Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю

Рафтинг в Кёпрюлю Каньон - красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль...

Рафтинг в Кёпрюлю Каньон — красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай.

Река Кёпрючай, окружённая деревьями по обоим берегам, идеально подходит для рафтинга.

Также у вас есть шанс прокатится на зиплайне!
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю

Что вы увидите 🤩

  • Национальный Парк Каньон Кепрюлю
  • Римский Мост Бюгрюм
  • Река Эвромедонт (Кепрючай)
Безбашенный сплав по горной реке с крутыми порогами на надувных лодках — вот что такое рафтинг в Турции – одно из лучших экстремальных развлечений. Здесь не требуется опыт или длительная подготовка. Опытные гиды проводятт инструктаж на месте.
Рафтинг – это не только командная гребля это еще и водные баталии,, прыжки в воздух на порогах и попытки успешно пройти перекаты, а при неудачах – опрокидывания в холодную воду. В любом случае такой отдых не оставит вас равнодушным.
Паркур 12 км
Сложность порогов 1-2-2+
Продолжительность сплава 2 часа

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Взрослый билет 12+
$20
Детский 00-07
$10
Детский с 07-12
$15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Рафтинг на рафтах (10ти местн. )
  • Гид-инструктор
  • Обед
  • Трансфер
  • Страховка
  • Экипировка (каска, жилет)
Что не входит
  • Напитки
  • Тапочки для рафтинга (можно купить за 6$)
  • Каяк (можно арендовать за 10$)
  • Гидрокостюм (можно арендовать за 6$)
  • Видео и Фото
Место начала и завершения
Ваш отель
Важная информация
  • Что взять с собой: Сменную одежду
  • обувь для сплава
  • крем от загара
  • полотенце
  • деньги на оплату экскурсии и личные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00 не считая трансфера
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 10:00 до 17:00 не считая трансфера

YoYo T.
YoYo T.
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