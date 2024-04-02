Анталийское побережье богато живописными местами. Одно из них — остров Сулуада. Утром мы заберём вас из отеля и отвезём в Адрасан, где вы пересядете на корабль и отправитесь в путешествие. В программу входят остановки для купания, высадка на острове и посещение бухты Любви. В середине дня на борту подадут обед. После плавания вы вернётесь в порт, откуда трансфер доставит вас обратно в отель.

Описание

Что вас ожидает

В путешествии вас будет сопровождать гид из нашей команды, который познакомит вас с местными легендами и природой.

Остров Сулуада, или Турецкие Мальдивы

По пути будет много красивых бухт, в некоторых из них будут остановки для купания. А причалив на один из трёх пляжей острова, вы поймёте, почему это место назвали турецкими Мальдивами. Белоснежный песок, лазурное Средиземное море… Необитаемый вулканический остров изрезан сквозными гротами и скалами оранжевого цвета. Вода вокруг него настолько прозрачная, что наблюдать за подводными обитателями — одно удовольствие.

Время пролетит незаметно. Пока вы изучите остров, насладитесь мягким песочком, поплаваете в море, пора будет возвращаться на корабль, где уже приготовлен обед.

Бухта Любви (Аксеки)

После обеда вы отправитесь в бухту, с которой связана одна романтическая легенда. Корабль подплывёт как можно ближе к гроту, а дальше вы уже сможете изучить место самостоятельно.

Заповедная природа

Анталийское побережье приглянулось не только людям, но и знаменитым морским черепахам Caretta caretta. Считается, что они водятся лишь в Эгейском регионе, но и места по вашему маршруту им тоже пришлись по вкусу. Этот вид черепах находится под охраной, поэтому там, где они откладывают яйца, запрещено строить отели. Так, благодаря им вы сможете полюбоваться нетронутой красотой турецкой природы.

Организационные детали