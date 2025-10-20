Грин Каньон — огромное живописное водохранилище в обрамлении густых лесов. Каждый кадр здесь как открытка! Мы позаботимся о вашем комфорте во время путешествия на яхте, а вам останется купаться в кристально чистой воде, отдыхать и вдохновляться многоликой красотой турецкой природы.

Описание водной прогулки

Как проходит поездка

8:00 — выезд из отеля в Аланье. Комфортабельный трансфер доставит вас в порт, где вы пересядете на яхту.

Большой каньон (примерно 2 часа). Бирюзовая гладь, лесные склоны, экзотическая природа и захватывающие виды — идеальный фон для фото. По пути будем делать остановки для купания в чистейшей минеральной воде. При желании вы порыбачите — удочки и снасти мы выдаём.

12:00–13:00 — обед с видом на каньон в местном ресторане. На выбор: форель, куриный шашлык, котлеты, гарниры и салаты.

Малый каньон, купание и рыбалка (по желанию), возвращение в порт, а затем трансфер в отель на автобусе.

16:00 — возвращение в отель.

Обратите внимание: В программе указан ориентировочный тайминг. Также возможно изменение последовательности пунктов программы

Организационные детали