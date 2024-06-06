1 чел.
По популярности
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
«Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30€14 за человека
Групповая
5 часов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
«• Трансфер из отеля и обратно• Страховка• Прогулка на яхте с сопровождением русскоговорящего гида• Обед• Безалкогольные напитки• Пенная дискотека»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€20 за человека
скидка
9%
Групповая
9 часов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«Мы встретим вас у вашего отеля и доставим прямо на пирс, где вы пересядете на деревянную яхту или катер»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
33€30 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Прогулка на яхте возле острова Кекова»
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
43€39 за человека
Групповая
6.5 часов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, море и дельфины
Исследуйте живописное побережье Аланьи с борта настоящей пиратской яхты, наслаждаясь солнцем и морем
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Наша пиратская яхта отплывает из порта Алании, где вы сразу сможете увидеть древнюю крепость Красная Башня и старые корабельные верфи»
Расписание: Ежедневно с 09:30 до 15:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Круиз
5 часов
Круиз на яхте Starcraft в Аланье: полный релакс и развлечения
Приглашаем вас в морское приключение на борту яхты Starcraft с услугой «всё включено» - незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
«Круиз на яхте класса А «все включено» Программа тура Starcraft:»
Расписание: Среда, Суббота с 10-16:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
от $38 за человека
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи: Джипы, яхты и ужин на воде
Почувствуйте ритм ночной Аланьи! Джипы, панорамные виды, морской бриз, закат, ужин на воде и восточные танцы. Ночь, которую не забудете
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Следующая остановка — порт, где пришвартованы корабли и яхты»
Расписание: Вторник, суббота с 17:00 до 23:00 (время встречи зависит от отеля)
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
$35 за человека
Групповая
4.5 часа
Закат на пиратской яхте: морская прогулка с шоу и развлечениями для всей семьи
Отправьтесь в вечерний круиз на пиратской яхте в Аланье. Встреча заката, пенная вечеринка, пиратское шоу и дискотека ждут вас
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Закат на пиратской яхте Встреча заката на пиратском корабле - хороший вариант для тех, кто хочет сделать свой вечер интересным и весёлым»
Расписание: Каждый день с 17:00 до 22:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Индивидуальная
4 часа
Морская прогулка на индивидуальной яхте с вкусным обедом
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Эксклюзивный маршрут вашего морского путешествия согласовывается с капитаном яхты»
Расписание: Время на выбор: 8:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Прогулка на пиратской яхте
«Отправившись из порта Алании, яхта проплывет вдоль побережья с прекрасными видами Алании»
Расписание: Ежедневно в 08:45
$17 за человека
Групповая
7 часов
Прогулка на яхте Starcraft
«Вас ждет полный впечатлений день на самой большой яхте Алании»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 08:00
$40 за человека
Групповая
6 часов
Дискотека на яхте Старкрафт
Начало: Ваш отель
«Ночная прогулка на большой белоснежной яхте Starcraft с самой лучшей дискотекой, крутыми DJ и огненным фаер-шоу»
Расписание: пятница
14 июня в 20:00
21 июня в 20:00
$45 за человека
Групповая
6 часов
Морская прогулка на дневной яхте Starcraft
Начало: Ваш отель
«Путешествие по Аланьи на белоснежной яхте»
Расписание: Понедельник, среда, суббота (с 9:00 до 15:30)
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$30 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
«Напитки на яхте оплачивается отдельно (со своими не разрешается)»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€449 за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Мы заберём вас из отеля в Аланье и доставим прямо к месту отплытия яхты «Старкрафт»»
Расписание: в пятницу в 20:30
14 июня в 20:30
21 июня в 20:30
€40 за человека
Круиз
7 часов
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
На огромной яхте отправиться к красивым морским местам, поплавать и весело провести время
Начало: У вашего отеля
«Программа экскурсии на яхте Harem Maldives:»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€43 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana6 июня 2024Все очень понравилось! Мы были с ребенком подростком, нас предупредили что ехать 2 часа (собрать всех по отелям) и мы были к этому готовы! Сама экскурсия, виды;горы и река Манавгат), купание, рыбалка, обед -просто на 5 с плюсом! Рекомендую!
- ДДмитрий31 мая 2024Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
- ММарина26 мая 2024Экскурсия отличная, но хотелось бы музыку более танцевальную и не только турецкую) в целом классно, все понравилось.
- ИИгорь23 мая 2024Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
- ММаксим23 мая 2024Прошло все не плохо
- ААлина11 мая 2024Экскурсия - одна их лучших развлекательных программ! Благодарю за такой насыщенный день: вами, организаторами, проделана огромная работа! Восхищает то, как можно
- ММадина5 мая 2024Круиз на яхте Старкрафт это супер. Море эмоций и впечатлений которые останутся на долго в памяти. Супер Марио восхитил своим
- ААльбина6 февраля 2024Экскурсия очень понравилась ♥🌿 Забрали вовремя, водитель вел аккуратно. На яхте угощали напитками, обед был в очень красивом месте. Сам каньон потрясающий,
- ААльбина4 февраля 2024Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство экскурсий закрыто и разнообразить
- ООльга28 января 2024Сегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкая, групповой трансфер собирал по
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
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Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Аланье в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август