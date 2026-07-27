Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Турецкая баня в Аланье – это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время. Традиция турецкого хамама своими корнями уходят в далекое прошлое.
Хотя ванны и душевые в домах сейчас широко используются в больших городах, но турецкая баня остается для турецкого народа до сих пор часто посещаемым местом отдыха, расслабления, оздоровления, очищения.
Хотя ванны и душевые в домах сейчас широко используются в больших городах, но турецкая баня остается для турецкого народа до сих пор часто посещаемым местом отдыха, расслабления, оздоровления, очищения.
Описание экскурсии
Небольшое напоминание перед турецкой баней
Если у вас есть проблемы со здоровьем, прежде чем записаться на нашу программу, примите во внимание, что температура внутри хамама может повлиять на вас. Поэтому перед посещением лучше сначала проконсультироваться с врачом. Во-вторых, (вы можете принять это как общую рекомендацию) лучше увлажнить свое тело до и после программы. Наконец, не забудьте упаковать купальник и фотоаппарат в сумку, чтобы вы могли в полной мере насладиться этим занятием. Наша программа начнется:Когда вы будете готовы. Мы заберем вас из отеля в назначенное время и вскоре прибудем в хамам. После того, как мы доставим вас, о вас позаботятся наши профессиональные сотрудники. Добро пожаловать в аутентичный, стильно оформленный, роскошный и теплый хамам. Здесь все начинается и длится 2 часа! Наш хамам состоит из нескольких частей: комната с горячим воздухом (сауна), мраморные комнаты, раздевалки. Все комнаты в хамаме имеют традиционный турецкий дизайн.
Сауна
Когда начнется наша программа «Турецкая баня в Аланье», мы предложим вам для удобства надеть турецкое тонкое тканое банное полотенце из натуральных материалов, таких как хлопок, лен, шелк (по турецки – pestemal), далее вы войдете в сауну и сможете хорошенько пропотеть. Находясь в сауне, наполненной паром, температура в которой составляет примерно 40-50 градусов, ваши поры расширятся, кожа смягчится и отмершие частички кожи с легкостью будут отходить и кожа будет очищаться. Вы также можете мыть тело горячей или холодной водой в этой комнате. Когда время истечет, вы войдете в «менее теплую» комнату, где наши профессиональные сотрудники очистят вас специальной руковицей для пилинга кожи — по-турецки кесе. Сеанс пилинга расслабит ваше тело и избавит от омертвевших частичек кожи и токсинов. Кроме того, такой пилинг очень полезен для улучшения кровообращения.
Пенный массаж
Следующий этап будет намного приятнее. Легкий массаж, сопровождающийся ароматами еще больше расслабит вас, а после вас ждет приятный массаж с ароматерапевтическим маслом. Профессиональный массажист / массажистка сделает вам массаж всего тела с использованием натуральных масел, благодаря которым вы почувствуете себя обновленным. За 25 минут у вас будет чистое тело, душа и разум! Теперь, когда вы легкие как перышко (даже если вы не хотите) мы отвезем вас в ваш отель. Чтобы еще больше ваше тело отдохнуло, крепко выспитесь, чтобы насладиться следующим днем. Пакет турецкой бани• Сауна;
- Паровая комната;
- Пилинг;
- Пенный массаж;
- Бассейн-джакузи;
- Классический массаж (20 минут);
- Напитки: чай и вода.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Душ
- Сауна
- Парная
- Турецкая баня
- Пилинг
- Расслабляющий массаж (20 минут)
- Угощение гостей чаем
Что не входит в цену
- Напитки
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Ощущение конвейера и суеты в первой половине процедур. После перехода к голд программе все прекрасно, отличный массаж, за час размяли как следует.
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Л
Приятное теплое место, хорошо отдохнули, расслабились. Всё соответствует описанию. Большое спасибо девочкам, умницы
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М
Очень понравился хамам, пенный и масляный массажи просто космос, всем рекомендую 👍 Забрали из гостиницы, вернули туда же, все очень вежливые, спасибо большое.
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Ю
Все отлично, в классический пакет (в стоимость указанную на сайте) входит финская сауна, ментоловая парная, джакузи, скраб, пенный массаж, классический массаж. За дополнительную плату можно выбрать из нескольких программ массажи. Угощают вкусным яблочным чаем) Нам очень понравилось.
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D
Все отлично, в классический пакет (в стоимость указанную на сайте) входит финская сауна, ментоловая парная, джакузи, скраб, пенный массаж, классический массаж. За дополнительную плату можно выбрать из нескольких программ массажи. Угощают вкусным яблочным чаем) Нам очень понравилось.
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В
Советую этого организатора. Всегда на связи и если что то пойдет не так как вы ожидали… сможет исправить ситуацию. Так что советую 100%
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