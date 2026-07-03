в понедельник и четверг в 08:00

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нами почти вовремя (в 7.05), водитель был очень компетентный и приветливый.

Надо быть готовыми к тому, что дорога занимает более 2 часов и последние полчаса идет по серпантину, а на обратном пути могут быть задержки из-за пробок! (по описанию тура мы это не предполагали).

По пути сделали 2 или 3 остановки на туалет и кофе, а так же для фото в красивом месте.

На причале у озера стояло 3 больших катера, ждать посадки долго не пришлось, что тоже удачно (очень часто в таких сборных турах время закладывается с большим запасом и ждать приходится долго, но наш водитель грамотно все распланировал!)

Катер большой, 2 палубы, народу вошло человек 120 или больше (никак не 45!), но посадочных мест всем хватило и были еще свободные. На катере нас встретила русскоязычная девушка-гид, которая прекрасно рассказала о каньоне, четко донесла всю информацию по программе. Работал открытый бар с напитками (включенными в стоимость) и чипсами (за деньги). До обеда мы прошли по так называемому Малому каньону (это всего минут 15), а после обеда уже до конца по Большому, и вот тут были настоящие красоты, от которых дух захватывало! Каньон выходит из озера, которое на самом деле является водохранилищем, и вся водосистема была создана искусственно.

Было 2 остановки на купание в озере с платформ (вода холоднее, чем в море, но очень приятная, изумительного бирюзового цвета). Желающие могли порыбачить на первой остановке. Ко всеобщему удивлению, одна девушка поймала большую рыбину, с которой все фотографировались, а потом её пришлось выпустить (поскольку это заповедник).

Еще на катере работал фотограф, мы не фотографировались и очень пожалели потом! Так как фото получились прекрасные и самое главное, их распечатали на очень красивых сувенирных тарелках всего по 4 евро.

Такие тарелки с фото в Аквариуме стоят 35€! Об этом гид нас не предупредила, но как выяснилось, она и сама этого не знала, фотографы приходят разные и у каждого своя программа.

Остановка на обед была в ресторане на берегу, на террасе с очень красивым видом. Можно было выбрать одно горячее блюдо и дальше открытый буфет с закусками и гарнирами. Выбор большой, еда была очень вкусная. Единственное, что огорчило - на обед дали слишком мало времени, получилось всего минут 40-45! Учитывая подъем по лестнице и очереди в буфет, это действительно очень мало, пришлось есть быстро и сразу убегать, что было очень обидно (хотя при таком потоке туристов это объяснимо).

К 3 часам нас привезли обратно на причал, обратная дорога была с 1 остановкой. На этот раз нас завезли в какой-то оптовый магазин с одеждой и сувенирами, там же можно было купить восточные сладости и пряности. Времени на это дали минут 40, все всё успели и не задержались дольше. Кстати, цены там действительно неплохие и многие были довольны покупками. На обратной дороге мы попали в серьёзные пробки, наш водитель проявлял мастерство и, где можно, удачно их объезжал и всех довез до тех же точек, где забирал.

В целом мы остались очень довольны туром и организацией. Учитывая сильную жару, этот тур был вполне комфортным и одним из немногих, которые можно рекомендовать именно летом.