Сафари и дикая природа в Аланье

Найдено 15 экскурсий в категории «Сафари» в Аланье, цены от €23, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари на квадроциклах в Аланье
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
7 отзывов
Сафари на квадроциклах в Аланье
Групповая экстрим-прогулка по горному бездорожью и хвойным лесам
Начало: От вашего отеля
«Вас заберут из отеля в Аланье и доставят к месту отправления на сафари, а по окончании отвезут обратно»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
25 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
1 отзыв
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
«Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
23 отзыва
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
40 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
11 часов
10 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4036 за человека
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
7 часов
5 отзывов
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2523 за человека
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
43 отзыва
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
«Кроме того, вы примете участие в сафари на внедорожниках с открытым верхом и увидите живописные каньоны Тазы и Кёпрюлю с разных ракурсов»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
Квадро-сафари по окрестностям Аланьи
Групповая
2 часа
15 отзывов
Незабываемое квадро-сафари по живописным окрестностям Аланьи
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к нашему квадро-сафари по горным дорогам Аланьи и насладитесь невероятной красотой турецкой природы
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Сафари на квадроциклах в Турции длится около 2 часов»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 12:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $27 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
10 часов
2 отзыва
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
Начало: Аланья
«Сафари на квадроциклах — одно из самых популярных развлечений для тех, кто хочет убежать от будней и повысить уровень адреналина в крови»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Сафари на квадроциклах в Аланье со страховкой
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Сафари на квадроциклах в Аланье: горные дороги, природа и адреналин
Утомились от пляжного отдыха? Приключение на квадроциклах по горам Аланьи подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции
Начало: Трансфер от отеля
«Мы заберем вас из отеля и отправимся к месту, где будет проходить увлекательное сафари на квадроциклах»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $30 за человека
Джип-сафари
🛣 Джиппинг
Мини-группа
7 часов
5 отзывов
Джип-сафари по горам Аланьи: природа, каньоны и река Дим-Чай
Погрузитесь в приключение по горам Аланьи на джип-сафари. Вас ждут незабываемые панорамы, веселье и обед на берегу реки
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Джип сафари - это экскурсия, благодаря которой можно увидеть всю красоту данной местности»
Расписание: Вторник, пятница с 9:00 до16:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$25 за человека
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
1 отзыв
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
Начало: Ваш отель
«И джип-сафари — это самый захватывающий способ исследовать этот невероятный каньон»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
11 часов
12 отзывов
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и сафари на джипах по горной дороге в живописный Каньон Тазы, или как его еще называют «Долина Мудрости» (Belgilik Vadisi)»
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Рафтинг + Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
1 отзыв
Рафтинг + Джип-сафари
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 07:30
$30 за человека
Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
1 отзыв
Джип-сафари
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:15
$25 за человека
Квадро-сафари
Групповая
3.5 часа
Квадро-сафари
Расписание: Ежедневно в 08:30, 13:30
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люда
    4 июня 2024
    Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
    Это была наша первая экскурсия и мы были в восторге! Красивый каньон, интересная пещера гномов, обед на природе у водопадов….
    читать дальше

    Масса положительных эмоций! Были с подругой и нас было сложно удивить красотами природы, так как мы живём в таком же месте, что всё это можем наблюдать постоянно. Да, нам повезло)) Несмотря на это, экскурсия нам очень понравилась, а всё потому, что были у на, весёлые гиды. Мухаммад и другой парень, жаль имени не узнали. Они максимально старались нас веселить всю поездку, изощрялись так ради фото, что иногда приходилось за них переживать. Огромное им спасибо, так же отдельная благодарность водителям!!! Очень внимательные и вежливые. Хочу закинуть ложку дёгтя. Но,… Это не касается наших замечательных гидов… Поездку в нашем автобусе омрачили некоторые туристы, которые категорически запретили открывать окна автобуса, якобы им дует. На минутучку… Але, вы не читали, что это поездка на открытых автобусах??? В итоге пришлось смотреть на красоты через закрытые окна. Мало того, ещё и наехали с возмущениями на гидов, что им холодно, они заболеют, все вокруг им виноваты… Настроение испортили мальчикам. Да и нам. Я, например, специально взяла экскурсию с открытыми окнами. Почему я должна была из за некоторых личностей себя ущемлять? Надо их заранее об этом прям предупреждать. Не можешь -выбери другую экскурсию. Ты же не один в автобусе. Накипело… В общем 10 баллов гидам и водителям!!! Однозначно рекомендую. Кстати, очень вкусно нам покормили обедом. Спасибо

  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Экскурсия просто супер, были на Каньоне вид конечно просто отпад, но самое главное это рафтинг вообще огонь, 2 часа где-то
    читать дальше

    сплавлялись, так то всё спокойно было бы но водные баталии с другими рафами это что то, организация всё чётко, после покормили, но обязательно берите сменную одежду будете всё сырые, телефон и деньги я ложил в пакетик и в карман, гид был русскоязычный, спасибо организаторам, очень весело, особо был в восторге сын 8 лет от рафтинга, рекомендую но только с рафтингом!

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Джипы и рафтинг были супер, с горы очень красивый вид
  • A
    Anastasia
    22 мая 2024
    Квадро-сафари по окрестностям Аланьи
    Экскурсия супер! Все очень понравилось, но есть минус, если ты хочешь получить адреналин и быстро погонять, то тут минус, инструктора
    читать дальше

    вперед ставят людей, которые едут медленно, поэтому набрать скорости не получается. В целом все так как и обещали, мы приехали все в пыли и грязи😂

  • Р
    Регина
    21 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Экскурсия получилась очень насыщенная и интересная!! Гиды позитивные. Виды потрясающие. В первые попробовали рафтинг, остались очень довольны
  • А
    Алена
    18 мая 2024
    Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Экскурсия прошла хорошо и интересно, гид хороший, единственное очень долго собирали людей по отелям. Приятным бонусом была возможность прокатиться далосе, бесплатно) организатор Анна была на связи и никаких проблем не возникло)
  • M
    Mikhail
    15 мая 2024
    Джип-сафари
    Не самая экстремальная, но очень крутая джип-экскурсия. Подойдёт для всех возрастов. Были в машине с прикольным дядькой-водителем - Сулейманом (он
    читать дальше

    вообще "командовал парадом" джипов). Вот такие и должны быть все гиды - без навязывания, с хорошим юмором. В другой день ездили кататься на двухпалубном катамаране в Зеленый каньон - тоже 5 баллов. Советую. Особенно круто, что не так далеко от Алании и Конаклы.

  • О
    Олеся
    13 мая 2024
    Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
    Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!
    Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!
  • В
    Валерий
    8 мая 2024
    Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Все очень понравилось. Красивые виды, очень красивый каньон и мост Но, имейте ввиду, что никаких камней Дьявола нет) Мы спросили у сопровождающей нас девушки про них и она очень удивилась нашему вопросу.
  • Л
    Лариса
    3 мая 2024
    Сафари на квадроциклах в Аланье
    Прекрасно организовано. Техника в безупречном порядке. Сопровождение безукаризненное. На память остались и имоции и интересные снимки. За фотографии можно поторговаться и получить солидную скидку.;)

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Сафари»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Сафари на квадроциклах в Аланье
  2. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
  3. Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
  4. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  5. Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Сафари" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 23 до 50 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Цены на сафари в Аланье, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам