Захватывающий тур на квадроциклах в Аланье предлагает уникальную возможность насладиться природными красотами и адреналином. Участники отправляются по живописным горным тропам и лесам, где каждый сможет испытать яркие эмоции. Тур сопровождается опытным гидом, который обеспечит безопасность и комфорт. Все участники получают защитное снаряжение и страховку. Это идеальный выбор для любителей активного отдыха, как для новичков, так и для опытных водителей
5 причин купить этот трансфер
- 🌟 Незабываемые эмоции
- 🌄 Живописные маршруты
- 👨🏫 Опытный гид
- 🛡️ Безопасность и страховка
- 🚵♂️ Подходит для всех уровней
Что можно увидеть
- Горные тропы
- Леса
Описание трансферСочетание адреналина и безопасности Наслаждайтесь незабываемыми эмоциями и яркими впечатлениями от поездки на квадроциклах по природным маршрутам Аланьи. Вас ждут живописные горные тропы, леса и захватывающие маршруты вдали от шума города. Тур сопровождается опытным гидом, включает страховку, трансфер и защитное снаряжение. Это идеальный способ совместить драйв, природу и безопасность. Подходит для всех — как для новичков, так и для опытных водителей. Просто наденьте шлем, держитесь с группой и наслаждайтесь поездкой на полную катушку! Важная информация:
- Во время тура, пожалуйста, не отдаляйтесь от группы.
- Не управляйте квадроциклом рискованным или опасным способом.
- Всегда следуйте инструкциям гида (шлем и другое снаряжение — обязательны!).
Ежедневно в 8:00 и 14:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пригород Аланьи
- Оливковые рощи
- Сосновые леса
- Панорамная площадка с видом на Аланью
- Деревенские дороги и старинные каменные дома
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Аренда квадроциклов
- Услуги гида-сопровождающего
- Страховка и необходимое снаряжение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00 и 14:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Во время тура, пожалуйста, не отдаляйтесь от группы
- Не управляйте квадроциклом рискованным или опасным способом
- Всегда следуйте инструкциям гида (шлем и другое снаряжение - обязательны!)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
25 окт 2025
Супер поездка, как для новичка, так и для опытного водителя. Маршруты не сложные. Можно приобрести очки и повязку на шею в случае необходимости. Есть пробный заезд в случае, если водитель
С
Светлана
16 окт 2025
Понравилась организация, все ответственно
На трассе без банданы и очков делать нечего, очень пыльно, поэтому либо брать с собой, либо покупать там
Сначала пробный заезд, затем две поездки с перерывом. Инструкторы все четко отслеживают и контролируют
На трассе без банданы и очков делать нечего, очень пыльно, поэтому либо брать с собой, либо покупать там
Сначала пробный заезд, затем две поездки с перерывом. Инструкторы все четко отслеживают и контролируют
В
Владимир
15 окт 2025
С
София
29 сен 2025
Отличная экскурсия и великолепная организация!
В экскурсию входит трансфер от отеля и обратно. В начале нам провели подробный инструктаж, был тестовый заезд на небольшом тестовом траке - это очень здорово, что
В экскурсию входит трансфер от отеля и обратно. В начале нам провели подробный инструктаж, был тестовый заезд на небольшом тестовом траке - это очень здорово, что
Д
Денис
28 сен 2025
Обычная прогулка,не чего удивительного, по времени экскурсия короткая, ну если считать с отдыхом на базе после первого круга минут 20минут
Квадрики подушатанные, у нас был на передней лысой резине, первой квадроцикл
Квадрики подушатанные, у нас был на передней лысой резине, первой квадроцикл
А
Анна
18 сен 2025
Было весело, без экстрима. Нам понравилось, отличные фото и впечатления. Рекомендую
В
Виктория
3 сен 2025
Н
Наталия
29 авг 2025
Интересно, да, рекомендую. Катались с дочерью вдвоем на одном квадроцикле. Я быстро научилась и сразу почувствовала уверенность. Времени хватило. Ребята все рассказали и всегда были на подстраховке, рядом катаясь.
Ю
Юлия
20 авг 2025
Отлично погоняли на квадриках 👏
Я
Яна
15 авг 2025
А
Алексей
12 авг 2025
Дорогие Граждани!
Кто собирается на данную экскурсию, категорически Вам не рекомендую!
То что написано в описание вы не увидите.
Вы проедетесь по шлаковой дороге - где будет одна пыль, по дороге где проходит
Кто собирается на данную экскурсию, категорически Вам не рекомендую!
То что написано в описание вы не увидите.
Вы проедетесь по шлаковой дороге - где будет одна пыль, по дороге где проходит
А
Андрей
19 июл 2025
Это сафари не назвать ехали по асфальту 15минут потом передых 20минут 2 круг 15мин по асфальту и 5мин внедорожья и всё это на скорости 20-30км/ч. На обратном пути сломался трансфер
М
Мария
17 июл 2025
Заявлено катание 1 ч 40 мин. Реальность: 30 мин первое катание, перерыв 30 мин и второе катание 30 мин. Организатор написал, что нужны права, нам пришлось переоформлять тур на один
O
Olga
16 июл 2025
E
Elmars
12 июл 2025
Вообщем все было чудесно! Трансфер вовремя. Перед катанием четкий инструктаж. Само катание пыльное, но это стоит того. От пыли можно взять собой какие-то платки или маски на лицо, очки, но
