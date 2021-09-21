Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Вы отправитесь к легендарным террасам Памуккале и на райское озеро Салда.
За один день вы отдохнете на одном из лучших пляжей Турции, увидите террасы из травертина с аквамариновой водой, ощутите дух Античности в Иераполисе и окунетесь в бассейн Клеопатры. Каждая локация путешествия останется в вашем сердце — и на фото!
За один день вы отдохнете на одном из лучших пляжей Турции, увидите террасы из травертина с аквамариновой водой, ощутите дух Античности в Иераполисе и окунетесь в бассейн Клеопатры. Каждая локация путешествия останется в вашем сердце — и на фото!
Описание экскурсии
- Райское озеро Салда — филиал Мальдив в Турции. На западе Турции, в горах Тавр, вас встретит невероятной красоты озеро Салда. Вы проведете время, нежась на белоснежном песке и купаясь в чистейшей воде ярко-лазурного оттенка.
- Дивное Памуккале — природный феномен, который называют «восьмым чудом света»! Перед вами предстанет белоснежная гора из травертина — кристаллической породы, которая образует каскад террас и бассейнов, наполненных прозрачной водой цвета аквамарин. Зрелище, достойное тысячи фотографий!
- Древний Иераполис — римский курорт, построенный около травертин во 2 веке до нашей эры. На улицах города вы увидите амфитеатр, множество храмов, фонтанов, бани и другие строения. А местная минеральная термальная вода, которая еще в Античности применялась для лечения различных болезней, по сей день славится целебными свойствами.
- Античный бассейн Клеопатры, который возведен на месте древнеримских бань. Вы понежитесь в источнике среди мягких пузырьков и оцените благотворное влияние бассейна на кожу. Временно закрыт на реконструкцию.
Примерный тайминг
Между 1:30–3:30 Заберём вас от вашего отеля (точное время зависит от того, где вы находитесь)
7:30 Остановка для завтрака
9:00 Посещение озера Салда (свободное время 45 минут)
12:00 Посещение мастерской Оникса и Султанита
13:00 Остановка на обед
14:00 Посещение Памуккале (свободное время 3 часа)
- античный город Иераполис
- белоснежные травертины Памуккале
Организационные детали
- От центра Кемера до Памуккале 270 км, около 4 часов + остановки
- Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari
- Всю информацию гид даёт в автобусе, на локациях у вас будет свободное время
- В экскурсию включены шопинг-заезды
- Последовательность локаций может меняться в зависимости от погоды и других факторов — решение принимает гид на месте
- С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды
Что входит в стоимость
- завтрак, обед и ужин (шведский стол + фиксированное меню)
- трансфер из районов: Каргыджак, Махмутлар, Кестель, Тосмур, Оба, Аланья, Конаклы, Паяллар, Тюрклер, Авсаллар, Инджекум, Окурджалар
- посещение озера Салда
- страховой полис
- дегустация фруктовых вин
Что не входит в стоимость
- напитки, личные расходы
- билет в «Памуккале» (для гостей от 8 лет) — €30 за чел. (обязателен)
- билет в бассейн Клеопатры (для гостей от 12 лет) — €15 за чел. (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|От 8 лет и старше
|€53
|От 4 до 7 лет
|€29
|Дeти до 3 лет (с посадочным местом)
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля / места встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ездили с друзьями. выезд из отеля был в 3 утра. Трансфер забрал нас без дополнительных ожиданий.
поездка была приятной. в самом Памуккале народу было много, в бассейн Клеопатра не вижу смысла
поездка была приятной. в самом Памуккале народу было много, в бассейн Клеопатра не вижу смысла
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A
Отличная экскурсия. Гид Али - очень харизматичный рассказчик и приятный молодой человек. Организация на высоком уровне, всё по таймингам. Каждые 3 часа остановки на еду или красивые места, так что
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Л
Всем привет. Ездили на экскурсию с гидом Халидом. Хороший мужик. Конечной, хотел много рассказать, но так как экскурсия начинается ночью и всю дорогу ты просыпаешься, то каждый раз когда садишься в автобус, хочется только спать и никого не слушать😆 Считаю, что за такую цену программа супер. Те, кто едет на 10+ дней в Турцию стоит выделить один день на это.
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Всё прошло отлично. Да, дорога немного утомительна, но благодаря гиду скучать не пришлось: развлекал, рассказывал интересные факты о стране, даже показывал фокусы:) Спасибо за день, полный впечатлений!
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Ездили с экскурсоводом Ильхам, очень понравится, много полезной информации. Дорога с Алании тяжеловата, в целом очень понравилось.
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И
Экскурсия понравилась,единственный минус это ужин,не понравилось! Завтрак и обед отличные!
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