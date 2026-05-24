Хаммам в Турции — это не просто очищение тела, а целый ритуал, прочно вплетённый в культуру.
Тепло мрамора и пара, ароматы мыла и масел, мягкий массаж и спа-процедуры — рецепт замедления и расслабления, проверенный столетиями. Всего один сеанс — и ваше тело сбросит напряжение, а кожа напитается влагой.
Тепло мрамора и пара, ароматы мыла и масел, мягкий массаж и спа-процедуры — рецепт замедления и расслабления, проверенный столетиями. Всего один сеанс — и ваше тело сбросит напряжение, а кожа напитается влагой.
Описание экскурсии
Хаммам
Вы пройдёте ритуал поэтапно, как это принято в Турции:
- сауна — высокая температура мягко прогреет тело, расслабит мышцы и подготовит кожу к процедурам
- паровая аромакомната — влажный пар с натуральными эссенциями деликатно раскроет поры, поможет дышать ровно и глубоко
- прохладный водопад и бассейн — контраст температур усилит кровообращение и взбодрит
- джакузи — комфортный гидромассаж подготовит к следующей ступени
Уход
Доступны программы на выбор:
- классическая идеальна для знакомства с турецкой баней (1,5 часа, в том числе 20 минут массажа)
- расширенная более интенсивная и включает средства с алоэ вера, которые дополнительно увлажняют и успокаивают — актуально после загара (1,5-2 часа, в том числе 30 минут массажа)
В обоих вариантах будет:
- пилинг рукавицей кесе и пенный массаж — уберут ороговевшие клетки
- маска для лица — напитает и освежит кожу
- массаж тела с аромамаслами или гелем алоэ — снимет напряжение и завершит церемонию
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от отеля и обратно на автобусе
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Классическая программа
|€18
|Дети до 10 лет
|€9
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1795 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы побывали на экскурсии «Релакс по-турецки в Аланье» в начале мая. В целом впечатления остались смешанные, но начну с хорошего – по организационным моментам все было отлично. Нас вовремя забрали,
Вам был полезен этот отзыв?
сауна достаточно горячая мне это понравилось, можно охладиться в холодном бассейне тоже очень хорошо, попробовал ментоловый хамам очень необычно. процедуры со скрабом тоже очень приятные вообще приятно когда тебя моют) дополнительно брал массаж. массаж мне очень понравился даже лучше чем в Таиланде. к сожалению фото забыл сделать
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии на «Релакс по-турецки в Аланье»
-
18%
Групповая
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Отправьтесь на захватывающее джип-сафари по горам Таурус из Аланьи! Вас ждут живописные виды, водопады, пещеры и обед на берегу реки
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€31
€38 за человека
Групповая
до 20 чел.
Турецкий хаммам в Аланье
Расслабиться и прочувствовать атмосферу восточных спа-ритуалов, сохранившихся до наших дней
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€19 за человека
Групповая
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
€40 за человека
-
10%
Групповая
Захватывающий тур по Аланье: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн
Погрузитесь в мир приключений в Аланье: рафтинг, квадроциклы, багги и зиплайн. Испытайте адреналин и насладитесь природой в одном туре
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 7:30.
$40.50
$45 за человека
-28%
до 31 мая
€18 за человека