Отправьтесь в незабываемое морское путешествие на стилизованной яхте в духе пиратских приключений. Вас ждут живописные бухты, солнечные палубы и весёлые развлечения на борту. Почувствуйте свободу, расслабьтесь и зарядитесь морским настроением!
Описание водной прогулки
Морское приключение Погрузитесь в атмосферу беззаботного морского приключения, где шум волн сливается с ароматом солёного бриза, а солнце мягко касается кожи. Эта прогулка — словно глоток свободы, где нет времени, только вы, бескрайнее море и ощущение полного счастья. На борту вас ждёт лёгкий ветер, тёплая компания и яркие эмоции. Всё вокруг будто создано для отдыха души — пейзажи сменяются один другим, и каждый кадр кажется открыткой. Здесь можно забыть о повседневности, почувствовать себя ребёнком или героем любимого фильма, просто наслаждаясь моментом. Незабываемые эмоции Музыка, веселье, танцы и смех сопровождают вас весь день. Можно понежиться на солнце, искупаться в прозрачной воде, вкусно поесть и насладиться живой атмосферой без спешки и забот. Эта прогулка подарит вам именно то, чего так не хватает — лёгкости, красоты и ощущения настоящего лета. Важная информация:
Не забудьте взять с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки.
Ежедневно в 9:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная Башня
- Средневековые крепостные стены
- Фосфорная пещера
- Пещера Влюбленных
- Клеопатра Бич
- Пещера пиратов
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте
- Обед
Что не входит в цену
- Все напитки на яхте
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
- Не забудьте взять с собой полотенце
- Купальник
- Солнцезащитный крем
- Головной убор
- Очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Sergejs
4 ноя 2025
Это лучшие впечатления,персонал и сама поездка на корабле на высоте. Вы как компания предоставляющая тур поездки💯% Супер! Буду рекомендовать Вас друзьям и знакомым! Спасибо Вам.
О
Ольга
16 окт 2025
Все здорово. Команда старается и это радует!
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии из Аланьи
-
18%
Водная прогулка
Морская прогулка на пиратской яхте
Отправляйтесь в незабываемое морское приключение на пиратской яхте из Аланьи. Вас ждут конкурсы, купание и обед с видом на Средиземное море
Начало: Аланья
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€18
€22 за человека
Водная прогулка
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
22 ноя в 09:00
€18 за человека
Водная прогулка
Зелёный каньон: прогулка на яхте с обедом, купанием и рыбалкой
Расслабленный день и идеальные фото на фоне бирюзовой воды (из Аланьи)
Начало: У вашей гостиницы
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€40 за человека