Если вы хотите сменить пляжный ритм и добавить активных впечатлений в свой отдых, приглашаем вас на захватывающее квадро-сафари по живописным горным трассам Аланьи.
Мощные и надежные квадроциклы подарят вам уверенность и драйв, а захватывающие виды окружающей природы заставят забыть обо всем на свете. Это идеальный способ испытать себя в управлении техникой и насладиться красотой горных ландшафтов.
Описание экскурсии
Путешествие на квадроцикле Знаете ли вы, что Турция способна предложить гораздо больше, чем привычный отдых в отеле с системой all inclusive? Мы приглашаем вас на увлекательное приключение — квадросафари по горным тропам Аланьи. Здесь вас ждут потрясающие виды природы, ощущение свободы и множество возможностей сделать эффектные фото и видеозаписи на память. Подробности тура Казалось бы, трудно совместить адреналин и безопасность, но наш тур — именно об этом. Вы сможете ощутить прилив энергии, управляя мощным квадроциклом, и насладиться исследованием новых территорий в окружении завораживающих горных пейзажей. Мы организуем трансфер из вашего отеля и доставим к месту начала маршрута. Перед стартом наши профессиональные инструкторы проведут подробный инструктаж, объяснят все правила и поделятся рекомендациями по безопасному управлению квадроциклом. Ваш маршрут пройдет по извилистым горным тропам, через густые хвойные леса, рядом с бурлящими реками и просторными равнинами с видами, которые захватывают дух. Вы сможете наслаждаться ездой как самостоятельно, так и в сопровождении инструктора — выбор за вами! Важная информация:
Не надевайте слишком модную или нарядную одежду — маршрут включает пыльные дороги, а также возможность немного промокнуть. Что стоит взять с собой: Головной убор — для защиты от солнца. Солнцезащитные очки — чтобы избежать попадания пыли в глаза. Пластиковую обувь или тапочки (особенно в летний сезон) — они удобны и легко моются.
Ежедневно в 09:00, 13:00, 15:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Страховка
- Услуги инструктора
- Комфортабельные квадроциклы
Что не входит в цену
- Личные расходы (обед и напитки)
- Бандана и очки
- Фотосессия или видеосъёмка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 13:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Не надевайте слишком модную или нарядную одежду - маршрут включает пыльные дороги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
