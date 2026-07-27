Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Небольшое напоминание перед турецкой баней

Если у вас есть проблемы со здоровьем, прежде чем записаться на нашу программу, примите во внимание, что температура внутри хамама может повлиять на вас. Поэтому перед посещением лучше сначала проконсультироваться с врачом. Во-вторых, (вы можете принять это как общую рекомендацию) лучше увлажнить свое тело до и после программы. Наконец, не забудьте упаковать купальник и фотоаппарат в сумку, чтобы вы могли в полной мере насладиться этим занятием. Наша программа начнется:Когда вы будете готовы. Мы заберем вас из отеля в назначенное время и вскоре прибудем в хамам. После того, как мы доставим вас, о вас позаботятся наши профессиональные сотрудники. Добро пожаловать в аутентичный, стильно оформленный, роскошный и теплый хамам. Здесь все начинается и длится 2 часа! Наш хамам состоит из нескольких частей: комната с горячим воздухом (сауна), мраморные комнаты, раздевалки. Все комнаты в хамаме имеют традиционный турецкий дизайн.

Сауна

Когда начнется наша программа «Турецкая баня в Аланье», мы предложим вам для удобства надеть турецкое тонкое тканое банное полотенце из натуральных материалов, таких как хлопок, лен, шелк (по турецки – pestemal), далее вы войдете в сауну и сможете хорошенько пропотеть. Находясь в сауне, наполненной паром, температура в которой составляет примерно 40-50 градусов, ваши поры расширятся, кожа смягчится и отмершие частички кожи с легкостью будут отходить и кожа будет очищаться. Вы также можете мыть тело горячей или холодной водой в этой комнате. Когда время истечет, вы войдете в «менее теплую» комнату, где наши профессиональные сотрудники очистят вас специальной руковицей для пилинга кожи — по-турецки кесе. Сеанс пилинга расслабит ваше тело и избавит от омертвевших частичек кожи и токсинов. Кроме того, такой пилинг очень полезен для улучшения кровообращения.

Пенный массаж

Следующий этап будет намного приятнее. Легкий массаж, сопровождающийся ароматами еще больше расслабит вас, а после вас ждет приятный массаж с ароматерапевтическим маслом. Профессиональный массажист / массажистка сделает вам массаж всего тела с использованием натуральных масел, благодаря которым вы почувствуете себя обновленным. За 25 минут у вас будет чистое тело, душа и разум! Теперь, когда вы легкие как перышко (даже если вы не хотите) мы отвезем вас в ваш отель. Чтобы еще больше ваше тело отдохнуло, крепко выспитесь, чтобы насладиться следующим днем. Пакет турецкой бани• Сауна;