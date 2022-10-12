ежедневно в 10:00

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Полёт на параплане над Аланьей

Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Параглайдинг над Аланьей - это захватывающие виды и яркие эмоции. Полет начинается с пляжа Клеопатры, где русскоязычный инструктор проведет инструктаж.

Разбег - и вы уже парите над морем, наслаждаясь видами на
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знаменитый пляж, крепость Кызыл Куле и «пиратские» лодки.

Приземление на мягкий песок завершит это приключение, после чего можно искупаться в море или просто отдохнуть на пляже. Полет длится около 10 минут и проводится с инструктором. Возможна видеосъемка полета. Полеты зависят от погодных условий, поэтому бронируйте заранее

4.4
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Захватывающие виды на Аланью
  • 🛡️ Безопасность с опытными инструкторами
  • 🏖️ Приземление на пляж Клеопатры
  • 📸 Возможность видеосъемки полета
  • 🌞 Идеальный отдых на пляже после полета

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для полёта на параплане над Аланьей - с июня по сентябрь. В эти месяцы стоит тёплая и сухая погода, что идеально подходит для полётов. Апрель, май и октябрь также подходят для этого мероприятия, хотя могут быть более прохладные дни и редкие осадки. В остальное время года полёты возможны, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, что увеличивает вероятность отмены или переноса.
Сейчас август — это идеальное время.
Полёт на параплане над Аланьей
Полёт на параплане над Аланьей
Полёт на параплане над Аланьей

Что можно увидеть

  • Пляж Клеопатры
  • Крепость Кызыл Куле
  • Пиратские лодки

Описание экскурсии

Мы встретим вас на пляже Клеопатры. Русскоязычный инструктор проведет небольшой инструктаж и расскажет, как будет проходить полет.
Разбег — и вот вы уже парите над сияющим на солнце морем! С высоты птичьего полета вам откроются виды на знаменитый пляж Клеопатры, древнюю крепость с красной башней Кызыл Куле и «пиратские» лодки с праздными туристами.
Приземлитесь вы на мягкий теплый песок того самого пляжа. После сможете понежиться на солнце и искупаться в море — или полюбоваться, как десятки парапланов раскрашивают яркими мазками синее небо, где еще недавно были вы сами.

Организационные детали

Бронирование и отмена

  • Для полетов очень важны благоприятные погодные условия: отсутствие осадков и скорость ветра. Из-за плохой погоды возможны отмены или перенос на другой день. Поэтому советуем бронировать полет на первый или второй день вашего отдыха в Аланье. Делать это лучше еще до приезда в Турцию, так как в целях безопасности в Аланье действует ограничение: не более 7 полётов с пассажирами.
  • К полету допускаются участники старше 18 лет и весом от 30 до 120 кг

Как проходит экскурсия

  • Полет длится 10 минут и проходит с инструктором (это буду я или другой инструктор из нашей команды)
  • При желании можно организовать видеосъемку полета (детали уточняйте в переписке)

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже Клеопатры
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 404 туристов
С 2012 года наша команда пилотов проводит экскурсии с полётами на параплане. Экскурсии с полётами мы планируем заранее, за несколько дней мониторим четыре специализированных прогноза погоды и выбираем лучший день для экскурсий с полётами. Наши пилоты-инструкторы имеют за плечами тысячи полётов и сотни часов, проведённых в небе. Проводим так же и другие экскурсии — наши гиды прекрасно знают историю многих удивительных мест.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
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V
Очень необычные ощущения, таких ещё не испытывала. Просто невероятные впечатления, особенно когда начали делать качели в небе думала умру от страха))) Вообще ребята молодцы, подвезли от отеля до офиса. Девушка
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администратор отлично говорит по-русски. Ребята пилоты тоже в целом понятно изъясняются. Даже небольшое ожидание пока заполнится автобус в котором ехали на гору в целом не напрягало. В офисе кондиционер и вид на море.
Впечатления просто на всю жизнь. Рекомендую и думаю, что ещё вернусь.

Очень необычные ощущения, таких ещё не испытывала. Просто невероятные впечатления, особенно когда начали делать качели в
Очень необычные ощущения, таких ещё не испытывала. Просто невероятные впечатления, особенно когда начали делать качели в
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В
Вчера совершила полет на параплане, все было супер!
Немного детальнее: единственный минус - это отсутствие трансфера, к офису пришлось добираться самостоятельно + я бы чуть подробнее объясняла местонахождение офиса, немного заплутала
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(для будущих заказчиков - доезжаете до 22 пляжа, потом спускаетесь прямо на пляж и ищите 7 по счету офис). На месте встретили русскоговорящие ребята, и так как я приехала сильно заранее, сказали подождать, предложили воды. После появился инструктор, с которым я летала (Хасан зайка). Они начали собирать необходимое оборудование, после чего мы на микроавтобусе отправились в гору. На месте есть "взлетная полоса", людей было не много. Пока надевали оборудование, уже подошла очередь. Пару шагов назад, разбег - и вы в воздухе! С собой есть камера, можно делать фото и видео. Эмоции, конечно, неописуемые. Пока летали, болтали с инструктором, побаловались немного. Предложил экстрим (если нет - полет будет плавным и спокойным), я согласилась:) Было весело. Приземление было очень мягким - на ноги, главное - следовать инструкциям. После подбегают ребята, помогают снять все оборудование. Приглашают в офис с кондиционером и кулером, где просматриваем видео, которые наснимали. Предлагают купить фото или видео, можно все вместе. Я купила видео на память, перенесли его на мой телефон на пару минут. После нам предложили трансфер до дома.
Итог: все понравилось! Если кто-то хочет немного экстрима и красивого видео на память - это отличный вариант. Цена приемлемая.
Спасибо!

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А
Все прошло отлично, гид знает русский язык на достаточном уровне, чтобы все объяснить. Мы находились в Анталии до Алании добирались на арендованной машине. Заранее точно не было известно полетим или
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нет из-за погода, но за день мне дали точную информацию и тогда уже арендовал машину. Сам процесс от начала и до конца занимает не так много - часа 2. Эмоции невероятные, купили фото+видео

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Е
Добрый день! Подарила мужу полёт на день рождения. Приехали в назначенное время в отель, забрали, перед полетом пришлось немного подождать, т. к. поехала другая группа. В целом все отлично. Просила сделать именной сертификат для подарка, сделали, спасибо большое!!!
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D
Прекрасное времяпровождение. Однозначно рекомендую! Инструктор Хасан профессионал своего дела и интересный собеседник. Спасибо за прекрасные впечатления и эмоции!
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К
Море эмоций! Спасибо!
Все четко организовано.
Жаль, что полет такой короткий. Но муж решил после него идти заниматься параглайдингом всерьез.
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