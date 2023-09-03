А Анжелика

Впечатления классные. Один раз в жизни стоит точно попробовать. Цены в бюро на улице 35 евро, на пляже 70 евро. Фото30 евро, видео 30 евро, если оба брать, то 50 евро за все. Мы не брали, так какони были не проф.