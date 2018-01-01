Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Трансфер к пирсу. Мы встретим вас у вашего отеля и доставим прямо на пирс, где вы пересядете на деревянную яхту или катер.
Яхтенная прогулка 👣. Мы проплывем по Малому и Большому Грин каньону, любуясь горными ⛰️ пейзажами. Надышимся сосновым воздухом, а в период цветения — ароматами соседних цитрусовых, гранатовых и миндальных рощ. Если повезет, встретим орлов и понаблюдаем за горными ⛰️ козочками на берегу.
Пляжный 🏖️ отдых или рыбалка. Будет остановка на плато в самом центре каньона: здесь вы сможете искупаться и позагорать. А желающих порыбачить отвезут к одной из горных рек на другом плато: удочку мы вам выдадим!
Обед. В ресторане вы подкрепитесь, наслаждаясь видом из панорамных окон.
Программа
Как проходит прогулка 👣
— Обратите внимание: это видовая прогулка 👣 без сопровождения гидом. На яхте 🛥️ с вами будет куратор группы, который немного говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию и расписанию и поможет с возникшими вопросами.
— На прогулке присутствуют гости из разных стран
— В зависимости от числа человек в плавание выходят разные лодки: деревянные (от 40 до 150 мест) или белый катамаран (150 мест). Какое судно выйдет, можно узнать только утром в день экскурсии 🧭.
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
— Температура воды в Зеленом Каньоне в районе 12 °C. Расстояние от центра Анталии до Грин Каньона: 90 км
Что входит в стоимость
— Трансфер от отеля и обратно; яхтенная прогулка 👣 по каньону
— Обед в ресторане (рыба/котлеты/курица, рис, салат)
— Рыболовные снасти
— Безлимитные напитки на яхте 🛥️ и во время обеда: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т. д.