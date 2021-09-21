Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Ездили с друзьями. выезд из отеля был в 3 утра. Трансфер забрал нас без дополнительных ожиданий.поездка была приятной. в самом Памуккале народу было много, в бассейн Клеопатра не вижу смысла

покупать билет, лучше вместо этого дойти до конца бассейнов белоснежной горы из травертина. там и народу меньше (не все доходят). красота будет обеспечена, и подальше от толпы. в целом мы довольны. голодными не остались. но отмечу что обед был намного интересней и вкусней самого ужина.

Отличная экскурсия. Гид Али - очень харизматичный рассказчик и приятный молодой человек. Организация на высоком уровне, всё по таймингам. Каждые 3 часа остановки на еду или красивые места, так что

ехать не сильно устаешь. Есть с чем сравнивать, т. к брали до этого небольшой тур на улице - там полный мрак и желание на тебе заработать. Замотались за 12 часов больше, чем тут за 20. Так что эмоции позитивные, спасибо.

Л Лев

Всем привет. Ездили на экскурсию с гидом Халидом. Хороший мужик. Конечной, хотел много рассказать, но так как экскурсия начинается ночью и всю дорогу ты просыпаешься, то каждый раз когда садишься в автобус, хочется только спать и никого не слушать😆 Считаю, что за такую цену программа супер. Те, кто едет на 10+ дней в Турцию стоит выделить один день на это.