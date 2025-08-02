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Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроцикл, багги, джип-сафари

Захватывающее приключение в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и выбор между зиплайном, квадроциклом, багги или джип-сафари
Захватывающее путешествие по каньону Кёпрюлю предлагает рафтинг по бурным рекам и вкусный обед. Включает трансфер, аренду оборудования и страховку. Выберите дополнительную активность: зиплайн, квадроцикл, багги или джип-сафари. Инструктаж по безопасности перед каждой активностью. Незабываемые эмоции и комфортное сопровождение гида гарантированы. Это идеальный выбор для тех, кто ищет активный отдых и новые впечатления
4.2
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚣‍♂️ Рафтинг по бурным рекам
  • 🍽️ Вкусный обед у реки
  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 🏞️ Возможность выбора активностей
  • 🚌 Комфортабельный трансфер
  • 👨‍🏫 Профессиональный инструктаж

Лучшее время для посещения

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апр
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июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а уровень воды в реках оптимален для рафтинга. В октябре и апреле также можно насладиться активностями, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной активности ограничены из-за погодных условий, но всё же возможны для тех, кто ищет уникальные зимние впечатления.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроцикл, багги, джип-сафари
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроцикл, багги, джип-сафари
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроцикл, багги, джип-сафари

Что можно увидеть

  • Каньон Кёпрюлю

Описание экскурсии

Мы заберём вас из отеля на комфортабельном автобусе. Вы отправитесь на 14-километровый рафтинг с 10 порогами на маршруте. Добавите в приключения и другие активности. Можно выбрать одну или несколько в зависимости от пакета услуг:

  • Полёт на зиплайне
  • Поездка на квадроцикле (ATV)
  • Поездка на багги
  • Джип-сафари

Пообедаем у прохладной реки курицей, рисом и салатом.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из отеля в Аланье и обратно, обед, аренда оборудования и страховка, рафтинг с инструктором
  • Заранее сообщите нам, какой пакет активностей, помимо рафтинга, вы выбрали
  • Перед каждой активностью вы обязательно пройдёте инструктаж по технике безопасности
  • Для управления квадроциклом нужны водительские права
  • Дополнительно по желанию оплачиваются: напитки, фото и видео, сделанные во время поездки
  • С вами будет гид-сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Комбо 4 — рафтинг и 3 варианта: зиплайн, багги, квадроциклы или джип-сафари€35
Комбо №3 — рафтинг и 2 варианта: зиплайн, багги, квадроциклы или джип-сафари€30
Комбо №2 — рафтинг и 1 варианта: зиплайн, багги, квадроциклы или джип-сафари€27
Рафтинг€18
Дети (0-4 года)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему месту жительства
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1577 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Георгий
В общем и целом все хорошо, мы брали комбо рафтинг + джип сафари + квадроциклы + зиплайн, фактический порядок - сначала вас отвозят на квадроциклы/багги, потом джип сафари, потом рафтинг,
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потом зиплайн на стоянке но есть парочка моментов которые важно учесть.
1. Воду лучше брать с собой (На стоянках придется брать за 3€). Советую взять пару бутылок и выпить до рафтинга так как на лодку брать нельзя.
2. Если хотите взять на рафт телефон или сигареты, чтобы поснимать и покурить на стоянке, берите специальный чехол (Продается за 7€ непосредственно на месте, рядом с отелем можно купить за 3-5€)
3. На зиплайне есть ограничение по весу не очень понятно какое (может быть килограмм 120-150), я крупный, меня спрашивали, с весом 110 пустили.
Общие моменты:
На квадроциклах и багги все едут друг за другом цепочкой, разогнаться не получится (логично из соображений безопасности), было немного пыльно, но в целом не критично, мне хватило очков.
Джип сафари прикольно, возят на приличной скорости с остановкой в каньоне, есть на что посмотреть и что поснимать (пример см. Фото)
Рафтинг наверное самая интересная часть поездки, вода холодная (сплав по горной реке), есть несколько экстремальных порогов, в паре мест казалось что вот-вот перевернемся, но инструктор свое дело знает. Есть два места где можно спрыгнуть с лодки и покупаться.
Зиплайн не супер длинный но опыт прикольный. Будьте готовы к тому что на зиплайн остановке придется ждать пока все прокатятся (логично). Будут предлагать воду за 3€ и пиво за 6€, в целом можно взять но мы пожадничали, если потерпеть то после зиплайна в течении 10 минут доплывёте на стоянку и там попьёте (если брали с собой воду).
Обед нормальный - макароны, 2 салата, куриный шашлычок, мы наелись.
Подводя итог:
Берите с собой воду хотя бы несколько бутылок, можно взять с собой попить до рафтинга, но не берите много, т. к. при прибытие на точку сплава все что можно с собой взять это телефон и сигареты в специальном чехле остальное нужно будет выкинуть.
Если не хотите покупать обувь для опыта за 10€, то приезжайте в кроссовках или колесах, в них пускают.
В общем и целом впечатление положительное, поставил бы 4.5/5, но округляя в большую сторону - 5.

В общем и целом все хорошо, мы брали комбо рафтинг + джип сафари + квадроциклы +
В общем и целом все хорошо, мы брали комбо рафтинг + джип сафари + квадроциклы +
В общем и целом все хорошо, мы брали комбо рафтинг + джип сафари + квадроциклы +
В общем и целом все хорошо, мы брали комбо рафтинг + джип сафари + квадроциклы +
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Е
Все было супер!
Это наш второй похожий тур в Турции.
Рафтинг проводится только в этой части Турции. Для багги берите что-нибудь для защиты лица от пыли и грязи. Для рафтинга приобретайте заранее тапочки и защиту для телефона (все можно купить на месте, но дороже).
Виды красивые! Инструкторы веселые ребята!
Все было супер!
Все было супер!
Все было супер!
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Н
В целом экскурсия очень хорошая. Но на квадроциклах не удастся погонять в целях безопасности, маршрут рафтинга слишком длинный. И были лишние остановки во время самого рафтинга.
Мне кажется если сам сплав
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Рафтинг сделать на 1,5 час вместо 2 часа то это будет отлично.
Обед после мероприятия был вкусный, особенно шашлык. Тем кто поедет рекомендую обязательно брать с собой воду потому что она там дорогая и не входит в стоимость обеда и обязательно защитный чехол для телефона. Потому что фотографии можно сделать красивые но мы не взяли телефон из-за боязни его промочить.
Также пожелание: русскоговорящим группам давать русского инструктора

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А
Отлично провели время всей семьей.
Рафтинг, багги, зиплайн и джип сафари до каньена-все это было интересно и захватывающе.
Положительные эмоции зашкаливают. Спасибо организаторам.
Дешевле, чем у других.
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Н
17 июля были с сыном на рафтинг. Весело, безопасно, вкусный обед. Можно было взять дополнительно квадрацикл- баги, мы не стали - свой дома есть). Если у Вас есть свободное время, на отдыхе в Турции, - рекомендую)
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V
Забрали вовремя.
Весёлое мероприятие, можно взять только рафт и дополнить по настроению, может чуть дороже выйдет.
Не хватало перекусов на остановках, если у вас ожидание без активностей.
Чехол для телефона водонепроницаемый желательно, есть что сфотографировать.
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