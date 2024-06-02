В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»

Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Каньон Сападере, расположенный недалеко от Аланьи, является одним из самых завораживающих природных достопримечательностей Турции.

Эта групповая экскурсия «всё включено» предлагает вам уникальную возможность исследовать его красоту.

Протяжённость каньона в 450 км скрывает
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в себе множество живописных уголков, включая мощные водопады, укромные лагуны и отвесные скалы.

Ваше приключение начнётся с комфортабельного трансфера из отеля, после чего вы отправитесь на пароме к каньону, с остановками на плантациях и в деревушке, где сможете узнать о местной культуре и образе жизни. После осмотра каньона вас ждёт обед в ресторане с видом на живописные окрестности.

Эта экскурсия не только позволит вам насладиться невероятными пейзажами, но и узнать много нового о традициях и природе региона. Подарите себе день, полный открытий и незабываемых впечатлений

4.88
17 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Живописные виды каньона
  2. 🍊 Посещение цитрусовых плантаций
  3. 🏞 Обзорная площадка в Махмутларе
  4. 🍽 Обед в ресторане у каньона
  5. 🏊 Плавание в аутентичной деревне
  6. 🕌 Посещение древней мечети

Что можно увидеть

  • Каньон Сападере
  • Плантации цитрусовых, арахиса и бананов
  • Обзорная площадка в Махмутларе
  • Деревня Сападере
  • Пещера Дим
В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Огромные размеры Сападере поражают. Конечно, мы не успеем прогуляться по всему каньону, для этого потребовалось бы много дней. Но с нами вы увидите основные природные достопримечательности каньона. Также мы посетим обзорную площадку в Махмутларе и осмотрим цитрусовые, арахисовые и банановые плантации.

Наша программа

  • Трансфер из отеля: дорога до Каньона занимает примерно 2 часа
  • После сбора из отелей — остановка у канатной дороги (1 час) по желанию, можно подняться, посмотреть крепости или остаться погулять на пляже Клеопатра.
  • Остановка на панораме (30 мин.): вам откроется вид на деревню Сападере и горы. Здесь можно будет выпить свежевыжатый сок или другие напитки и купить сувениры.
  • Прибытие в каньон Сападере (1,5 часа)
  • Обед в ресторане рядом с каньоном: на выбор курица или рыба
  • Возвращение в отель примерно в 17:00

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды.

Что входит в стоимость

  • Вход в каньон Сападере
  • Трансфер на микроавтобусе из/в отель
  • Сопровождение гида
  • Страховка
  • Обед

Дополнительные опции

  • Любые напитки
  • Пещера гномов (по желанию) — 2$ с человека
  • Канатная дорога — 10$ с человека

ежедневно в 08:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€15
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено» (Надежда)В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено» (Надежда)В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено» (Надежда)В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено» (Надежда)В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено» (Надежда)В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено» (Надежда)В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено» (Арина)В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено» (Арина)В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено» (Оля)
Дмитрий
2 июня 2024
Нормальная обзорная экскурсия.

Из плюсов:
- удобный транспорт
- красивая природа и офигенные виды (как на панораме, так и в каньоне)
- пещера (платная, по желанию): внутри прохладно, свежо. Но кто был в Новом
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Афоне в Абхазии - вы чего-то потрясающего тут не найдете.
И кстати, входной билет в пещеру уже стоит 3$, а не 2$.

Из минусов:
- посещение бананового сада: по сути вы просто останавливаетесь у трассы и подходите к растущим бананам. Вам кратко рассказывают, как они растут и всё. Пройтись по плантации не разрешили, дальше 10 метров от гида не пускали. Впечатление такое: высадили, показали бананы, и уехали. Как по мне, эту остановку можно было бы пропустить. Не стоит потраченного времени

- не понравился вечно курящий гид (русскоговорящий). Особенно запомнился момент рассказа про бананы с сигаретой в руках. Выкинь ты эту сигарету на минуту, расскажи нормально свою речь и потом кури в сторонке от остальных (но это уже личная придирка)

- посещения деревни с местными аулами и наблюдения за процессом шелкопрядства вообще не было. Хоть это и есть в программе, деньги уплочены, но по каким-то причинам этого не было

- финальной точкой маршрута было посещение фуникулера (за доп плату, по желанию) или прогулка по пляжу Клеопатры (1 час)
Логично было бы всех привезти сразу к подъемникам, а дальше там уже каждый сам решает, кто куда. Правда ведь?
Но нас почему-то высадили в 20 минутах ходьбы от этих фуникулеров возле заранее подготовленных торговцев в местном базаре. Раздали карточки со скидками, угостили холодным чаем и всячески завлекали в магазины, что-нибудь купить.
Это мне вообще не понравилось, я понимаю, что с туристов надо стрясывать деньги, но не так явно же. Чувствовал, что меня пытаются обмануть, причем самым тупым образом.
Тех, кто хотел к фуникулерам, по итогу отвезли к ним. Но для прогулки по пляжу Клеопатры никто нас не позвал (а до него еще дойти надо 20 минут). Пришлось самим топать туда-обратно 40 минут, хотя гид мог бы сам нас позвать сесть в автобус и подвезти (фуникулеры и пляж находятся рядом)
Короче, организация этого момента вообще провальная.

Итого, оцениваю 3 звезды. И это только за потрясающие виды.
Просто съездить на каньон с комфортом - можно.

К
23 мая 2024
Взяли на свой страх и риск впервые на сайте и остались довольны экскурсией. Побывали на вершине каньона, сразу предупреждаю, что подъем осилит не каждый, но виды того стоят. Также за
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доп. плату в 100 лир за человека сходили в пещеру гномов, поднялись по канатной дороге в красную крепость с гидом. Хочу отметить хорошую работу гида Евгения, благодаря ему поездка была куда интереснее и веселее. Спасибо всей команде!

С
22 мая 2024
Очень красивые места
Природа просто огонь!
Комфортный транспорт
В каньоне вверх дорога тяжёлая,о чем предупреждали и времени не хватит если у вас не спортивное тело и куча энергии чтоб пройти весь маршрут
Мы справились
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на половину и пошли обратно
Но это того однозначно стоило
Водопад очень красивый и бодрящий
Русскоговорящий гид Евгений очень дружелюбный и владеет оптимальной информацией.
Выручил в трудную минуту когда мою жену укачало.
Канатная дорога была в конце экскурсии что по моему мнению даже лучше,чем в описании
Еда сытная,на выбор курочка или рыба

А
11 мая 2024
Очень крутая экскурсия, красивый каньон Сападере. Гид Евгений - великолепен. Рекомендую
А
9 мая 2024
Однозначно рекомендую всем друзьям! Гид Evo просто замечательный. Все так интересно, комфортно, спокойно. Спасибо больше за обалденную экскурсию!
И
6 мая 2024
Нам очень понравилась экскурсия. Очень дружеская обстановка. Реально чувствовали себя одной большой дружной компанией. Гиды все подробно рассказали, шутили и веселили всю дорогу.
Н
5 мая 2024
Отличная экскурсия. У нас получилась почти индивидуальная, и приехали в каньон мы рано, людей было мало. Каньон очень красивый, словами не передать, нужно видеть. Фото получаются потрясающие. Наверх поднялся только ребенок. Взрослым успеть сложно. Обед приличный, напитки платные. Обязательно нужно посетить пещеру, по дороге к ней на мостиках виды потрясающие. Вообщем, понравилось и взрослым и ребенку.
Отличная экскурсия. У нас получилась почти индивидуальная, и приехали в каньон мы рано, людей было мало.Отличная экскурсия. У нас получилась почти индивидуальная, и приехали в каньон мы рано, людей было мало.Отличная экскурсия. У нас получилась почти индивидуальная, и приехали в каньон мы рано, людей было мало.Отличная экскурсия. У нас получилась почти индивидуальная, и приехали в каньон мы рано, людей было мало.Отличная экскурсия. У нас получилась почти индивидуальная, и приехали в каньон мы рано, людей было мало.Отличная экскурсия. У нас получилась почти индивидуальная, и приехали в каньон мы рано, людей было мало.
А
1 мая 2024
Огромное спасибо Снежанне и гиду
Евгению. Удивительные места и незабываемые моменты. Все прошло на высшем уровне.
Огромное спасибо Снежанне и гидуОгромное спасибо Снежанне и гиду
А
25 мар 2024
Живописные места, мощные водопады, красота неописуемая, толку писать, это просто надо увидеть и услышать!!! Советую
Е
12 мар 2024
Все замечательно и понятно организованно. Каньон очень красивый,лучше,чем на фото,стоит это увидеть вживую.
А
12 мар 2024
Достойная экскурсия, гуд джоб! Все красиво, все понравилось, рассказ интересный!
О
10 мар 2024
Удивительная и прекрасная флора Турции! Благодарю за такие эмоции!
Удивительная и прекрасная флора Турции! Благодарю за такие эмоции!
С
4 мар 2024
Лучшие гиды и лучшие виды. Классно все прошло
И
4 мар 2024
Все классно, советую съездить, отличный подход, красивая природа
С
3 мар 2024
Очень живописное место. Мощная природа, на которую точно стоит посмотреть)

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