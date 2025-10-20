Мои заказы

Зелёный каньон: прогулка на яхте с обедом, купанием и рыбалкой

Расслабленный день и идеальные фото на фоне бирюзовой воды (из Аланьи)
Грин Каньон — огромное живописное водохранилище в обрамлении густых лесов.

Каждый кадр здесь как открытка! Мы позаботимся о вашем комфорте во время путешествия на яхте, а вам останется купаться в кристально чистой воде, отдыхать и вдохновляться многоликой красотой турецкой природы.
5
2 отзыва
Описание водной прогулки

Как проходит поездка

8:00 — выезд из отеля в Аланье. Комфортабельный трансфер доставит вас в порт, где вы пересядете на яхту.

Большой каньон (примерно 2 часа). Бирюзовая гладь, лесные склоны, экзотическая природа и захватывающие виды — идеальный фон для фото. По пути будем делать остановки для купания в чистейшей минеральной воде. При желании вы порыбачите — удочки и снасти мы выдаём.

12:00–13:00 — обед с видом на каньон в местном ресторане. На выбор: форель, куриный шашлык, котлеты, гарниры и салаты.

Малый каньон, купание и рыбалка (по желанию), возвращение в порт, а затем трансфер в отель на автобусе.

16:00 — возвращение в отель.

Обратите внимание: В программе указан ориентировочный тайминг. Также возможно изменение последовательности пунктов программы

Организационные детали

  • Трансфер из отеля до яхты и обратно проходит на комфортабельном туристическом автобусе или минивэне (в зависимости от количества человек)
  • На яхте предусмотрены спасжилеты для всех пассажиров. На корабле всегда есть спасатели
  • Обед, а также безалкогольные напитки на борту входят в стоимость, напитки во время обеда в ресторане местной кухни оплачиваются дополнительно
  • По запросу мы организуем для вас трансфер из Сиде и обратно — условия согласуем в переписке
  • В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды. Все они говорят на английском и других европейских языках, но не все владеют русским

ежедневно в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Аланье
Наша команда гидов с радостью познакомит вас с самыми красивыми, интересными и незабываемыми местами. Наша цель — не просто провести экскурсию, а подарить вам настоящий опыт, который останется в памяти на долгие годы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Э
Эльвина
20 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, забрали с отеля и довезли обратно до отеля, место очень завораживающее и необычное, в баре были напитки, так же был вкусный обед на любой вкус
Григорий
Григорий
18 сен 2025
Грин каньон это круто! Виды ошеломительные. Величие гор и лазурная вода - очень красиво! Поехал с ребенком (6 лет), забрали из отеля в 8:30 на комфортном автобусе самых первых ну
читать дальше

и дальше по пути, забирая всех участников экскурсии. Сын уснул, доехали нормально. Но по локации, конечно удобнее тем кто ближе к каньону)). Приехали в каньон сразу же открывается очень крутой вид. Как придете сразу пойдете на яхту, на яхте как я понял ждут практически полной загрузки. То есть кто-то приехал до нас и сидел ждал, думаю им это не очень понравилось, мы же подождали минут 15 и отплыли, хотя нам сказали, что надо будет подождать еще один автобус с туристами, но никто не приехал. Так что в этом нам повезло. В общем отчалили и это хорошо, что наш корабль был не полностью загружен людьми, было посвободнее. В общем будете дрейфовать по каньону, любуясь красивыми видами. Также гид будет давать информацию о нем. Будут остановки на купание и рыбалку. Купание кайф, нам с сыном очень понравилось, поныряли вдоволь. Рыбалка так - одно название, на нее не ориентируйтесь. Вкинули для галочки.
Так же будет обед в местечке с панорамным видом. Обед лайтовый, макарошки с рыбкой или котлетами. И курочка еще была. И добавки по стандарту. Поели хорошо. Ребенок поел котлетки с макаронами, это хорошо на самом деле, что было не остро как это часто бывает. Выпил апельсиновый фреш 3$ за стакан. И все назад. Сын также в автобусе уснул. Экскурсию рекомендую, очень красиво! Ну и ничего не втюхивают по пути.

