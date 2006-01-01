Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Анна – экскурсионное агентство из Аланьи

В группе до 40 человек вы отправитесь к легендарным террасам Памуккале и на райское озеро Салда.



За один день вы отдохнете на одном из лучших пляжей Турции, увидите террасы из травертина с аквамариновой водой, ощутите дух Античности в Иераполисе и окунетесь в бассейн Клеопатры.



Каждая локация путешествия останется в вашем сердце — и на фото!

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