Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в природу Аланьи на квадроциклах. Перед началом поездки проводится инструктаж, что делает её безопасной даже для новичков.
Маршрут проходит по живописным горным и лесным дорогам, где можно насладиться видами и узнать больше о местной культуре и жизни в предгорьях Тавра.
В стоимость включены трансфер, аренда квадроцикла и страховка, что делает это предложение особенно привлекательным
5 причин купить эту экскурсию
- 🚜 Управление квадроциклом под контролем
- 🌲 Живописные горные и лесные маршруты
- 🗺️ Интересные истории о регионе
- 🛡️ Включена страховка и трансфер
- 👨🏫 Подходит для новичков
Что можно увидеть
- Горные дороги
- Лесные тропы
Описание экскурсии
Безопасность. Перед поездкой мы покажем, как управлять квадроциклом. Всё просто и понятно даже для начинающих.
Маршрут по пересечённой местности. Вы поедете по живописным горным и лесным дорогам в окрестностях Аланьи.
Истории. Расскажем вам о природе региона, сельской жизни в предгорьях Тавр и местной культуре.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из отеля в Аланье и обратно, аренда квадроцикла и страховка
- Трансфер и подготовка займут 1 час, инструктаж и обучение — 20 минут, катание на квадроцикле — 1 час 40 минут
- Для управления квадроциклом нужны водительские права
- С вами будет гид-сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:00 и 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Один человек на квадроцикле
|€22
|Два человека на одном квадроцикле
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1357 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Artem
10 окт 2025
Договорились, что трансфер заберет нас в 8:00, по итогу мы простояли 40 минут и начали звонить. Никто на трубки не отвечал. После многочисленных сообщений и звонков нам соизволили ответить. Сказали,
М
Мансуров
16 сен 2025
За свои деньги отличное мероприятие. Но больше семейный формат, для спокойной поездки. Погонять не выйдет, но если вы едете семьей или первый раз то отличная трасса.
Х
Хумар
6 сен 2025
Забрали из отеля, привезли, в начале подписали правила поездки, потом гид Роман все доступно и подробно для всех объяснил (и на русском, и на английском), быстро прислал фотографии и видео,
А
Александре
28 авг 2025
Всем советую слова будут лишние ВСЕ ПРОСТО НА ВЫШЕМ УРОВНЕ. 👍👍👍👍
Входит в следующие категории Аланьи
