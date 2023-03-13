в понедельник и четверг в 08:00

Из Антальи - к Зеленому каньону

Провести день на яхте, наслаждаясь пением птиц и красотой изумрудного озера (все включено)

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Зеленый каньон — излюбленное место отдыха для своих.

Сюда приезжают, чтобы насладиться красивой природой (скалы, сосны, малахитовая гладь воды) и отдохнуть от города.

Вас ждет однодневная прогулка на яхте в группе до 45 человек: вы проплывете по Большому и Малому каньонам, пообедаете в панорамном ресторане, искупаетесь в прозрачной воде и порыбачите. А все заботы мы возьмем на себя.
Из Антальи - к Зеленому каньону
Из Антальи - к Зеленому каньону
Из Антальи - к Зеленому каньону
Из Антальи - к Зеленому каньону
Из Антальи - к Зеленому каньону
Из Антальи - к Зеленому каньону
Ближайшие даты:
13
мар
16
мар
20
мар
23
мар
27
мар
30
мар
3
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трансфер до яхты. Мы заберем вас от места проживания и на комфортабельном автобусе с кондиционером доставим к пирсу. Здесь вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку по каньону.

Прогулка по Малому каньону. Пришло время наслаждаться природой. В воздухе витает сосновый аромат, вода такая прозрачная, что так и хочется в нее окунуться (попозже так и сделаем), а сам каньон окружен высокими скалами. На борту уже приготовлены удобные места для отдыха и освежающие напитки.

Отдых на плато. Через пару часов причалим к плато в центре озера, где вы наконец-то сможете искупаться. Рекомендуем взять с собой маску — подводный мир здесь очень интересный. А любителей рыбалки мы обеспечим удочками и снастями.

Обед в панорамном ресторане. После купания позовем вас на борт и отвезем в ресторан на берегу, чтобы пообедать — с видом на озеро, разумеется. Вас ждет курица на гриле и другие горячие блюда, а после трапезы — свежие фрукты.

Прогулка по Большому каньону. Затем мы отправимся в неторопливое двухчасовое путешествие по Большому каньону. Здесь вас ждет еще одна остановка, чтобы искупаться и погулять. После чего мы возвращаемся в порт, а оттуда отвозим вас к месту проживания.

Организационные детали

  • Обратите внимание, это видовая прогулка без сопровождения гида. Но с вами будет куратор, который окажет любую необходимую помощь.
  • В стоимость экскурсии уже включен обед, снаряжение для рыбалки, каноэ для прогулки и освежающие напитки на борту
  • Эту прогулку можно провести индивидуально, вас будут ждать яхта и подготовленный экипаж (подробности уточняйте в переписке)

в понедельник и четверг в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Зеленый каньон
Природа и пейзажи
Каньоны
На яхте

Похожие туры из Анталии

Малахитовое царство: по Грин каньону из Анталии
10 часов
🛥 На яхте
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
3 отзыва
Малахитовое царство: по Грин каньону из Анталии
Проплыть на яхте по волнам удивительного цвета и проникнуться красотой турецкой природы
у вашего отеля
Завтра
16 мар
20 мар
23 мар
45 за человека
Из Антальи - на горное озеро Салда
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
5 отзывов
Из Антальи - на горное озеро Салда
Провести день на «турецких Мальдивах» и насладиться бирюзовой водой и марсианским ландшафтом
Сегодня
Завтра
15 мар
16 мар
350280 за всё до 5 чел.
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Угур
Угур
2 отзыва
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
Отправиться к райскому озеру, раскрыть его секреты и отдохнуть среди ярких пейзажей
Завтра
15 мар
16 мар
17 мар
311280 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анталии
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ