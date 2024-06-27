Прогулка на современной яхте «Baba»

Отдых на берегу Средиземного моря не обходится без морского путешествия. Приглашаем вас на борт современной яхты. Мы отправляемся в открытое море. Вы увидите Пещеру Влюбленных и Красную Башню, встретите дельфинов и пообедаете на борту яхты. Вас ждут наслаждения — яркое солнце, красивые виды и купание в открытом море.
Прогулка на современной яхте «Baba»
Прогулка на современной яхте «Baba»
Прогулка на современной яхте «Baba»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Наша яхта отплывает из порта Алании, где вы сразу сможете увидеть древнюю крепость Красная Башня и старые корабельные верфи. Далее проплывем мимо Пиратской пещеры, именно с ней связано самое большое количество преданий и легенд. Местные жители верят, что раньше здесь жили пираты. Они прятали в пещере сокровища, которые потом переправляли через туннель в город. Прямо за живописным холмом, где стоит Красная Башня и возвышаются средневековые крепостные стены, находятся Фосфорная пещера и Пещера Влюбленных. Обогнув мыс, наше судно доставит вас на великолепный пляж Клеопатры, на котором всегда прозрачная вода, даже во время волн. Вы сможете поплавать в открытом море и даже встретить дельфинов. По нашему маршруту также есть остановка на пляже Улаш, который обладает кристально чистой водой и великолепным видом на бухту. По пути будет 4 остановки для купания. После, вас ждёт обед от нашего капитана и пенная дискотека с анимацией. Важная информация:
Не забудьте взять купальные принадлежности и защиту от солнца.

Каждый день

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет$20
Детский (6-12 лет)$10
Детский (0-5 лет без места в автобусе)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь с нами WatsApp или Viber +79175863997 и мы сообщим вам точное время
  • Когда за вами приедет трансфер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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