в понедельник и четверг в 08:00

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Из Антальи - к Зелёному каньону

Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Представляем вашему вниманию эксклюзивную возможность погрузиться в атмосферу спокойствия и красоты на экскурсии из Анталии к Зеленому каньону.

Это место, где вы сможете насладиться не только великолепными пейзажами скал и сосен,
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но и малахитовой гладью воды, которая успокаивает и вдохновляет.

Наша экскурсия предлагает вам уникальный шанс провести день на яхте, проплывая по Большому и Малому каньонам, где вы сможете искупаться в чистейших водах и насладиться рыбалкой.

Мы позаботимся о вашем комфорте, предоставив трансфер от места проживания, освежающие напитки на борту и все необходимое для рыбалки.

Обед в панорамном ресторане с видом на озеро добавит впечатлений и позволит вам насладиться местной кухней. Эта экскурсия - идеальный способ отдохнуть от городской суеты и погрузиться в мир природной красоты

4.8
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚤 Прогулка на яхте по живописным каньонам
  • 🏞️ Великолепные виды скал и сосновых лесов
  • 🍽️ Обед в панорамном ресторане с видом на озеро
  • 🏊 Купание в прозрачной воде
  • 🎣 Возможность порыбачить

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а вода в каньоне теплая и прозрачная, что делает прогулку и купание максимально приятными.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Антальи - к Зелёному каньону
Из Антальи - к Зелёному каньону
Из Антальи - к Зелёному каньону

Что можно увидеть

  • Большой каньон
  • Малый каньон
  • Плато в центре озера

Описание экскурсии

Трансфер до яхты. Мы заберём вас от места проживания и на комфортабельном автобусе с кондиционером доставим к пирсу. Здесь вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку по каньону.

Прогулка по Малому каньону. Пришло время наслаждаться природой. В воздухе витает сосновый аромат, вода такая прозрачная, что так и хочется в нее окунуться (попозже так и сделаем), а сам каньон окружён высокими скалами. На борту уже приготовлены удобные места для отдыха и освежающие напитки.

Отдых на плато. Через пару часов причалим к плато в центре озера, где вы наконец-то сможете искупаться. Рекомендуем взять с собой маску — подводный мир здесь очень интересный.

Обед в панорамном ресторане. После купания позовём вас на борт и отвезем в ресторан на берегу, чтобы пообедать — с видом на озеро, разумеется. Вас ждёт курица на гриле и другие горячие блюда, а после трапезы — свежие фрукты.

Прогулка по Большому каньону. Затем мы отправимся в неторопливое двухчасовое путешествие по Большому каньону. Здесь вас ждёт еще одна остановка, чтобы искупаться и погулять. После чего мы возвращаемся в порт, а оттуда отвозим вас к месту проживания.

Организационные детали

  • Обратите внимание, это видовая прогулка без сопровождения гида. Но с вами будет куратор, который окажет любую необходимую помощь.
  • В стоимость экскурсии включены освежающие напитки на борту и обед
  • Напитки во время обеда платные
  • Эту прогулку можно провести индивидуально, вас будут ждать яхта и подготовленный экипаж (подробности уточняйте в переписке)

в понедельник и четверг в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый€56
Детский 5-11 лет€35
Детский 0-5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил
Халил — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1037 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
2
1
Александр
Отличная экскурсия. Организация тоже на высоте. Рекомендую к посещению.
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Юлия
Туроператор быстро вышел нассвязь, ответил на все вопросы. Сама экскурсия просто превосходная! Очень довольны! Красота природы непередаваемая!
Туроператор быстро вышел нассвязь, ответил на все вопросы. Сама экскурсия просто превосходная! Очень довольны! Красота природы непередаваемая!
Туроператор быстро вышел нассвязь, ответил на все вопросы. Сама экскурсия просто превосходная! Очень довольны! Красота природы непередаваемая!
Туроператор быстро вышел нассвязь, ответил на все вопросы. Сама экскурсия просто превосходная! Очень довольны! Красота природы непередаваемая!
Туроператор быстро вышел нассвязь, ответил на все вопросы. Сама экскурсия просто превосходная! Очень довольны! Красота природы непередаваемая!
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О
Спасибо за такое классное путешествие! Очень красивая природа, классная прохладная вода и завораживающие виды.
Организация супер, очень удобно что трансфер прямо из отеля.
На яхте безлимит напитков, еда в ресторане довольна вкусная, но мало времени и много людей Все прошло хорошо, на обратном пути завезли в магазин, будьте готовы к стоянке в 40 минут, для меня она была не обязательной)
Спасибо за такое классное путешествие! Очень красивая природа, классная прохладная вода и завораживающие виды.
Спасибо за такое классное путешествие! Очень красивая природа, классная прохладная вода и завораживающие виды.
Спасибо за такое классное путешествие! Очень красивая природа, классная прохладная вода и завораживающие виды.
Спасибо за такое классное путешествие! Очень красивая природа, классная прохладная вода и завораживающие виды.
Спасибо за такое классное путешествие! Очень красивая природа, классная прохладная вода и завораживающие виды.
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Ольга
Эксурсия замечательная. Полвела погода и разочаровал катер. Людей было около 100 человек. Катер был набит как бочка с селедкой. Особенно, когда пошел дождь и пассажиры спустилист на первую палубу (потому
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что на верхней не было даже тента ни от солнца ни от дождя). Просто все стояли вплотную дркг к другу, никакого комфорта. Курили как ращ на нижней паоубе, модно было задохнуться в этой толпе. Рядом отплыл катер и с тентом и на нем было человек 40. Никаких пледов не предусмотрино, если вы замерзли. В общем не рекомендую экскурсию, пока организаторы не пересмотрят политику хотч бы 50 человек на катер.

Эксурсия замечательная. Полвела погода и разочаровал катер. Людей было около 100 человек. Катер был набит как
Эксурсия замечательная. Полвела погода и разочаровал катер. Людей было около 100 человек. Катер был набит как
Эксурсия замечательная. Полвела погода и разочаровал катер. Людей было около 100 человек. Катер был набит как
Эксурсия замечательная. Полвела погода и разочаровал катер. Людей было около 100 человек. Катер был набит как
Халил
Халил
Ответ организатора:
Добрый день!
Благодарим вас за отзыв и сожалеем, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания.

Хотели бы уточнить несколько моментов для корректного
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понимания ситуации. Вместимость катера составляет 150 человек, а не 50, и количество гостей на борту не превышает установленных норм. Пледы или одеяла на данной экскурсии не предоставляются, поэтому пассажирам рекомендуется заранее учитывать погодные условия и брать необходимые вещи с собой.

Также обращаем внимание, что это групповая экскурсия, и уровень комфорта отличается от приватных или люксовых яхтенных туров.

Мы ценим вашу обратную связь — она помогает нам улучшать качество услуг. Надеемся, что в будущем у нас будет возможность оставить у вас более приятные впечатления.

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Александра
Тур очень понравился, сам каньон прекрасен и организация была на высоте! Не буду описывать красоты, пусть это делают более поэтичные натуры)) Расскажу по порядку, как все проходило.
Комфортный микроавтобус приехал за
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нами почти вовремя (в 7.05), водитель был очень компетентный и приветливый.
Надо быть готовыми к тому, что дорога занимает более 2 часов и последние полчаса идет по серпантину, а на обратном пути могут быть задержки из-за пробок! (по описанию тура мы это не предполагали).
По пути сделали 2 или 3 остановки на туалет и кофе, а так же для фото в красивом месте.
На причале у озера стояло 3 больших катера, ждать посадки долго не пришлось, что тоже удачно (очень часто в таких сборных турах время закладывается с большим запасом и ждать приходится долго, но наш водитель грамотно все распланировал!)
Катер большой, 2 палубы, народу вошло человек 120 или больше (никак не 45!), но посадочных мест всем хватило и были еще свободные. На катере нас встретила русскоязычная девушка-гид, которая прекрасно рассказала о каньоне, четко донесла всю информацию по программе. Работал открытый бар с напитками (включенными в стоимость) и чипсами (за деньги). До обеда мы прошли по так называемому Малому каньону (это всего минут 15), а после обеда уже до конца по Большому, и вот тут были настоящие красоты, от которых дух захватывало! Каньон выходит из озера, которое на самом деле является водохранилищем, и вся водосистема была создана искусственно.
Было 2 остановки на купание в озере с платформ (вода холоднее, чем в море, но очень приятная, изумительного бирюзового цвета). Желающие могли порыбачить на первой остановке. Ко всеобщему удивлению, одна девушка поймала большую рыбину, с которой все фотографировались, а потом её пришлось выпустить (поскольку это заповедник).
Еще на катере работал фотограф, мы не фотографировались и очень пожалели потом! Так как фото получились прекрасные и самое главное, их распечатали на очень красивых сувенирных тарелках всего по 4 евро.
Такие тарелки с фото в Аквариуме стоят 35€! Об этом гид нас не предупредила, но как выяснилось, она и сама этого не знала, фотографы приходят разные и у каждого своя программа.
Остановка на обед была в ресторане на берегу, на террасе с очень красивым видом. Можно было выбрать одно горячее блюдо и дальше открытый буфет с закусками и гарнирами. Выбор большой, еда была очень вкусная. Единственное, что огорчило - на обед дали слишком мало времени, получилось всего минут 40-45! Учитывая подъем по лестнице и очереди в буфет, это действительно очень мало, пришлось есть быстро и сразу убегать, что было очень обидно (хотя при таком потоке туристов это объяснимо).
К 3 часам нас привезли обратно на причал, обратная дорога была с 1 остановкой. На этот раз нас завезли в какой-то оптовый магазин с одеждой и сувенирами, там же можно было купить восточные сладости и пряности. Времени на это дали минут 40, все всё успели и не задержались дольше. Кстати, цены там действительно неплохие и многие были довольны покупками. На обратной дороге мы попали в серьёзные пробки, наш водитель проявлял мастерство и, где можно, удачно их объезжал и всех довез до тех же точек, где забирал.
В целом мы остались очень довольны туром и организацией. Учитывая сильную жару, этот тур был вполне комфортным и одним из немногих, которые можно рекомендовать именно летом.

Тур очень понравился, сам каньон прекрасен и организация была на высоте! Не буду описывать красоты, пусть
Тур очень понравился, сам каньон прекрасен и организация была на высоте! Не буду описывать красоты, пусть
Тур очень понравился, сам каньон прекрасен и организация была на высоте! Не буду описывать красоты, пусть
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Елена
Хорошая организация, красивые виды, приятные люди ❤️ Всё было хорошо, спасибо ☺️
Хорошая организация, красивые виды, приятные люди ❤️ Всё было хорошо, спасибо ☺️
Хорошая организация, красивые виды, приятные люди ❤️ Всё было хорошо, спасибо ☺️
Хорошая организация, красивые виды, приятные люди ❤️ Всё было хорошо, спасибо ☺️
Хорошая организация, красивые виды, приятные люди ❤️ Всё было хорошо, спасибо ☺️
Хорошая организация, красивые виды, приятные люди ❤️ Всё было хорошо, спасибо ☺️
Хорошая организация, красивые виды, приятные люди ❤️ Всё было хорошо, спасибо ☺️
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