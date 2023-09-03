Полёт на параплане в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «На параплане» в Аланье, цены от €38, скидки до 16%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт на параплане над Аланьей
🚗 На машине
🪂 На параплане
Групповая
1 час
9 отзывов
Параглайдинг в Аланье: незабываемое приключение над морем
Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: На пляже Клеопатры
«После сможете понежиться на солнце и искупаться в море — или полюбоваться, как десятки парапланов раскрашивают яркими мазками синее небо, где еще недавно были вы сами»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
79 за человека
Полет на параплане в Аланье
🚌 На автобусе
🪂 На параплане
скидка
16%
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Тандемный полет на параплане в Аланье - впечатления на всю жизнь
Подарите себе незабываемые ощущения, паря над Аланьей на параплане с профессиональным инструктором
Начало: Ваш отель
«Встреча и обучение полетам на параплане в Аланье»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45$38 за человека
Полёт на параплане над Аланьей
🪂 На параплане
Групповая
1 час
4 отзыва
Полёт на параплане над Аланьей
Начало: Пляж Клеопатры, номер 22
«С высоты сотен метров Аланью Вы точно увидите по-другому, испытав при этом незабываемые эмоции от полёта с высокой горы на параплане с опытным инструктором, который ещё и говорит по-русски»
Расписание: Ежедневно согласно фактической погоде
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$62 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    3 сентября 2023
    Полёт на параплане над Аланьей
    Впечатления классные. Один раз в жизни стоит точно попробовать. Цены в бюро на улице 35 евро, на пляже 70 евро. Фото30 евро, видео 30 евро, если оба брать, то 50 евро за все. Мы не брали, так какони были не проф.
  • D
    Dias
    4 марта 2023
    Полёт на параплане над Аланьей
    Прекрасное времяпровождение. Однозначно рекомендую! Инструктор Хасан профессионал своего дела и интересный собеседник. Спасибо за прекрасные впечатления и эмоции!
  • К
    Катерина
    14 февраля 2023
    Полёт на параплане над Аланьей
    Море эмоций! Спасибо! Все четко организовано. Жаль, что полет такой короткий. Но муж решил после него идти заниматься параглайдингом всерьез.
  • Л
    Людмила
    23 января 2023
    Полёт на параплане над Аланьей
    Все отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «На параплане»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "На параплане" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 79 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Купите полёт на параплане в окрестностях Аланьи за небольшую стоимость для себя или в подарок друзьям, вы увидите город с высоты птичьего полёта, сможете записать на видео или фото, а инструкторы-гиды проведут небольшую экскурсию. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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