Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в природу Аланьи на квадроциклах. Перед началом поездки проводится инструктаж, что делает её безопасной даже для новичков. Маршрут проходит по живописным горным и лесным дорогам, где можно насладиться видами и узнать больше о местной культуре и жизни в предгорьях Тавра. В стоимость включены трансфер, аренда квадроцикла и страховка, что делает это предложение особенно привлекательным

Время начала: 08:00, 14:00

Описание экскурсии

Безопасность. Перед поездкой мы покажем, как управлять квадроциклом. Всё просто и понятно даже для начинающих.

Маршрут по пересечённой местности. Вы поедете по живописным горным и лесным дорогам в окрестностях Аланьи.

Истории. Расскажем вам о природе региона, сельской жизни в предгорьях Тавр и местной культуре.

Организационные детали