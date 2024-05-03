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Групповая
4 часа
Сафари на квадроциклах в Аланье
Групповая экстрим-прогулка по горному бездорожью и хвойным лесам
Начало: От вашего отеля
«Квадроциклы максимально просты в управлении»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
€25 за человека
Групповая
6.5 часов
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
Мини-группа
2 часа
Сафари на квадроциклах в Аланье: горные дороги, природа и адреналин
Утомились от пляжного отдыха? Приключение на квадроциклах по горам Аланьи подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции
Начало: Трансфер от отеля
«Казалось бы, азарт и безопасность — несочетаемые вещи, но именно это ждет вас во время катания на квадроциклах»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса3 мая 2024Прекрасно организовано. Техника в безупречном порядке. Сопровождение безукаризненное. На память остались и имоции и интересные снимки. За фотографии можно поторговаться и получить солидную скидку.;)
- ААлена26 апреля 2024Очень понравилось кататься среди такой колоритной природы Турции))) драйф получила неимоверный)
- ИИрина17 апреля 2024После нескольких экскурсий, были мысли о том, что эта не особо понравится, но какого было наше удивление что экскурсия превзошла
- ИИгорь11 октября 2023Заказал данную экскурсию и не грамма не пожалел. Забрали в назначенное время, быстро довезли выдали шлем, проверили инструктаж, пробный заезд.
- EEvgeniya13 августа 2023Сафари на квадроциклах, рафтинг, зиплайн в Каньоне КепрюлюЕздили на сафари 9.08, в целом все понравилось, за исключением того, что сплав проходит в самый солнцепек и было было
- LLlekksa18 июля 2023Все очень понравилось, останавливались в очень красивых местах, катались приличное количество времени. Спасибо организаторам что ничего не навязывали 😊Все честно и качественно 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «На квадроциклах»
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
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