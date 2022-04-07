ежедневно в 10:00

Что вас ожидает

Мы встретим вас у отеля и доставим к месту взлета — дорога займет примерно 7-10 минут. Русскоязычный инструктор проведет небольшой инструктаж и расскажет, как будет проходить полет.

Разбег — и вот вы уже парите над сияющим на солнце морем! С высоты птичьего полета вам откроются виды на знаменитый пляж Клеопатры, древнюю крепость с красной башней Кызыл Куле и «пиратские» лодки с праздными туристами.

Приземлитесь вы на мягкий теплый песок того самого пляжа. После сможете понежиться на солнце и искупаться в море — или полюбоваться, как десятки парапланов раскрашивают яркими мазками синее небо, где еще недавно были вы сами.

Организационные детали

Бронирование и отмена

Для полетов очень важны благоприятные погодные условия: отсутствие осадков и скорость ветра. Из-за плохой погоды возможны отмены или перенос на другой день. Поэтому советуем бронировать полет на первый или второй день вашего отдыха в Аланье. Делать это лучше еще до приезда в Турцию, так как в целях безопасности в Аланье действует ограничение: не более 7 полётов с пассажирами.

К полету допускаются участники старше 18 лет и весом от 30 до 120 кг

Как проходит экскурсия