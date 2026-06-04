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Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)

Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Приглашаем вас открыть для себя национальный парк Кёпрюлю Каньон — одно из лучших мест для активного отдыха! В этой программе мы объединили сафари на багги или квадроцикле и рафтинг по живописному каньону реки Кёпрючай. Вы полюбуетесь невероятной природой, получите заряд адреналина и максимум приятных эмоций.
4.5
23 отзыва
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)

Описание экскурсии

По лесу с ветерком

Мы довезём вас до базы на берегу реки Кёпрючай в нацпарке Кёпрюлю Каньон. Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари. Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле. Затем вас ждёт 30-минутное путешествие с ветерком по прекрасному хвойному лесу под руководством профессионального инструктора.

Здесь важно защитить дыхательные пути банданой, а глаза очками: пыль стоит столбом! Пачкаться можно, ведь впереди у нас рафтинг.

По каньону на рафтах

После инструктажа и получения необходимого снаряжения — каски и жилета — отправимся покорять пороги реки Кёпрючай. Маршрут (10 км) несложный, поэтому подходит даже для новичков. Главное — не стукнуть веслом соседа, ведь у него есть такое же!

Сплав проводится на рафтах по 10-12 человек, также вы можете сплавляться на 2-местном каяке, нужно только заранее предупредить инструктора о таком желании. По пути вы насладитесь живописным каньоном и первозданной природой, а в перерыве между сплавами вас будет ждать сытный обед.

Организационные детали

  • Точное время выезда сообщим накануне вечером до 21:00
  • Важно: основная программа длится с 10:00 до 16:30. Время трансфера не включено в общее время
  • С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
  • Инструктаж проходит на английском языке

Особенности формата

  • Наденьте удобную одежду и обувь, подходящую как для рафтинга, так и для сафари. Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, крем от солнца, сменную одежду, солнцезащитные очки, бандану и наличные деньги.
  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, страховка, рафтинг на ботах или каяках, защитная экипировка, сафари и обед (булгур, куриный шашлык, салаты).
  • Отдельно оплачивается гидрокостюм и обувь для рафтинга (по желанию) — по $10, фото и видео — от $40, напитки в кафе.
  • Можете взять с собой детей от 5 лет.

ежедневно в 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€32
Дети до 11 лет€22
Дети до 6 лет€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 921 туриста
В туризме с 1992 года. Всё, что касается организации активных экскурсий, — это к нам. Пешеходные, активные, культурные, авиа-экскурсии и сафари по бездорожью. Движение — это жизнь, даже если вы на отдыхе!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Спасибо, в целом всё прошло отлично! организация на высшем уровне! все предусмотрено.
Пара моментов, которые пришлись не по душе:
-много внимания фотографов, это отвлекает, много информации от них, на это уходит время.
-
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на рафтинге очень веселые ребята, но одна шутка уже надоела под конец: Ребята- гиды заставляют людей из лодок брызгать ледяную воду друг на друга. В первый раз это весело. но в десятый раз это крайне неприятно и люди не всегда с пониманием к этому относятся, нас поливали водой очень агрессивно, даже когда мы просили прекратить. шутка сильно затянулась.

Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв и добрые слова об организации экскурсии! Очень рады, что в целом поездка вам понравилась.

Также благодарим за
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замечания. К сожалению, обливание водой на рафтинге — это проблема практически всей реки, а не только нашей компании. Даже если наши инструкторы не участвуют в этом, туристы и экипажи других компаний часто устраивают «водные войны». Полностью контролировать это сложно, но мы понимаем, что когда такие шутки затягиваются, это начинает раздражать.

Мы ещё раз проведём беседу с нашими инструкторами, чтобы они сами не поддерживали подобные развлечения и по возможности не позволяли им перерастать в навязчивое занятие.

Что касается фотографов, то мы также регулярно просим их быть максимально ненавязчивыми. Спасибо, что обратили на это внимание. Мы обязательно передадим ваше замечание команде фотографов и ещё раз напомним о необходимости уважать комфорт гостей.

Спасибо за обратную связь — она помогает нам становиться лучше. Будем рады видеть вас снова!

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К
Все было круто,кроме того,что не было русскоговорящего гида,5 минут что то рассказывали по английский,потом мы попросили по-русски,он сказал «это газ это тормоз и только вперед!»
Класс!
Фотки покупать,как всегда очень дорого.
Афроамериканец был с нами на рафтинге,хорошо разговаривает по русски,очень понравилось
Все было круто,кроме того,что не было русскоговорящего гида,5 минут что то рассказывали по английский,потом мы попросили
Все было круто,кроме того,что не было русскоговорящего гида,5 минут что то рассказывали по английский,потом мы попросили
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Elizaveta
Активный день понравился: сначала нас забрали из отеля и отвезли до места, где можно сходить в туалет и выпить кофе. Затем мы проехали ещё минут 20 к точке, где переоделись
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и поехали кататься на багги. На месте предлагают купить аквашузы за 10 евро и набор из банданы и очков за 3 евро, пугая тем, что будут лететь камни. По факту солнечных очков вполне хватает для защиты от брызг и пыли. На багги лучше кататься в купальнике, окатывает грязью с головы до ног. У нас были дети 4,5 и 5,5 лет, лучше, конечно, постарше. Но всё было безопасно, есть семейные багги на 4 человека. После этого мы "помылись" в горной реке и поехали на рафтинг, лайтовый даже для детей. Грести надо 14 км, остановки были на 6, 8 и 10 км. Обед будет на десятом км (шашлычки, спагетти, булгур, два вида салата). ВСЕ, АБСОЛЮТНО все напитки платные, даже чай, бутылка воды 1€, что ужасно раздражает на такой жаре. Я готова заплатить за активность на 5€ больше и не думать о тратах на маршруте, то то возникает ощущение, что на тебе постоянно пытаются нажиться.
Конец мероприятия не понравился, надо отдельно заплатить наличкой одному человеку за фото на багги, второму фото на лодке, третьему за обувь и банданы, четвертому за еду и напитки на маршруте, полная неразбериха, это смазало впечатления.

Активный день понравился: сначала нас забрали из отеля и отвезли до места, где можно сходить в
Активный день понравился: сначала нас забрали из отеля и отвезли до места, где можно сходить в
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К
Хороший тур!
Поездка на багги интересная. Много грязи, пыли и шума! Могут отказать тормоза, но это нормально. 🔥 Маршрут сплава не сложный, но длительный. Будьте готовы к тому, что спуск по
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воде займёт больше трёх часов с двумя-тремя остановками в самый пик жары.
Русскоговорящих инструкторов на самом сплаве не встречали, но перед спуском был подобный инструктаж от инструктора на базе, который хорошо говорил на русском.
В стоимость поездки был включён обед. Были напитки и турецкие лепёшки (гёзлеме) за отдельную плату по ходу маршрута и на базе. Цены фиксированы и о них сообщили по приезде.
В целом организация на хорошем уровне, общение с менеджером приятное.
Поездка подойдёт для тех, кто не ждёт запредельного экстрима.

Хороший тур!
Хороший тур!
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Б
Маршрут отличный, организация в порядке. Берите обувь в виде крокс, в шлепанцах не удобно. Будьте готовы купать в горной речке (хотите или нет, все равно придется). Очень навязывают фото/видео. Так же будьте осторожны с ценами на еду, воду, аксессуары цена меняется как они хотят. Сначала чехол стоял 7$, потом оказалось 10$
Маршрут отличный, организация в порядке. Берите обувь в виде крокс, в шлепанцах не удобно. Будьте готовы
Маршрут отличный, организация в порядке. Берите обувь в виде крокс, в шлепанцах не удобно. Будьте готовы
Маршрут отличный, организация в порядке. Берите обувь в виде крокс, в шлепанцах не удобно. Будьте готовы
Маршрут отличный, организация в порядке. Берите обувь в виде крокс, в шлепанцах не удобно. Будьте готовы
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Прежде всего, благодарим вас за положительный и откровенный отзыв. Мы рады, что маршрут вам понравился и в целом вы остались
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довольны организацией тура.

Что касается замечаний по поводу цен — действительно, мы заранее предупреждаем туристов о стоимости необходимых аксессуаров, которые могут понадобиться в течение дня. Я всегда отправляю подробный список с ориентировочными ценами тем, кто интересуется экскурсиями с активными элементами, такими как багги или рафтинг. В магазине на базе указаны фиксированные цены на всё, что может понадобиться, — в диапазоне от 10 до 15 долларов.

Ситуация с чехлом, вероятно, связана с обычной практикой предоставления скидок при покупке нескольких предметов. Часто при покупке двух и более аксессуаров туристам предлагается скидка. Возможно, в вашем случае изначально планировалась покупка нескольких вещей, и вам предложили чехол по сниженной цене — как часть такой сделки. А потом, если был куплен только один товар, могла возникнуть путаница с ценой. Прошло уже довольно много времени, поэтому конкретную ситуацию, к сожалению, никто из персонала не вспомнил.

Что касается фото и видео — понимаю, что настойчивость со стороны съёмочной группы могла показаться лишней. Ребята действительно стараются продать свой материал, особенно если день не самый удачный по продажам. Я обязательно проведу с ними разговор, чтобы они были мягче в общении и более деликатны в своих предложениях.

Спасибо вам ещё раз за обратную связь. Ваши комментарии помогают нам улучшать сервис.

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Д
Понравилась экскурсия, но были моменты:

1. организация страдала.
Везде идет передача из рук в руки группы. Есть объяснения на английском, что не всегда комфортно

2. Багги дали по умолчанию. Не предлагали квадрациклы

3. Гид
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Георг вместо 500 лир за еду во время экскурсии назвал сумму в 2 раза больше. Якобы так в обменнике. В общем хотел обмануть

Из плюсов:
1. Обед на экскурсии включен, вкусный.

2. На WA есть всегда быстрая связь с организатором

3. Приятная цена

4. Чуточка экстрима была)

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