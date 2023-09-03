1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Параглайдинг в Аланье: незабываемое приключение над морем
Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: На пляже Клеопатры
«После сможете понежиться на солнце и искупаться в море — или полюбоваться, как десятки парапланов раскрашивают яркими мазками синее небо, где еще недавно были вы сами»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€79 за человека
скидка
16%
Индивидуальная
2 часа
Тандемный полет на параплане в Аланье - впечатления на всю жизнь
Подарите себе незабываемые ощущения, паря над Аланьей на параплане с профессиональным инструктором
Начало: Ваш отель
«Встреча и обучение полетам на параплане в Аланье»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45$38 за человека
Групповая
1 час
Полёт на параплане над Аланьей
Начало: Пляж Клеопатры, номер 22
«С высоты сотен метров Аланью Вы точно увидите по-другому, испытав при этом незабываемые эмоции от полёта с высокой горы на параплане с опытным инструктором, который ещё и говорит по-русски»
Расписание: Ежедневно согласно фактической погоде
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$62 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика3 сентября 2023Впечатления классные. Один раз в жизни стоит точно попробовать. Цены в бюро на улице 35 евро, на пляже 70 евро. Фото30 евро, видео 30 евро, если оба брать, то 50 евро за все. Мы не брали, так какони были не проф.
- DDias4 марта 2023Прекрасное времяпровождение. Однозначно рекомендую! Инструктор Хасан профессионал своего дела и интересный собеседник. Спасибо за прекрасные впечатления и эмоции!
- ККатерина14 февраля 2023Море эмоций! Спасибо! Все четко организовано. Жаль, что полет такой короткий. Но муж решил после него идти заниматься параглайдингом всерьез.
- ЛЛюдмила23 января 2023Все отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «На параплане»
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Сейчас в Аланье в категории "На параплане" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 79 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Купите полёт на параплане в окрестностях Аланьи за небольшую стоимость для себя или в подарок друзьям, вы увидите город с высоты птичьего полёта, сможете записать на видео или фото, а инструкторы-гиды проведут небольшую экскурсию. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024