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Групповая
4 часа
Сафари на квадроциклах в Аланье
Групповая экстрим-прогулка по горному бездорожью и хвойным лесам
Начало: От вашего отеля
«Вас заберут из отеля в Аланье и доставят к месту отправления на сафари, а по окончании отвезут обратно»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
€25 за человека
Групповая
6.5 часов
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
«Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
Групповая
11 часов
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€40 за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40€36 за человека
скидка
8%
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25€23 за человека
Групповая
8 часов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Сияющие брызги, бурная река и всплески адреналина ждут вас на рафтинге! Перерыв на обед в ресторане, сафари на внедорожниках и живописные каньоны
Начало: Ваш отель
«Кроме того, вы примете участие в сафари на внедорожниках с открытым верхом и увидите живописные каньоны Тазы и Кёпрюлю с разных ракурсов»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$33 за человека
Групповая
2 часа
Незабываемое квадро-сафари по живописным окрестностям Аланьи
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к нашему квадро-сафари по горным дорогам Аланьи и насладитесь невероятной красотой турецкой природы
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Сафари на квадроциклах в Турции длится около 2 часов»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 12:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $27 за человека
Групповая
10 часов
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Алании
Начало: Аланья
«Сафари на квадроциклах — одно из самых популярных развлечений для тех, кто хочет убежать от будней и повысить уровень адреналина в крови»
Расписание: Среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$50 за человека
Мини-группа
2 часа
Сафари на квадроциклах в Аланье: горные дороги, природа и адреналин
Утомились от пляжного отдыха? Приключение на квадроциклах по горам Аланьи подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции
Начало: Трансфер от отеля
«Мы заберем вас из отеля и отправимся к месту, где будет проходить увлекательное сафари на квадроциклах»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $30 за человека
Мини-группа
7 часов
Джип-сафари по горам Аланьи: природа, каньоны и река Дим-Чай
Погрузитесь в приключение по горам Аланьи на джип-сафари. Вас ждут незабываемые панорамы, веселье и обед на берегу реки
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
«Джип сафари - это экскурсия, благодаря которой можно увидеть всю красоту данной местности»
Расписание: Вторник, пятница с 9:00 до16:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$25 за человека
Групповая
8 часов
Сападере Каньон: Незабываемое джип-сафари из Аланьи
Начало: Ваш отель
«И джип-сафари — это самый захватывающий способ исследовать этот невероятный каньон»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Групповая
11 часов
Каньоны Тазы и Кепрюлю, сафари на джипах и рафтинг из Аланьи
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и сафари на джипах по горной дороге в живописный Каньон Тазы, или как его еще называют «Долина Мудрости» (Belgilik Vadisi)»
Расписание: Среда, Пятница
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 07:30
$30 за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:15
$25 за человека
Групповая
3.5 часа
Расписание: Ежедневно в 08:30, 13:30
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюда4 июня 2024Это была наша первая экскурсия и мы были в восторге! Красивый каньон, интересная пещера гномов, обед на природе у водопадов….
- ИИгорь23 мая 2024Экскурсия просто супер, были на Каньоне вид конечно просто отпад, но самое главное это рафтинг вообще огонь, 2 часа где-то
- ДДарья23 мая 2024Джипы и рафтинг были супер, с горы очень красивый вид
- AAnastasia22 мая 2024Экскурсия супер! Все очень понравилось, но есть минус, если ты хочешь получить адреналин и быстро погонять, то тут минус, инструктора
- РРегина21 мая 2024Экскурсия получилась очень насыщенная и интересная!! Гиды позитивные. Виды потрясающие. В первые попробовали рафтинг, остались очень довольны
- ААлена18 мая 2024Экскурсия прошла хорошо и интересно, гид хороший, единственное очень долго собирали людей по отелям. Приятным бонусом была возможность прокатиться далосе, бесплатно) организатор Анна была на связи и никаких проблем не возникло)
- MMikhail15 мая 2024Не самая экстремальная, но очень крутая джип-экскурсия. Подойдёт для всех возрастов. Были в машине с прикольным дядькой-водителем - Сулейманом (он
- ООлеся13 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Маршрут интересный, виды впечатляющие. Ребята просто молодцы, на позитиве. Получили массу эмоций. Спасибо большое!
- ВВалерий8 мая 2024Все очень понравилось. Красивые виды, очень красивый каньон и мост Но, имейте ввиду, что никаких камней Дьявола нет) Мы спросили у сопровождающей нас девушки про них и она очень удивилась нашему вопросу.
- ЛЛариса3 мая 2024Прекрасно организовано. Техника в безупречном порядке. Сопровождение безукаризненное. На память остались и имоции и интересные снимки. За фотографии можно поторговаться и получить солидную скидку.;)
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Сафари»
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