встретили на месте, объяснили, как будет проходить программа, никаких проблем с трансфером или самой организацией не возникло.



Сразу хочу сказать: дополнительные услуги там предлагают активно, но соглашаться вас никто не заставляет. Это их работа. Мы, например, решили взять дополнительно обертывание и лечебный массаж спины.



К обертыванию нам еще «по акции» добавили рыбок. Само обертывание стоило 30 евро, и, если честно, своих денег оно не стоит. Было нормально, но ничего особенного.



Самая неприятная ситуация произошла с массажем. Моя мама взяла дополнительный лечебный массаж за 30 евро – по времени это должно было быть 40 минут плюс еще 25 минут массажа, который уже входил в основную программу. Но потом пришел массажист и начал рассказывать, что у нее «все очень забито» и ей обязательно нужен массаж уже за 150 евро. В итоге после торга они договорились на 100 евро вместо 150.



Честно, когда я потом узнала об этом, была в шоке. Потому что по факту массаж длился примерно столько же – около часа. То есть ощущение, что просто переплатили 70 евро буквально за те же самые услуги. Но это уже скорее вопрос не к организаторам экскурсии, а непосредственно к самой бане и их подходу к продажам.



Сама баня была нормальная, сауна тоже вполне хорошая. Пилинг и пенное мытье, правда, оказались довольно жесткими – ощущения были такие, будто тебя не расслабляют, а машину на мойке драят:) Плюс работали там совсем молодые парни, на вид лет по 17–18, которые между собой постоянно разговаривали о чем-то своем и выполняли работу скорее «на удовлетворительно», чем с каким-то особым вниманием к гостям.



А вот массаж, который входил в основную программу, мне наоборот понравился. Девушка-массажист действительно хорошо проработала спину, и я смогла расслабиться и получить удовольствие… ровно до того момента, пока не узнала, на что там подписали мою маму:)



В итоге к организаторам экскурсии у меня вопросов нет все было четко и вовремя. Но саму баню могу рекомендовать только частично. Из-за навязывания дорогих услуг и ощущения конвейера остался немного неприятный осадок.