Наша яхта отплывает из порта Алании, где вы сразу сможете увидеть древнюю крепость Красная Башня и старые корабельные верфи. Далее проплывем мимо Пиратской пещеры, именно с ней связано самое большое количество преданий и легенд. Местные жители верят, что раньше здесь жили пираты. Они прятали в пещере сокровища, которые потом переправляли через туннель в город. Прямо за живописным холмом, где стоит Красная Башня и возвышаются средневековые крепостные стены, находятся Фосфорная пещера и Пещера Влюбленных. Обогнув мыс, наше судно доставит вас на великолепный пляж Клеопатры, на котором всегда прозрачная вода, даже во время волн. Вы сможете поплавать в открытом море и даже встретить дельфинов. По нашему маршруту также есть остановка на пляже Улаш, который обладает кристально чистой водой и великолепным видом на бухту. По пути будет 4 остановки для купания. После, вас ждёт обед от нашего капитана и пенная дискотека с анимацией. Важная информация:

Не забудьте взять купальные принадлежности и защиту от солнца.