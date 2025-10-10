Мои заказы

Захватывающая поездка на квадроциклах - из Аланьи

Погрузитесь в мир природы и адреналина на квадроциклах в Аланье. Вас ждут горные и лесные дороги, истории о регионе и безопасное сопровождение
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в природу Аланьи на квадроциклах. Перед началом поездки проводится инструктаж, что делает её безопасной даже для новичков.

Маршрут проходит по живописным горным и лесным дорогам, где можно насладиться видами и узнать больше о местной культуре и жизни в предгорьях Тавра.

В стоимость включены трансфер, аренда квадроцикла и страховка, что делает это предложение особенно привлекательным
4.5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚜 Управление квадроциклом под контролем
  • 🌲 Живописные горные и лесные маршруты
  • 🗺️ Интересные истории о регионе
  • 🛡️ Включена страховка и трансфер
  • 👨‍🏫 Подходит для новичков
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Горные дороги
  • Лесные тропы

Описание экскурсии

Безопасность. Перед поездкой мы покажем, как управлять квадроциклом. Всё просто и понятно даже для начинающих.

Маршрут по пересечённой местности. Вы поедете по живописным горным и лесным дорогам в окрестностях Аланьи.

Истории. Расскажем вам о природе региона, сельской жизни в предгорьях Тавр и местной культуре.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из отеля в Аланье и обратно, аренда квадроцикла и страховка
  • Трансфер и подготовка займут 1 час, инструктаж и обучение — 20 минут, катание на квадроцикле — 1 час 40 минут
  • Для управления квадроциклом нужны водительские права
  • С вами будет гид-сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 08:00 и 14:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Один человек на квадроцикле€22
Два человека на одном квадроцикле€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1357 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

A
Artem
10 окт 2025
Договорились, что трансфер заберет нас в 8:00, по итогу мы простояли 40 минут и начали звонить. Никто на трубки не отвечал. После многочисленных сообщений и звонков нам соизволили ответить. Сказали,
читать дальше

что трансфер будет в 9:00.
И да, трансфер действителен приехал в 9:00. Но зачем было говорить к 8:00 неизвестно.
Далее, сдачи со 100$ у них на месте не было. Благо с собой были Лиры, оплатили лирами. Фотографии и видео в экскурсию не входят. Оплачивается отдельно. Стоит 20€, но оно того не стоит. Ребенок лучше сфотографирует. А на свой телефон фотографировать категорически запрещено.
В целом сама экскурсия скучная, тихо двигаетесь друг за другом. Разогнаться не дают. Просто прогулка на квадроциклах. Брали на двоих один квадроцикл, за свои деньги пойдет. Друзьям бы не посоветовал. Как развлечение для подростков норм.
Водительское удостоверение кстати не спрашивали.

М
Мансуров
16 сен 2025
За свои деньги отличное мероприятие. Но больше семейный формат, для спокойной поездки. Погонять не выйдет, но если вы едете семьей или первый раз то отличная трасса.
Х
Хумар
6 сен 2025
Забрали из отеля, привезли, в начале подписали правила поездки, потом гид Роман все доступно и подробно для всех объяснил (и на русском, и на английском), быстро прислал фотографии и видео,
читать дальше

спасибо большое ему! Все было четко организованно и безопасно. Супер, нам очень понравилось, рекомендую!
Очки и банданы можно купить на месте перед поездкой. Без бандан и очков кататься не вариант, прям очень очень пыльно)) Шлем выдается бесплатно на время поездки.
Не одевайте одежду, которую будет жалко испачкать, одевайте закрытую удобную обувь, желательно, кроссовки или кеды. На месте есть кафе, там можно купить напитки и воду. Туалеты есть, но вода в них не работала по крайней мере в этот раз.
Даже для новичка на квадроцикле- эта поездка будет посильна, сама трасса не экстремальная, поэтому не сложная и не опасная, главное, соблюдать те простые инструкции, которые дают перед поездкой.

А
Александре
28 авг 2025
Всем советую слова будут лишние ВСЕ ПРОСТО НА ВЫШЕМ УРОВНЕ. 👍👍👍👍
