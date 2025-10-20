Грин Каньон — огромное живописное водохранилище в обрамлении густых лесов.
Каждый кадр здесь как открытка! Мы позаботимся о вашем комфорте во время путешествия на яхте, а вам останется купаться в кристально чистой воде, отдыхать и вдохновляться многоликой красотой турецкой природы.
Описание водной прогулки
Как проходит поездка
8:00 — выезд из отеля в Аланье. Комфортабельный трансфер доставит вас в порт, где вы пересядете на яхту.
Большой каньон (примерно 2 часа). Бирюзовая гладь, лесные склоны, экзотическая природа и захватывающие виды — идеальный фон для фото. По пути будем делать остановки для купания в чистейшей минеральной воде. При желании вы порыбачите — удочки и снасти мы выдаём.
12:00–13:00 — обед с видом на каньон в местном ресторане. На выбор: форель, куриный шашлык, котлеты, гарниры и салаты.
Малый каньон, купание и рыбалка (по желанию), возвращение в порт, а затем трансфер в отель на автобусе.
16:00 — возвращение в отель.
Обратите внимание: В программе указан ориентировочный тайминг. Также возможно изменение последовательности пунктов программы
Организационные детали
- Трансфер из отеля до яхты и обратно проходит на комфортабельном туристическом автобусе или минивэне (в зависимости от количества человек)
- На яхте предусмотрены спасжилеты для всех пассажиров. На корабле всегда есть спасатели
- Обед, а также безалкогольные напитки на борту входят в стоимость, напитки во время обеда в ресторане местной кухни оплачиваются дополнительно
- По запросу мы организуем для вас трансфер из Сиде и обратно — условия согласуем в переписке
- В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды. Все они говорят на английском и других европейских языках, но не все владеют русским
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Аланье
Наша команда гидов с радостью познакомит вас с самыми красивыми, интересными и незабываемыми местами. Наша цель — не просто провести экскурсию, а подарить вам настоящий опыт, который останется в памяти на долгие годы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвина
20 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, забрали с отеля и довезли обратно до отеля, место очень завораживающее и необычное, в баре были напитки, так же был вкусный обед на любой вкус
Григорий
18 сен 2025
Грин каньон это круто! Виды ошеломительные. Величие гор и лазурная вода - очень красиво! Поехал с ребенком (6 лет), забрали из отеля в 8:30 на комфортном автобусе самых первых ну
Входит в следующие категории Аланьи
