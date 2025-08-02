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потом зиплайн на стоянке но есть парочка моментов которые важно учесть.

1. Воду лучше брать с собой (На стоянках придется брать за 3€). Советую взять пару бутылок и выпить до рафтинга так как на лодку брать нельзя.

2. Если хотите взять на рафт телефон или сигареты, чтобы поснимать и покурить на стоянке, берите специальный чехол (Продается за 7€ непосредственно на месте, рядом с отелем можно купить за 3-5€)

3. На зиплайне есть ограничение по весу не очень понятно какое (может быть килограмм 120-150), я крупный, меня спрашивали, с весом 110 пустили.

Общие моменты:

На квадроциклах и багги все едут друг за другом цепочкой, разогнаться не получится (логично из соображений безопасности), было немного пыльно, но в целом не критично, мне хватило очков.

Джип сафари прикольно, возят на приличной скорости с остановкой в каньоне, есть на что посмотреть и что поснимать (пример см. Фото)

Рафтинг наверное самая интересная часть поездки, вода холодная (сплав по горной реке), есть несколько экстремальных порогов, в паре мест казалось что вот-вот перевернемся, но инструктор свое дело знает. Есть два места где можно спрыгнуть с лодки и покупаться.

Зиплайн не супер длинный но опыт прикольный. Будьте готовы к тому что на зиплайн остановке придется ждать пока все прокатятся (логично). Будут предлагать воду за 3€ и пиво за 6€, в целом можно взять но мы пожадничали, если потерпеть то после зиплайна в течении 10 минут доплывёте на стоянку и там попьёте (если брали с собой воду).

Обед нормальный - макароны, 2 салата, куриный шашлычок, мы наелись.

Подводя итог:

Берите с собой воду хотя бы несколько бутылок, можно взять с собой попить до рафтинга, но не берите много, т. к. при прибытие на точку сплава все что можно с собой взять это телефон и сигареты в специальном чехле остальное нужно будет выкинуть.

Если не хотите покупать обувь для опыта за 10€, то приезжайте в кроссовках или колесах, в них пускают.

В общем и целом впечатление положительное, поставил бы 4.5/5, но округляя в большую сторону - 5.