1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Морское приключение на пиратской яхте: живописные бухты, купание и веселье
Свистать всех наверх! Готовьтесь к весёлому путешествию по живописным местам средиземноморского побережья с купанием и пенной вечеринкой
Начало: По договорённости
«В стоимость включены трансфер из отеля и обратно, прогулка на яхте, обед, шоу-программа, пенная вечеринка»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Групповая
12 часов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на яхте к острову Кекова»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
€45 за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
«Цена указана за яхту длиной 12 м»
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€900 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на яхте возле острова Кекова»
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
43€39 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: у вашего отеля
«Мы встретим вас у вашего отеля и доставим прямо на пирс, где вы пересядете на деревянную яхту или катер»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
43€39 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
«Здесь вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку по каньону»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€56 за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия на остров Сулуада: райский отдых на яхте с белым песком и лазурной водой
Погрузитесь в атмосферу отдыха на Турецких Мальдивах: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и незабываемая прогулка на яхте
Начало: От вашего места пребывания
«Во время путешествия на яхте вы посетите четыре бухты, в каждой из которых будете купаться — в одних с берега, в других с корабля»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€40 за человека
Групповая
12 часов
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Из Антальи или Кемера отправиться в райские бухты, искупаться в гротах и встретить морских черепах
Начало: В отеле или по договоренности
«Прогулка на яхте по бухтам Средиземного моря»
Расписание: во вторник и субботу в 07:30, в четверг в 07:15
11 июня в 07:30
13 июня в 07:15
€26 за человека
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
«Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Круиз
8 часов
Круиз на яхте Megastar: древний Фазелис, залив Клеопатры и 3 острова
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас на незабываемое путешествие на борту роскошной яхты Megastar»
Расписание: Среда, суббота
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
Начало: По договоренности
«Маршрут прогулки на яхте Обязательно возьмите с собой фотоаппарат»
Расписание: Апрель: по средам, субботам и воскресеньям. Ежедневно с 1 мая.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке - Индивидуальный тур из Анталии
Исключительное морское приключение на роскошной яхте ждет вас в Белеке. Насладитесь уединением и красотой побережья
Начало: Ваш Отель
«Будьте готовы утром, так как члены нашей команды отвезут вас из отеля прямо к яхте»
Расписание: каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
«Круиз к сердцу Анталии Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$35 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане
Начало: Порт Адрасан
Расписание: Каждый день, примерно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$17 за человека
Индивидуальная
4 часа
Аренда яхты TU NAVY3
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Морской круиз на люксовой яхте Моторная яхта с TU NAVY3 с двумя каютами, шикарным салоном, террасой для загорания, навесом от солнца и обеденной зоной покорит ваше сердце»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
Увидеть пещеру Пиратов и поплавать в чистейшей бухте Кириш
Начало: У вашего отеля
«Вы поплывёте на комфортабельной яхте и сделаете несколько остановок в красивых местах:»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€499 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
Поплавать на яхте по Грин-каньону, искупаться в озере и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на комфортабельной яхте»
Расписание: в понедельник и четверг в 07:00 и 08:00
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
€44 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2024Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
- ООксана13 мая 2024В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов: 1. Гид не увлекал рассказом. Донес кратко основную информацию и все. 2. Берите с
- ТТатьяна1 февраля 2024Я была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествие по живописному озеру, окруженному
- ООльга25 января 2024Посетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеру, окруженному горами и зеленью.
- ААнна27 ноября 2023Прекрасная организация, великолепная еда, горное озеро с величественным каньоном. Отдельное спасибо гидам. Хоть заявлено, что это сопровождающие, но в полной
- ВВенера10 октября 20239го октября были на прогулке по Зелёному каньон,правда,она заняла не 8, а 10 часов,т к сначала всех собирали по городу,потом
- ССофья9 октября 2023Прогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берега, поэтому вода была абсолютно
- ДДиляра9 октября 2023Прогулка очень понравилась, прекрасное море, кристально прозрачная вода, накупались за день, как ни разу в жизни, да ещё в таких красивых бухтах. Приятная музыка, вкусный обед (рыба или курица на выбор), хорошая организация. Однозначно рекомендуем!
- VVladislav8 октября 2023Хорошая в целом организация поездки к Н. Угоднику; стараниями всех к тому причастных лиц. Но зачем, после всего уже, еще
- ААндрей8 октября 2023Все хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На яхте»
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