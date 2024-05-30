Прогулки на яхте в Анталье

Найдено 18 экскурсий в категории «На яхте» в Анталье, цены от €17, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
1 отзыв
Морское приключение на пиратской яхте: живописные бухты, купание и веселье
Свистать всех наверх! Готовьтесь к весёлому путешествию по живописным местам средиземноморского побережья с купанием и пенной вечеринкой
Начало: По договорённости
«В стоимость включены трансфер из отеля и обратно, прогулка на яхте, обед, шоу-программа, пенная вечеринка»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
12 отзывов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на яхте к острову Кекова»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
45 за человека
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
«Цена указана за яхту длиной 12 м»
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
900 за всё до 4 чел.
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на яхте возле острова Кекова»
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4339 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: у вашего отеля
«Мы встретим вас у вашего отеля и доставим прямо на пирс, где вы пересядете на деревянную яхту или катер»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4339 за человека
Из Антальи - к Зеленому каньону
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
3 отзыва
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
«Здесь вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку по каньону»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
56 за человека
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
🛥 На яхте
Групповая
11 часов
2 отзыва
Экскурсия на остров Сулуада: райский отдых на яхте с белым песком и лазурной водой
Погрузитесь в атмосферу отдыха на Турецких Мальдивах: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и незабываемая прогулка на яхте
Начало: От вашего места пребывания
«Во время путешествия на яхте вы посетите четыре бухты, в каждой из которых будете купаться — в одних с берега, в других с корабля»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 за человека
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
34 отзыва
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Из Антальи или Кемера отправиться в райские бухты, искупаться в гротах и встретить морских черепах
Начало: В отеле или по договоренности
«Прогулка на яхте по бухтам Средиземного моря»
Расписание: во вторник и субботу в 07:30, в четверг в 07:15
11 июня в 07:30
13 июня в 07:15
26 за человека
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
26 отзывов
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
«Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Круиз на яхте Megastar: древний Фазелис, залив Клеопатры и 3 острова
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
1 отзыв
Круиз на яхте Megastar: древний Фазелис, залив Клеопатры и 3 острова
Начало: Ваш отель
«Приглашаем вас на незабываемое путешествие на борту роскошной яхты Megastar»
Расписание: Среда, суббота
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за человека
Прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
17 отзывов
Прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
Начало: По договоренности
«Маршрут прогулки на яхте Обязательно возьмите с собой фотоаппарат»
Расписание: Апрель: по средам, субботам и воскресеньям. Ежедневно с 1 мая.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Прогулка на яхте в Белеке из Анталии, индивидульная
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке - Индивидуальный тур из Анталии
Исключительное морское приключение на роскошной яхте ждет вас в Белеке. Насладитесь уединением и красотой побережья
Начало: Ваш Отель
«Будьте готовы утром, так как члены нашей команды отвезут вас из отеля прямо к яхте»
Расписание: каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
1 отзыв
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
«Круиз к сердцу Анталии Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Антальи
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Антальи
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$35 за человека
Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане
Начало: Порт Адрасан
Расписание: Каждый день, примерно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$17 за человека
Аренда яхты TU NAVY3
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
Аренда яхты TU NAVY3
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Морской круиз на люксовой яхте Моторная яхта с TU NAVY3 с двумя каютами, шикарным салоном, террасой для загорания, навесом от солнца и обеденной зоной покорит ваше сердце»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 4 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
Увидеть пещеру Пиратов и поплавать в чистейшей бухте Кириш
Начало: У вашего отеля
«Вы поплывёте на комфортабельной яхте и сделаете несколько остановок в красивых местах:»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
499 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
Поплавать на яхте по Грин-каньону, искупаться в озере и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на комфортабельной яхте»
Расписание: в понедельник и четверг в 07:00 и 08:00
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
44 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
    Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
    В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов: 1. Гид не увлекал рассказом. Донес кратко основную информацию и все. 2. Берите с
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    собой завтрак. Вас привезут в кафе и выбора там очень мало, да и кафе супер простое. Но есть места для того, чтобы сесть и позавтракать. 3. Много времени на дорогу. Если есть возможность взять машину и самим покататься, то точно это сделайте. Пока всех заберут с отелей, пока тут подождете, там подождете. В целом если взять экскурсию, то это часа 4 все вместе.

    В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:В целом экскурсия хорошая, но есть пару моментов:
  • Т
    Татьяна
    1 февраля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
    Я была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествие по живописному озеру, окруженному
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    горами и зеленью. Мы видели много красивых мест, фотографировали их и наслаждались видами. После пожаров какой то участок был выжжен, но это никак не повлияло на виды в целом и наоборот придавало мистику этому месту. Горы, лес, птицы, озеро – великолепные места! Организация тура была очень хорошая, трансфер из отеля и обратно был комфортным и своевременным, лодка просторная и уютная, куратор группы на яхте был вежливым и интересным. Обед вкусный и сытный (если не ожидать от обеда как в отеле, то он очень даже ничего как для экскурсии). Очен рекомендую этот тур всем, кто любит природу.

    Я была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествиеЯ была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествиеЯ была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествиеЯ была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествие
  • О
    Ольга
    25 января 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
    Посетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеру, окруженному горами и зеленью.
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    Вода в каньоне была очень красивого цвета, а воздух свежим и ароматным. Я наслаждалась красотой природы и сделала много фотографий. Трансфер из отеля и обратно был удобным и комфортабельным. Водитель был вежливым и пунктуальным, гид на лодке знающим и интересным. Он рассказывал интересные факты о каньоне и отвечал на все вопросы. Обед в ресторане на берегу озера был вкусным и сытным. Я попробовала несколько блюд турецкой кухни и осталась довольна. Ресторан имел красивый вид на озеро и уютную атмосферу. Я рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. Это был один из лучших дней моего отпуска в Анталии.

    Посетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеруПосетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеруПосетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеруПосетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеруПосетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеру
  • А
    Анна
    27 ноября 2023
    Из Антальи - к Зеленому каньону
    Прекрасная организация, великолепная еда, горное озеро с величественным каньоном. Отдельное спасибо гидам. Хоть заявлено, что это сопровождающие, но в полной
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    мере их можно назвать гидами, правда для этого нужно понимать английский). Ездила в конце ноября, поэтому в озере не купались, но ловили рыбу. В озере водится форель, кефаль и сазан. Есть только маленький минус. На вопрос "сколько заплатили за экскурсию?" называли цифру меньше 35 евро

  • В
    Венера
    10 октября 2023
    Из Антальи - к Зеленому каньону
    9го октября были на прогулке по Зелёному каньон,правда,она заняла не 8, а 10 часов,т к сначала всех собирали по городу,потом
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    развозили,но это очень хорошая возможность посмотреть город,самим так не поездить, если без машины,виды потрясающие и завораживающие, поднимались в гору по серпантину,а потом спускались.. местами страшновато,но, водители -мастера даже два экскурсионных автобуса, идущих на встречу друг другу разъехались, фото шикарные получились

  • С
    Софья
    9 октября 2023
    Групповая прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
    Прогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берега, поэтому вода была абсолютно
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    чистая, можно было рассмотреть, как на дне плавают косяки рыб и убегают крабы - идеально для снорклинга! Команда корабля отличная - все дружелюбные, веселые, заботливые:) Устроили пенную вечеринку с танцами. Те, кто не хотел танцевать, могли отдохнуть на верхних палубах, там музыка была тише. Ещё был вкусный обед и крутые коктейли. Очень удобно, что программа заняла чуть больше, чем полдня - не перегружена. Рекомендую!

    Прогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берегаПрогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берегаПрогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берегаПрогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берегаПрогулка очень понравилась: прекрасное море, волшебные виды на берега. Мы много купались; останавливались далеко от берега
  • Д
    Диляра
    9 октября 2023
    Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
    Прогулка очень понравилась, прекрасное море, кристально прозрачная вода, накупались за день, как ни разу в жизни, да ещё в таких красивых бухтах. Приятная музыка, вкусный обед (рыба или курица на выбор), хорошая организация. Однозначно рекомендуем!
  • V
    Vladislav
    8 октября 2023
    Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Хорошая в целом организация поездки к Н. Угоднику; стараниями всех к тому причастных лиц. Но зачем, после всего уже, еще
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    везти людей за поделками из камня, этого не понять, чистый развод. Никто даже на них не посмотрел! Не мешайте духовное с мелочным.

  • А
    Андрей
    8 октября 2023
    Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
    Все хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На яхте»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Групповая прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
  2. Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
  3. Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
  4. Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
  5. Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "На яхте" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 17 до 900 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Анталье в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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