Каньон Сападере, расположенный недалеко от Аланьи, является одним из самых завораживающих природных достопримечательностей Турции.
Эта групповая экскурсия «всё включено» предлагает вам уникальную возможность исследовать его красоту.
Протяжённость каньона в 450 км скрывает
Эта групповая экскурсия «всё включено» предлагает вам уникальную возможность исследовать его красоту.
Протяжённость каньона в 450 км скрывает
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды каньона
- 🍊 Посещение цитрусовых плантаций
- 🏞 Обзорная площадка в Махмутларе
- 🍽 Обед в ресторане у каньона
- 🏊 Плавание в аутентичной деревне
- 🕌 Посещение древней мечети
Что можно увидеть
- Каньон Сападере
- Плантации цитрусовых, арахиса и бананов
- Обзорная площадка в Махмутларе
- Деревня Сападере
- Пещера Дим
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Огромные размеры Сападере поражают. Конечно, мы не успеем прогуляться по всему каньону, для этого потребовалось бы много дней. Но с нами вы увидите основные природные достопримечательности каньона. Также мы посетим обзорную площадку в Махмутларе и осмотрим цитрусовые, арахисовые и банановые плантации.
Наша программа
- Трансфер из отеля: дорога до Каньона занимает примерно 2 часа
- После сбора из отелей — остановка у канатной дороги (1 час) по желанию, можно подняться, посмотреть крепости или остаться погулять на пляже Клеопатра.
- Остановка на панораме (30 мин.): вам откроется вид на деревню Сападере и горы. Здесь можно будет выпить свежевыжатый сок или другие напитки и купить сувениры.
- Прибытие в каньон Сападере (1,5 часа)
- Обед в ресторане рядом с каньоном: на выбор курица или рыба
- Возвращение в отель примерно в 17:00
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды.
Что входит в стоимость
- Вход в каньон Сападере
- Трансфер на микроавтобусе из/в отель
- Сопровождение гида
- Страховка
- Обед
Дополнительные опции
- Любые напитки
- Пещера гномов (по желанию) — 2$ с человека
- Канатная дорога — 10$ с человека
ежедневно в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€15
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Аланье
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Дмитрий
2 июня 2024
Нормальная обзорная экскурсия.
Из плюсов:
- удобный транспорт
- красивая природа и офигенные виды (как на панораме, так и в каньоне)
- пещера (платная, по желанию): внутри прохладно, свежо. Но кто был в Новом
Из плюсов:
- удобный транспорт
- красивая природа и офигенные виды (как на панораме, так и в каньоне)
- пещера (платная, по желанию): внутри прохладно, свежо. Но кто был в Новом
К
Кирилл
23 мая 2024
Взяли на свой страх и риск впервые на сайте и остались довольны экскурсией. Побывали на вершине каньона, сразу предупреждаю, что подъем осилит не каждый, но виды того стоят. Также за
С
Сергей
22 мая 2024
Очень красивые места
Природа просто огонь!
Комфортный транспорт
В каньоне вверх дорога тяжёлая,о чем предупреждали и времени не хватит если у вас не спортивное тело и куча энергии чтоб пройти весь маршрут
Мы справились
Природа просто огонь!
Комфортный транспорт
В каньоне вверх дорога тяжёлая,о чем предупреждали и времени не хватит если у вас не спортивное тело и куча энергии чтоб пройти весь маршрут
Мы справились
А
Алина
11 мая 2024
Очень крутая экскурсия, красивый каньон Сападере. Гид Евгений - великолепен. Рекомендую
А
Анна
9 мая 2024
Однозначно рекомендую всем друзьям! Гид Evo просто замечательный. Все так интересно, комфортно, спокойно. Спасибо больше за обалденную экскурсию!
И
Ирина
6 мая 2024
Нам очень понравилась экскурсия. Очень дружеская обстановка. Реально чувствовали себя одной большой дружной компанией. Гиды все подробно рассказали, шутили и веселили всю дорогу.
Н
Надежда
5 мая 2024
Отличная экскурсия. У нас получилась почти индивидуальная, и приехали в каньон мы рано, людей было мало. Каньон очень красивый, словами не передать, нужно видеть. Фото получаются потрясающие. Наверх поднялся только ребенок. Взрослым успеть сложно. Обед приличный, напитки платные. Обязательно нужно посетить пещеру, по дороге к ней на мостиках виды потрясающие. Вообщем, понравилось и взрослым и ребенку.
А
Арина
1 мая 2024
Огромное спасибо Снежанне и гиду
Евгению. Удивительные места и незабываемые моменты. Все прошло на высшем уровне.
Евгению. Удивительные места и незабываемые моменты. Все прошло на высшем уровне.
А
Артем
25 мар 2024
Живописные места, мощные водопады, красота неописуемая, толку писать, это просто надо увидеть и услышать!!! Советую
Е
Елена
12 мар 2024
Все замечательно и понятно организованно. Каньон очень красивый,лучше,чем на фото,стоит это увидеть вживую.
А
Аслан
12 мар 2024
Достойная экскурсия, гуд джоб! Все красиво, все понравилось, рассказ интересный!
О
Оля
10 мар 2024
Удивительная и прекрасная флора Турции! Благодарю за такие эмоции!
С
Сережа
4 мар 2024
Лучшие гиды и лучшие виды. Классно все прошло
И
ИВан
4 мар 2024
Все классно, советую съездить, отличный подход, красивая природа
С
Саша
3 мар 2024
Очень живописное место. Мощная природа, на которую точно стоит посмотреть)
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