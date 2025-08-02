Захватывающее путешествие по каньону Кёпрюлю предлагает рафтинг по бурным рекам и вкусный обед. Включает трансфер, аренду оборудования и страховку. Выберите дополнительную активность: зиплайн, квадроцикл, багги или джип-сафари. Инструктаж по безопасности перед каждой активностью. Незабываемые эмоции и комфортное сопровождение гида гарантированы. Это идеальный выбор для тех, кто ищет активный отдых и новые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🚣♂️ Рафтинг по бурным рекам
- 🍽️ Вкусный обед у реки
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🏞️ Возможность выбора активностей
- 🚌 Комфортабельный трансфер
- 👨🏫 Профессиональный инструктаж
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а уровень воды в реках оптимален для рафтинга. В октябре и апреле также можно насладиться активностями, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной активности ограничены из-за погодных условий, но всё же возможны для тех, кто ищет уникальные зимние впечатления.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Каньон Кёпрюлю
Описание экскурсии
Мы заберём вас из отеля на комфортабельном автобусе. Вы отправитесь на 14-километровый рафтинг с 10 порогами на маршруте. Добавите в приключения и другие активности. Можно выбрать одну или несколько в зависимости от пакета услуг:
- Полёт на зиплайне
- Поездка на квадроцикле (ATV)
- Поездка на багги
- Джип-сафари
Пообедаем у прохладной реки курицей, рисом и салатом.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из отеля в Аланье и обратно, обед, аренда оборудования и страховка, рафтинг с инструктором
- Заранее сообщите нам, какой пакет активностей, помимо рафтинга, вы выбрали
- Перед каждой активностью вы обязательно пройдёте инструктаж по технике безопасности
- Для управления квадроциклом нужны водительские права
- Дополнительно по желанию оплачиваются: напитки, фото и видео, сделанные во время поездки
- С вами будет гид-сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Комбо 4 — рафтинг и 3 варианта: зиплайн, багги, квадроциклы или джип-сафари
|€35
|Комбо №3 — рафтинг и 2 варианта: зиплайн, багги, квадроциклы или джип-сафари
|€30
|Комбо №2 — рафтинг и 1 варианта: зиплайн, багги, квадроциклы или джип-сафари
|€27
|Рафтинг
|€18
|Дети (0-4 года)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему месту жительства
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1577 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В общем и целом все хорошо, мы брали комбо рафтинг + джип сафари + квадроциклы + зиплайн, фактический порядок - сначала вас отвозят на квадроциклы/багги, потом джип сафари, потом рафтинг,
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Е
Все было супер!
Это наш второй похожий тур в Турции.
Рафтинг проводится только в этой части Турции. Для багги берите что-нибудь для защиты лица от пыли и грязи. Для рафтинга приобретайте заранее тапочки и защиту для телефона (все можно купить на месте, но дороже).
Виды красивые! Инструкторы веселые ребята!
Это наш второй похожий тур в Турции.
Рафтинг проводится только в этой части Турции. Для багги берите что-нибудь для защиты лица от пыли и грязи. Для рафтинга приобретайте заранее тапочки и защиту для телефона (все можно купить на месте, но дороже).
Виды красивые! Инструкторы веселые ребята!
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Н
В целом экскурсия очень хорошая. Но на квадроциклах не удастся погонять в целях безопасности, маршрут рафтинга слишком длинный. И были лишние остановки во время самого рафтинга.
Мне кажется если сам сплав
Мне кажется если сам сплав
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А
Отлично провели время всей семьей.
Рафтинг, багги, зиплайн и джип сафари до каньена-все это было интересно и захватывающе.
Положительные эмоции зашкаливают. Спасибо организаторам.
Дешевле, чем у других.
Рафтинг, багги, зиплайн и джип сафари до каньена-все это было интересно и захватывающе.
Положительные эмоции зашкаливают. Спасибо организаторам.
Дешевле, чем у других.
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Н
17 июля были с сыном на рафтинг. Весело, безопасно, вкусный обед. Можно было взять дополнительно квадрацикл- баги, мы не стали - свой дома есть). Если у Вас есть свободное время, на отдыхе в Турции, - рекомендую)
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V
Забрали вовремя.
Весёлое мероприятие, можно взять только рафт и дополнить по настроению, может чуть дороже выйдет.
Не хватало перекусов на остановках, если у вас ожидание без активностей.
Чехол для телефона водонепроницаемый желательно, есть что сфотографировать.
Весёлое мероприятие, можно взять только рафт и дополнить по настроению, может чуть дороже выйдет.
Не хватало перекусов на остановках, если у вас ожидание без активностей.
Чехол для телефона водонепроницаемый желательно, есть что сфотографировать.
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