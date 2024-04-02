Насладиться вояжем на корабле и отдохнуть на необитаемом острове
Анталийское побережье богато живописными местами. Одно из них — остров Сулуада.
Утром мы заберём вас из отеля и отвезём в Адрасан, где вы пересядете на корабль и отправитесь в путешествие. В программу входят остановки для купания, высадка на острове и посещение бухты Любви. В середине дня на борту подадут обед. После плавания вы вернётесь в порт, откуда трансфер доставит вас обратно в отель.
Ближайшие даты:
2 апр
3 апр
4 апр
5 апр
6 апр
7 апр
8 апр
Ещё даты
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€30
Дети 4-11 лет
€15
Дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В путешествии вас будет сопровождать гид из нашей команды, который познакомит вас с местными легендами и природой.
Остров Сулуада, или Турецкие Мальдивы
По пути будет много красивых бухт, в некоторых из них будут остановки для купания. А причалив на один из трёх пляжей острова, вы поймёте, почему это место назвали турецкими Мальдивами. Белоснежный песок, лазурное Средиземное море… Необитаемый вулканический остров изрезан сквозными гротами и скалами оранжевого цвета. Вода вокруг него настолько прозрачная, что наблюдать за подводными обитателями — одно удовольствие.
Время пролетит незаметно. Пока вы изучите остров, насладитесь мягким песочком, поплаваете в море, пора будет возвращаться на корабль, где уже приготовлен обед.
Бухта Любви (Аксеки)
После обеда вы отправитесь в бухту, с которой связана одна романтическая легенда. Корабль подплывёт как можно ближе к гроту, а дальше вы уже сможете изучить место самостоятельно.
Заповедная природа
Анталийское побережье приглянулось не только людям, но и знаменитым морским черепахам Caretta caretta. Считается, что они водятся лишь в Эгейском регионе, но и места по вашему маршруту им тоже пришлись по вкусу. Этот вид черепах находится под охраной, поэтому там, где они откладывают яйца, запрещено строить отели. Так, благодаря им вы сможете полюбоваться нетронутой красотой турецкой природы.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из/в отель на комфортабельном микроавтобусе, страховка, прогулка на корабле (пассажировместимость 150 человек), обед, сопровождение гида
Дополнительные расходы: напитки
Вас будет сопровождать один из русскоговорящих гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 284 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местами и яркими впечатлениями. С нами вы увидите, как по-своему прекрасен и уникален каждый город Турции. Почувствуете колорит Востока. И познакомитесь с богатым наследием страны, где на протяжении сотен лет смешивались разные культуры, религии и цивилизации.