Прогулки на яхте в Аланье

Найдено 16 экскурсий в категории «На яхте» в Аланье, цены от €14, скидки до 53%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
20 отзывов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
«Наша яхта полностью стилизована под пиратский корабль, на котором царит атмосфера азарта и приключений»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3014 за человека
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
2 отзыва
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
«• Трансфер из отеля и обратно• Страховка• Прогулка на яхте с сопровождением русскоговорящего гида• Обед• Безалкогольные напитки• Пенная дискотека»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
9 часов
17 отзывов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«Мы встретим вас у вашего отеля и доставим прямо на пирс, где вы пересядете на деревянную яхту или катер»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3330 за человека
Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
14 отзывов
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Прогулка на яхте возле острова Кекова»
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
4339 за человека
На пиратской яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
87 отзывов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, море и дельфины
Исследуйте живописное побережье Аланьи с борта настоящей пиратской яхты, наслаждаясь солнцем и морем
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Наша пиратская яхта отплывает из порта Алании, где вы сразу сможете увидеть древнюю крепость Красная Башня и старые корабельные верфи»
Расписание: Ежедневно с 09:30 до 15:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
26 отзывов
Круиз на яхте Starcraft в Аланье: полный релакс и развлечения
Приглашаем вас в морское приключение на борту яхты Starcraft с услугой «всё включено» - незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
«Круиз на яхте класса А «все включено» Программа тура Starcraft:»
Расписание: Среда, Суббота с 10-16:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
от $38 за человека
Волшебство ночной Аланьи
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
33 отзыва
Волшебство ночной Аланьи: Джипы, яхты и ужин на воде
Почувствуйте ритм ночной Аланьи! Джипы, панорамные виды, морской бриз, закат, ужин на воде и восточные танцы. Ночь, которую не забудете
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Следующая остановка — порт, где пришвартованы корабли и яхты»
Расписание: Вторник, суббота с 17:00 до 23:00 (время встречи зависит от отеля)
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
$35 за человека
Чарующий закат на пиратской яхте
🛥 На яхте
Групповая
4.5 часа
26 отзывов
Закат на пиратской яхте: морская прогулка с шоу и развлечениями для всей семьи
Отправьтесь в вечерний круиз на пиратской яхте в Аланье. Встреча заката, пенная вечеринка, пиратское шоу и дискотека ждут вас
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Закат на пиратской яхте Встреча заката на пиратском корабле - хороший вариант для тех, кто хочет сделать свой вечер интересным и весёлым»
Расписание: Каждый день с 17:00 до 22:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Морская прогулка на индивидуальной яхте с вкусным обедом
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Морская прогулка на индивидуальной яхте с вкусным обедом
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Эксклюзивный маршрут вашего морского путешествия согласовывается с капитаном яхты»
Расписание: Время на выбор: 8:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 6 чел.
Прогулка на пиратской яхте
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
Прогулка на пиратской яхте
«Отправившись из порта Алании, яхта проплывет вдоль побережья с прекрасными видами Алании»
Расписание: Ежедневно в 08:45
$17 за человека
Прогулка на яхте Starcraft
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
Прогулка на яхте Starcraft
«Вас ждет полный впечатлений день на самой большой яхте Алании»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 08:00
$40 за человека
Дискотека на яхте Старкрафт
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Дискотека на яхте Старкрафт
Начало: Ваш отель
«Ночная прогулка на большой белоснежной яхте Starcraft с самой лучшей дискотекой, крутыми DJ и огненным фаер-шоу»
Расписание: пятница
14 июня в 20:00
21 июня в 20:00
$45 за человека
Морская прогулка на дневной яхте Starcraft
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Морская прогулка на дневной яхте Starcraft
Начало: Ваш отель
«Путешествие по Аланьи на белоснежной яхте»
Расписание: Понедельник, среда, суббота (с 9:00 до 15:30)
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$30 за человека
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
«Напитки на яхте оплачивается отдельно (со своими не разрешается)»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
449 за всё до 10 чел.
Вечеринка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
3.5 часа
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Мы заберём вас из отеля в Аланье и доставим прямо к месту отплытия яхты «Старкрафт»»
Расписание: в пятницу в 20:30
14 июня в 20:30
21 июня в 20:30
40 за человека
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
7 часов
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
На огромной яхте отправиться к красивым морским местам, поплавать и весело провести время
Начало: У вашего отеля
«Программа экскурсии на яхте Harem Maldives:»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
43 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    6 июня 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
    Все очень понравилось! Мы были с ребенком подростком, нас предупредили что ехать 2 часа (собрать всех по отелям) и мы были к этому готовы! Сама экскурсия, виды;горы и река Манавгат), купание, рыбалка, обед -просто на 5 с плюсом! Рекомендую!
    Все очень понравилось!Все очень понравилось!
  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
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    Вода чистая, волн почти нет. Самые смелые - прыгают с палубы в воду) но можно и спокойно спустится в воду по лестнице Также команда корабля проводит всякие мероприятия, типа пенной дискотеки или шоу spider man’a По поводу еды: на шведском столе были спагетти в томатном соусе, овощной салат, жареная курица и булочка. Но готовьтесь к большой очереди Из платного, что вы можете купить: - Алкогольные напитки - Мороженное (во время остановки подплывает другой катер и начинают продавать мороженное) - вареную кукурузу - сделать временное тату - сфотографироваться с попугаем Прикольная экскурсия, за такую цену так вообще шикарно) уже порекомендовал всем своим близким посетить, если будут возле Аланьи

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    На пиратской яхте по Средиземному морю
    Экскурсия отличная, но хотелось бы музыку более танцевальную и не только турецкую) в целом классно, все понравилось.
  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
    Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
  • М
    Максим
    23 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Прошло все не плохо
    Прошло все не плохоПрошло все не плохоПрошло все не плохо
  • А
    Алина
    11 мая 2024
    Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
    Экскурсия - одна их лучших развлекательных программ! Благодарю за такой насыщенный день: вами, организаторами, проделана огромная работа! Восхищает то, как можно
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    так сбалансированно организовать мероприятие, чтобы на 100% отработать каждую деталь: маршрут, плейлист, танцы, обед и многое другое! Огромное спасибо за ребят, которые были на яхте: они настоящие профессионалы своего дела и энтузиасты! Процветания вам и довольных клиентов!

  • М
    Мадина
    5 мая 2024
    Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
    Круиз на яхте Старкрафт это супер. Море эмоций и впечатлений которые останутся на долго в памяти. Супер Марио восхитил своим
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    прыжком с высоты,это было круто и зрелищно. Спасибо всей команде Старкрафт и турагенству Спутник за возможность качественно отдохнуть и повеселиться. Всех благ вам и побольше довольных клиентов.

  • А
    Альбина
    6 февраля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Аланьи
    Экскурсия очень понравилась ♥🌿 Забрали вовремя, водитель вел аккуратно. На яхте угощали напитками, обед был в очень красивом месте. Сам каньон потрясающий,
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    окруженный горами и лесами, видели много птиц 🦅. В феврале прохладно, нужно одеваться тепло. Мы останавливались на рыбалку, наслаждались поездкой, гид в дороге рассказывал о каньоне. Экскурсия прошла осень интересно)) Спасибо организаторам и сайту ♥

    Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿Экскурсия очень понравилась ♥🌿
  • А
    Альбина
    4 февраля 2024
    Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство экскурсий закрыто и разнообразить
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    свой отпуск сильно не разгуляешься) Из предложенных вариантов мы остановились на экскурсии «По местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова» и ни разу не пожалели 😍 Места просто потрясающие! Экскурсия очень насыщенная и занимает весь день. Дорога не близкая, но мы были готовы к этому, ориентируясь на описание экскурсии. Этот день мы провели просто замечательно: посетили Церковь Св. Николая, увидели амфитеатр, ликийские гробницы, покатались на корабле и посмотрели на затонувший остров Кекова. Транспорт приехал с небольшим опозданием (перед нами гости задержали его), он был удобным, водитель вел аккуратно. Гид рассказывал много информации, давал время походить самим и сделать фотографии. Завтрак мы взяли с собой, обедом нас кормили (обед был обычным, как и на многих экскурсиях в других странах). Спасибо большое за организацию и наше приятное время провождение 🙏🏼 Всем рекомендую эту экскурсию и этот сайт 👍🏼

    Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство
  • О
    Ольга
    28 января 2024
    Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Сегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкая, групповой трансфер собирал по
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    пути других гостей, а я в это время мирно спала и набиралась сил для путешествия. Я была к этому готова заранее, ведь я прочла описание самой экскурсии, перед бронированием пообщалась с менеджером и для меня ничего не было сюрпризом) Это было неповторимое путешествие по древним городам Турции, которые восхищают своей историей и красотой. Мы увидели античный город Мира, где на склонах гор высекли наскальные гробницы и построили римский амфитеатр, посетили церковь Святого Николая, покровителя моряков и детей, и отправились на остров Кекова, где под водой прячутся руины затонувшего города. Я получила удовольствие от прогулки на яхте с прозрачным дном, которая дала возможность увидеть подводный мир. Перед церковью мы заехали в иконный центр. Я взяла небольшую иконку и свечи. Я всегда, посещая такие святые места, привожу домой приложенных к святыням обереги. Очень удобно что входные билеты не входят в стоимость экскурсии и мы сами решаем куда мы хотим пойти. Некоторые в группе были мусульмане и не захотели посещать церковь Св. Николая (в первую очередь удобно для них). Я выбрала посещение всех локаций и осталась очень довольна) Наш гид был очень интересным и увлекательным рассказчиком, который поделился с нами множеством фактов и легенд об этих местах. Очень благодарна ему что не перегружал нас информацией, а давал четко, по делу и предоставлял свободное место для прогулки и фотографий. Транспорт был комфортабельным и безопасным, обед был вкусным и сытным. Эта экскурсия была насыщенной и увлекательной, я не заметила, как пролетело время. Я с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Турции и ее культуре, а также насладиться природой и морем.

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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «На яхте»

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  4. Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
  5. На пиратской яхте по Средиземному морю
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "На яхте" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 14 до 449 со скидкой до 53%. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Аланье в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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