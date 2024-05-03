Джип-туры на квадроциклах

Найдено 3 экскурсии в категории «На квадроциклах» в Аланье, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Сафари на квадроциклах в Аланье
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
7 отзывов
Сафари на квадроциклах в Аланье
Групповая экстрим-прогулка по горному бездорожью и хвойным лесам
Начало: От вашего отеля
«Квадроциклы максимально просты в управлении»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
25 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
1 отзыв
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Сафари на квадроциклах в Аланье со страховкой
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Сафари на квадроциклах в Аланье: горные дороги, природа и адреналин
Утомились от пляжного отдыха? Приключение на квадроциклах по горам Аланьи подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции
Начало: Трансфер от отеля
«Казалось бы, азарт и безопасность — несочетаемые вещи, но именно это ждет вас во время катания на квадроциклах»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    3 мая 2024
    Сафари на квадроциклах в Аланье
    Прекрасно организовано. Техника в безупречном порядке. Сопровождение безукаризненное. На память остались и имоции и интересные снимки. За фотографии можно поторговаться и получить солидную скидку.;)
  • А
    Алена
    26 апреля 2024
    Сафари на квадроциклах в Аланье
    Очень понравилось кататься среди такой колоритной природы Турции))) драйф получила неимоверный)
  • И
    Ирина
    17 апреля 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
    После нескольких экскурсий, были мысли о том, что эта не особо понравится, но какого было наше удивление что экскурсия превзошла
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    просто все наши ожидания! Начиная от пунктуальности водителя по времени отбытия и прибытия в отель до гида который сопровождал нас на рафтинге. Несмотря на то что мы были вдвоем из России, он от нас не отходил ни на шаг и рассказывал и показывал все вокруг. Если поедете обязательно обращайтесь к нему, зовут Георгий. У вас не будет дискомфорта в общении и взаимодействии. Рафтинг пройдёт классно.

  • И
    Игорь
    11 октября 2023
    Сафари на квадроциклах в Аланье со страховкой
    Заказал данную экскурсию и не грамма не пожалел. Забрали в назначенное время, быстро довезли выдали шлем, проверили инструктаж, пробный заезд.
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    С собой берите очки и Балаклаву, если нет то можете на месте купить по 5$. Единственное немного не хватило драйва! А так катались порядка часа.

  • E
    Evgeniya
    13 августа 2023
    Сафари на квадроциклах, рафтинг, зиплайн в Каньоне Кепрюлю
    Ездили на сафари 9.08, в целом все понравилось, за исключением того, что сплав проходит в самый солнцепек и было было
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    круто иметь возможность взять в рафт солнцезащитный крем и телефон в защитный водонепроницаемый мешок, потому что можно сильно сгореть(еще был момент, что водители автобусов не информируют о том, что можно оставить вещи в автобусе и во время сплава перемещаются на точку финиша, тк приехав на обед, мы хотели взять крем после загара и не нашли автобус, в котором оставляли вещи

  • L
    Llekksa
    18 июля 2023
    Сафари на квадроциклах в Аланье со страховкой
    Все очень понравилось, останавливались в очень красивых местах, катались приличное количество времени. Спасибо организаторам что ничего не навязывали 😊Все честно и качественно 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «На квадроциклах»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Сафари на квадроциклах в Аланье со страховкой
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  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 35. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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