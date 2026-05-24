Релакс по-турецки в Аланье

Хаммам по всем правилам и уходовые процедуры с аромамаслами или алоэ вера
Хаммам в Турции — это не просто очищение тела, а целый ритуал, прочно вплетённый в культуру.

Тепло мрамора и пара, ароматы мыла и масел, мягкий массаж и спа-процедуры — рецепт замедления и расслабления, проверенный столетиями. Всего один сеанс — и ваше тело сбросит напряжение, а кожа напитается влагой.
4.5
2 отзыва
Описание экскурсии

Хаммам

Вы пройдёте ритуал поэтапно, как это принято в Турции:

  • сауна — высокая температура мягко прогреет тело, расслабит мышцы и подготовит кожу к процедурам
  • паровая аромакомната — влажный пар с натуральными эссенциями деликатно раскроет поры, поможет дышать ровно и глубоко
  • прохладный водопад и бассейн — контраст температур усилит кровообращение и взбодрит
  • джакузи — комфортный гидромассаж подготовит к следующей ступени

Уход

Доступны программы на выбор:

  • классическая идеальна для знакомства с турецкой баней (1,5 часа, в том числе 20 минут массажа)
  • расширенная более интенсивная и включает средства с алоэ вера, которые дополнительно увлажняют и успокаивают — актуально после загара (1,5-2 часа, в том числе 30 минут массажа)

В обоих вариантах будет:

  • пилинг рукавицей кесе и пенный массаж — уберут ороговевшие клетки
  • маска для лица — напитает и освежит кожу
  • массаж тела с аромамаслами или гелем алоэ — снимет напряжение и завершит церемонию

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер от отеля и обратно на автобусе
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 13:00, 14:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Классическая программа€18
Дети до 10 лет€9
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1795 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Милана
Мы побывали на экскурсии «Релакс по-турецки в Аланье» в начале мая. В целом впечатления остались смешанные, но начну с хорошего – по организационным моментам все было отлично. Нас вовремя забрали,
читать дальшеуменьшить

встретили на месте, объяснили, как будет проходить программа, никаких проблем с трансфером или самой организацией не возникло.

Сразу хочу сказать: дополнительные услуги там предлагают активно, но соглашаться вас никто не заставляет. Это их работа. Мы, например, решили взять дополнительно обертывание и лечебный массаж спины.

К обертыванию нам еще «по акции» добавили рыбок. Само обертывание стоило 30 евро, и, если честно, своих денег оно не стоит. Было нормально, но ничего особенного.

Самая неприятная ситуация произошла с массажем. Моя мама взяла дополнительный лечебный массаж за 30 евро – по времени это должно было быть 40 минут плюс еще 25 минут массажа, который уже входил в основную программу. Но потом пришел массажист и начал рассказывать, что у нее «все очень забито» и ей обязательно нужен массаж уже за 150 евро. В итоге после торга они договорились на 100 евро вместо 150.

Честно, когда я потом узнала об этом, была в шоке. Потому что по факту массаж длился примерно столько же – около часа. То есть ощущение, что просто переплатили 70 евро буквально за те же самые услуги. Но это уже скорее вопрос не к организаторам экскурсии, а непосредственно к самой бане и их подходу к продажам.

Сама баня была нормальная, сауна тоже вполне хорошая. Пилинг и пенное мытье, правда, оказались довольно жесткими – ощущения были такие, будто тебя не расслабляют, а машину на мойке драят:) Плюс работали там совсем молодые парни, на вид лет по 17–18, которые между собой постоянно разговаривали о чем-то своем и выполняли работу скорее «на удовлетворительно», чем с каким-то особым вниманием к гостям.

А вот массаж, который входил в основную программу, мне наоборот понравился. Девушка-массажист действительно хорошо проработала спину, и я смогла расслабиться и получить удовольствие… ровно до того момента, пока не узнала, на что там подписали мою маму:)

В итоге к организаторам экскурсии у меня вопросов нет все было четко и вовремя. Но саму баню могу рекомендовать только частично. Из-за навязывания дорогих услуг и ощущения конвейера остался немного неприятный осадок.

Артем
сауна достаточно горячая мне это понравилось, можно охладиться в холодном бассейне тоже очень хорошо, попробовал ментоловый хамам очень необычно. процедуры со скрабом тоже очень приятные вообще приятно когда тебя моют) дополнительно брал массаж. массаж мне очень понравился даже лучше чем в Таиланде. к сожалению фото забыл сделать
-28%
до 31 мая
€18 за человека