ежедневно в 10:00

Мы встретим вас у отеля и доставим к месту взлета — дорога займет примерно 7-10 минут. Русскоязычный инструктор проведет небольшой инструктаж и расскажет, как будет проходить полет.
Разбег — и вот вы уже парите над сияющим на солнце морем! С высоты птичьего полета вам откроются виды на знаменитый пляж Клеопатры, древнюю крепость с красной башней Кызыл Куле и «пиратские» лодки с праздными туристами.
Приземлитесь вы на мягкий теплый песок того самого пляжа. После сможете понежиться на солнце и искупаться в море — или полюбоваться, как десятки парапланов раскрашивают яркими мазками синее небо, где еще недавно были вы сами.