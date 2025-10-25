читать дальше

такая возможность есть, так как помогает почувствовать управление, дабы избежать столкновений и казусов на самом заезде. Далее 30 минут заезд по одному маршруту, 30 минут перерыв и 30 минут - следующий маршрут.



Хочу отметить профессионализм организаторов в инструктаже и проведении заездов: они сопровождают впереди колонны, замыкают сзади и есть человек, который едет в середине и подсказывает в какие моменты лучше снизить скорость из-за неровности дороги или ям, а где можно ускориться. Это очень ценно!



А фотографии с маршрута - просто восторг! 🤩

Безумно все понравилось! Очень рекомендую!