаждаясь видами на

знаменитый пляж, крепость Кызыл Куле и «пиратские» лодки. Приземление на мягкий песок завершит это приключение, после чего можно искупаться в море или просто отдохнуть на пляже. Полет длится около 10 минут и проводится с инструктором. Возможна видеосъемка полета. Полеты зависят от погодных условий, поэтому бронируйте заранее

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для полёта на параплане над Аланьей - с июня по сентябрь. В эти месяцы стоит тёплая и сухая погода, что идеально подходит для полётов. Апрель, май и октябрь также подходят для этого мероприятия, хотя могут быть более прохладные дни и редкие осадки. В остальное время года полёты возможны, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, что увеличивает вероятность отмены или переноса.

Сейчас август — это идеальное время.