ежедневно в 10:00

Параглайдинг над Аланьей - это захватывающие виды и яркие эмоции. Полет начинается с пляжа Клеопатры, где русскоязычный инструктор проведет инструктаж.
Разбег - и вы уже парите над морем, наслаждаясь видами на
Разбег - и вы уже парите над морем, наслаждаясь видами на
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Захватывающие виды на Аланью
- 🛡️ Безопасность с опытными инструкторами
- 🏖️ Приземление на пляж Клеопатры
- 📸 Возможность видеосъемки полета
- 🌞 Идеальный отдых на пляже после полета
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для полёта на параплане над Аланьей - с июня по сентябрь. В эти месяцы стоит тёплая и сухая погода, что идеально подходит для полётов. Апрель, май и октябрь также подходят для этого мероприятия, хотя могут быть более прохладные дни и редкие осадки. В остальное время года полёты возможны, но погодные условия могут быть менее предсказуемыми, что увеличивает вероятность отмены или переноса.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пляж Клеопатры
- Крепость Кызыл Куле
- Пиратские лодки
Описание экскурсии
Мы встретим вас на пляже Клеопатры. Русскоязычный инструктор проведет небольшой инструктаж и расскажет, как будет проходить полет.
Разбег — и вот вы уже парите над сияющим на солнце морем! С высоты птичьего полета вам откроются виды на знаменитый пляж Клеопатры, древнюю крепость с красной башней Кызыл Куле и «пиратские» лодки с праздными туристами.
Приземлитесь вы на мягкий теплый песок того самого пляжа. После сможете понежиться на солнце и искупаться в море — или полюбоваться, как десятки парапланов раскрашивают яркими мазками синее небо, где еще недавно были вы сами.
Организационные детали
Бронирование и отмена
- Для полетов очень важны благоприятные погодные условия: отсутствие осадков и скорость ветра. Из-за плохой погоды возможны отмены или перенос на другой день. Поэтому советуем бронировать полет на первый или второй день вашего отдыха в Аланье. Делать это лучше еще до приезда в Турцию, так как в целях безопасности в Аланье действует ограничение: не более 7 полётов с пассажирами.
- К полету допускаются участники старше 18 лет и весом от 30 до 120 кг
Как проходит экскурсия
- Полет длится 10 минут и проходит с инструктором (это буду я или другой инструктор из нашей команды)
- При желании можно организовать видеосъемку полета (детали уточняйте в переписке)
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Клеопатры
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 404 туристов
С 2012 года наша команда пилотов проводит экскурсии с полётами на параплане. Экскурсии с полётами мы планируем заранее, за несколько дней мониторим четыре специализированных прогноза погоды и выбираем лучший день для экскурсий с полётами. Наши пилоты-инструкторы имеют за плечами тысячи полётов и сотни часов, проведённых в небе. Проводим так же и другие экскурсии — наши гиды прекрасно знают историю многих удивительных мест.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Очень необычные ощущения, таких ещё не испытывала. Просто невероятные впечатления, особенно когда начали делать качели в небе думала умру от страха))) Вообще ребята молодцы, подвезли от отеля до офиса. Девушка
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В
Вчера совершила полет на параплане, все было супер!
Немного детальнее: единственный минус - это отсутствие трансфера, к офису пришлось добираться самостоятельно + я бы чуть подробнее объясняла местонахождение офиса, немного заплутала
Немного детальнее: единственный минус - это отсутствие трансфера, к офису пришлось добираться самостоятельно + я бы чуть подробнее объясняла местонахождение офиса, немного заплутала
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А
Все прошло отлично, гид знает русский язык на достаточном уровне, чтобы все объяснить. Мы находились в Анталии до Алании добирались на арендованной машине. Заранее точно не было известно полетим или
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Е
Добрый день! Подарила мужу полёт на день рождения. Приехали в назначенное время в отель, забрали, перед полетом пришлось немного подождать, т. к. поехала другая группа. В целом все отлично. Просила сделать именной сертификат для подарка, сделали, спасибо большое!!!
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D
Прекрасное времяпровождение. Однозначно рекомендую! Инструктор Хасан профессионал своего дела и интересный собеседник. Спасибо за прекрасные впечатления и эмоции!
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К
Море эмоций! Спасибо!
Все четко организовано.
Жаль, что полет такой короткий. Но муж решил после него идти заниматься параглайдингом всерьез.
Все четко организовано.
Жаль, что полет такой короткий. Но муж решил после него идти заниматься параглайдингом всерьез.
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