Что вы увидите 🤩
Дворец Топкапы
Собор святой Софии
Голубая мечеть
Египетский рынок
Ипподром и Немецкий Фонтан
Босфор
Экскурсионная программа:
Сбор туристов из отелей по регионам;
Прибытие в аэропорт Анталии и получение авиабилетов;
07:20 — вылет из Анталии в Стамбул;
08:20 — прибытие в Стамбул и встреча с гидом;
Экскурсия по Дворцу Топкапы, где жили Османские правители;
Экскурсия по Собору Св. Софии. Он был самым большим храмом в течении тысячи лет в христианском мире;
Экскурсия по мечети Султана Ахмеда «Голубая мечеть»;
Обед;
Посещение кожаного магазина;
Экскурсия по египетскому рынку;
Прогулка на яхте по Босфору;
Ужин;
Прибытие в аэропорт Стамбула;
22:00 — вылет из Стамбула в Анталию;
23:00 — встреча с гидом в Анталии;
01:00-02:00 — возвращение в отели.
Организационные детали:
Вам необходимо будет внести предоплату заранее для покупки авиабилетов. Для этого свяжитесь с организаторами, мы приедем в к вам в отель.
Гид имеет право менять порядок и время проведения экскурсий на месте;
Отказаться и перенести дату экскурсии «Cтамбул» невозможно;
По вторникам дворец Топкапы закрыт и вместо этого мы посещаем Патриархию;
Возьмите с собой: фотоаппарат, деньги на личные расходы и загранпаспорт
Что входит
Трансфер от и до аэропорта Антальи
Трансфер от и до аэропорта Стамбула
Обед и ужин
Билет на самолет Анталья-Стамбул и Стамбул-Анталья
Входные билеты в музеи
Страховка
Услуги гида
Яхт-тур по Босфору.
Что не входит
Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
Любые напитки во время экскурсии.
Важная информация
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете
задать гиду вопросы об экскурсии
до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish D.
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