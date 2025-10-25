Мои заказы

Захватывающий тур на квадроциклах по Аланье

Погрузитесь в мир адреналина и природы на квадроциклах в Аланье. Опытный гид, безопасность и незабываемые маршруты ждут вас
Захватывающий тур на квадроциклах в Аланье предлагает уникальную возможность насладиться природными красотами и адреналином. Участники отправляются по живописным горным тропам и лесам, где каждый сможет испытать яркие эмоции. Тур сопровождается опытным гидом, который обеспечит безопасность и комфорт. Все участники получают защитное снаряжение и страховку. Это идеальный выбор для любителей активного отдыха, как для новичков, так и для опытных водителей
4.5
42 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🌟 Незабываемые эмоции
  • 🌄 Живописные маршруты
  • 👨‍🏫 Опытный гид
  • 🛡️ Безопасность и страховка
  • 🚵‍♂️ Подходит для всех уровней
Захватывающий тур на квадроциклах по Аланье
Захватывающий тур на квадроциклах по Аланье
Захватывающий тур на квадроциклах по Аланье

Что можно увидеть

  • Горные тропы
  • Леса

Описание трансфер

Сочетание адреналина и безопасности Наслаждайтесь незабываемыми эмоциями и яркими впечатлениями от поездки на квадроциклах по природным маршрутам Аланьи. Вас ждут живописные горные тропы, леса и захватывающие маршруты вдали от шума города. Тур сопровождается опытным гидом, включает страховку, трансфер и защитное снаряжение. Это идеальный способ совместить драйв, природу и безопасность. Подходит для всех — как для новичков, так и для опытных водителей. Просто наденьте шлем, держитесь с группой и наслаждайтесь поездкой на полную катушку! Важная информация:
  • Во время тура, пожалуйста, не отдаляйтесь от группы.
  • Не управляйте квадроциклом рискованным или опасным способом.
  • Всегда следуйте инструкциям гида (шлем и другое снаряжение — обязательны!).

Ежедневно в 8:00 и 14:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пригород Аланьи
  • Оливковые рощи
  • Сосновые леса
  • Панорамная площадка с видом на Аланью
  • Деревенские дороги и старинные каменные дома
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Аренда квадроциклов
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Страховка и необходимое снаряжение
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00 и 14:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Во время тура, пожалуйста, не отдаляйтесь от группы
  • Не управляйте квадроциклом рискованным или опасным способом
  • Всегда следуйте инструкциям гида (шлем и другое снаряжение - обязательны!)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
6
3
1
2
1
1
2
И
Ирина
25 окт 2025
Супер поездка, как для новичка, так и для опытного водителя. Маршруты не сложные. Можно приобрести очки и повязку на шею в случае необходимости. Есть пробный заезд в случае, если водитель
читать дальше

не справится - ему дают инструктора. Все прошло отлично! Молодой человек был впервые за рулем квадроцикла и справился на отлично. Единственное, это соседние водители… мне досталась женщина, которые выезжала из колонны, что безумно злило. Далее вы преодолеваете 2 маршрута с перерывом в полчаса на базе. Первый маршрут занимает 30-32 минуты. Второй как будто в 2 раза меньше. Очень пыльная дорога - следует надеть, то что не жалко. Маршрут рекомендую!

С
Светлана
16 окт 2025
Понравилась организация, все ответственно
На трассе без банданы и очков делать нечего, очень пыльно, поэтому либо брать с собой, либо покупать там
Сначала пробный заезд, затем две поездки с перерывом. Инструкторы все четко отслеживают и контролируют
В
Владимир
15 окт 2025
С
София
29 сен 2025
Отличная экскурсия и великолепная организация!

В экскурсию входит трансфер от отеля и обратно. В начале нам провели подробный инструктаж, был тестовый заезд на небольшом тестовом траке - это очень здорово, что
читать дальше

такая возможность есть, так как помогает почувствовать управление, дабы избежать столкновений и казусов на самом заезде. Далее 30 минут заезд по одному маршруту, 30 минут перерыв и 30 минут - следующий маршрут.

Хочу отметить профессионализм организаторов в инструктаже и проведении заездов: они сопровождают впереди колонны, замыкают сзади и есть человек, который едет в середине и подсказывает в какие моменты лучше снизить скорость из-за неровности дороги или ям, а где можно ускориться. Это очень ценно!

А фотографии с маршрута - просто восторг! 🤩
Безумно все понравилось! Очень рекомендую!

Д
Денис
28 сен 2025
Обычная прогулка,не чего удивительного, по времени экскурсия короткая, ну если считать с отдыхом на базе после первого круга минут 20минут
Квадрики подушатанные, у нас был на передней лысой резине, первой квадроцикл
читать дальше

вообще на старте проводку замкнуло дым пошел, пересадили на другой.
P.s вся поезда по ощущениям занимает 40
Минут если не меньше, ехали по дороге около строек каких то, разбитая автомобильная дорога,маршрут не понравился. Как раз прокатится может и стоит но если честно остались не довольны как будто зря поехали, маршрут бы им поменять. Но это точно не сафари

А
Анна
18 сен 2025
Было весело, без экстрима. Нам понравилось, отличные фото и впечатления. Рекомендую
В
Виктория
3 сен 2025
Н
Наталия
29 авг 2025
Интересно, да, рекомендую. Катались с дочерью вдвоем на одном квадроцикле. Я быстро научилась и сразу почувствовала уверенность. Времени хватило. Ребята все рассказали и всегда были на подстраховке, рядом катаясь.
Ю
Юлия
20 авг 2025
Отлично погоняли на квадриках 👏
Я
Яна
15 авг 2025
А
Алексей
12 авг 2025
Дорогие Граждани!
Кто собирается на данную экскурсию, категорически Вам не рекомендую!
То что написано в описание вы не увидите.
Вы проедетесь по шлаковой дороге - где будет одна пыль, по дороге где проходит
читать дальше

стройка, обещанного пути через мелкую речку в данный момент сезона не было, ездили 11.08.25г. Из увиденного - ни каких красивых мест, просто проселочная дорога. Квадроциклы старые и убитые, покрышки все стерты.
А так же по ручки газа, которой максимально не удобно пользоваться.
Эту экскурсию можно купить только для фотографий, которые стоят 30 долларов(но фото честно говоря - говно)

А
Андрей
19 июл 2025
Это сафари не назвать ехали по асфальту 15минут потом передых 20минут 2 круг 15мин по асфальту и 5мин внедорожья и всё это на скорости 20-30км/ч. На обратном пути сломался трансфер
читать дальше

пришлось добираться пешком до остановки ждать автобус 15минут ладно хоть водитель дал 100лир на автобус. Если они так бояться за безопасность сделайте 2 сафари кто с правами и хочет быстро ехать по внедорожью, а другое детское семейное со скоростью 20-30км/ч. Я был на 5 сафари в разных странах такой фигни я ещё не видел

М
Мария
17 июл 2025
Заявлено катание 1 ч 40 мин. Реальность: 30 мин первое катание, перерыв 30 мин и второе катание 30 мин. Организатор написал, что нужны права, нам пришлось переоформлять тур на один
читать дальше

квадроцикл. В итоге никто про права не заикнулся, даже сказали, что они не нужны и мы взяли два. Так же сказано, что будем проезжать оливковые рощи, старый город. Рощи может и проезжали, но город точно нет. Инструкторы супер, впечатления тоже! Советую!

O
Olga
16 июл 2025
E
Elmars
12 июл 2025
Вообщем все было чудесно! Трансфер вовремя. Перед катанием четкий инструктаж. Само катание пыльное, но это стоит того. От пыли можно взять собой какие-то платки или маски на лицо, очки, но
читать дальше

не солнечные, а плотноприлегающе, чтобы пыль не попала или купить у них по 5 долларов за очки или бандаму. Одеться можно лучше, что не жалко, так как все будет насквозь в пыли.
Персонал очень дружелюбный и профессионально подходить каждый к своему делу. Квадроциклы были в полном технически исправном состоянии.
Мой сын был в восторге от этого тура!!! Спасибо большое Роме и всем этим ребятам!!!

Входит в следующие категории Аланьи

Похожие экскурсии из Аланьи

Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
На квадроциклах
Багги
12 часов
22 отзыва
Водная прогулка
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
21 ноя в 07:30
25 ноя в 07:30
€30 за человека
Захватывающая поездка на квадроциклах - из Аланьи
На квадроциклах
5 часов
4 отзыва
Групповая
Захватывающая поездка на квадроциклах
Погрузитесь в мир природы и адреналина на квадроциклах в Аланье. Вас ждут горные и лесные дороги, истории о регионе и безопасное сопровождение
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€22 за человека
Захватывающий тур по Аланье: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн
На квадроциклах
Багги
10 часов
-
10%
48 отзывов
Групповая
Захватывающий тур по Аланье
Погрузитесь в мир приключений в Аланье: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн. Испытайте адреналин и насладитесь природой в одном туре
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 7:30.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$40.50$45 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье