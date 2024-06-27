Отдых на берегу Средиземного моря не обходится без морского путешествия. Приглашаем вас на борт современной яхты. Мы отправляемся в открытое море. Вы увидите Пещеру Влюбленных и Красную Башню, встретите дельфинов и пообедаете на борту яхты. Вас ждут наслаждения — яркое солнце, красивые виды и купание в открытом море.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Наша яхта отплывает из порта Алании, где вы сразу сможете увидеть древнюю крепость Красная Башня и старые корабельные верфи. Далее проплывем мимо Пиратской пещеры, именно с ней связано самое большое количество преданий и легенд. Местные жители верят, что раньше здесь жили пираты. Они прятали в пещере сокровища, которые потом переправляли через туннель в город. Прямо за живописным холмом, где стоит Красная Башня и возвышаются средневековые крепостные стены, находятся Фосфорная пещера и Пещера Влюбленных. Обогнув мыс, наше судно доставит вас на великолепный пляж Клеопатры, на котором всегда прозрачная вода, даже во время волн. Вы сможете поплавать в открытом море и даже встретить дельфинов. По нашему маршруту также есть остановка на пляже Улаш, который обладает кристально чистой водой и великолепным видом на бухту. По пути будет 4 остановки для купания. После, вас ждёт обед от нашего капитана и пенная дискотека с анимацией. Важная информация:
Не забудьте взять купальные принадлежности и защиту от солнца.
Каждый день
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|$20
|Детский (6-12 лет)
|$10
|Детский (0-5 лет без места в автобусе)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Свяжитесь с нами WatsApp или Viber +79175863997 и мы сообщим вам точное время
- Когда за вами приедет трансфер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
Популярное предложение
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 июня в 08:00
20€16 за человека
Групповая
5 часов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
28 июня в 09:00
€20 за человека
скидка
4%
Круиз
7 часов
Незабываемый круиз по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive с обедом
Этот круиз подходит для всех: от желающих отдохнуть и позагорать до любителей веселья и пенных вечеринок. Насладитесь красотами Аланьи на яхте Harem Maldive
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
28 июня в 08:00
2 июля в 08:00
46€44 за человека