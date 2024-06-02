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Афоне в Абхазии - вы чего-то потрясающего тут не найдете.

И кстати, входной билет в пещеру уже стоит 3$, а не 2$.



Из минусов:

- посещение бананового сада: по сути вы просто останавливаетесь у трассы и подходите к растущим бананам. Вам кратко рассказывают, как они растут и всё. Пройтись по плантации не разрешили, дальше 10 метров от гида не пускали. Впечатление такое: высадили, показали бананы, и уехали. Как по мне, эту остановку можно было бы пропустить. Не стоит потраченного времени



- не понравился вечно курящий гид (русскоговорящий). Особенно запомнился момент рассказа про бананы с сигаретой в руках. Выкинь ты эту сигарету на минуту, расскажи нормально свою речь и потом кури в сторонке от остальных (но это уже личная придирка)



- посещения деревни с местными аулами и наблюдения за процессом шелкопрядства вообще не было. Хоть это и есть в программе, деньги уплочены, но по каким-то причинам этого не было



- финальной точкой маршрута было посещение фуникулера (за доп плату, по желанию) или прогулка по пляжу Клеопатры (1 час)

Логично было бы всех привезти сразу к подъемникам, а дальше там уже каждый сам решает, кто куда. Правда ведь?

Но нас почему-то высадили в 20 минутах ходьбы от этих фуникулеров возле заранее подготовленных торговцев в местном базаре. Раздали карточки со скидками, угостили холодным чаем и всячески завлекали в магазины, что-нибудь купить.

Это мне вообще не понравилось, я понимаю, что с туристов надо стрясывать деньги, но не так явно же. Чувствовал, что меня пытаются обмануть, причем самым тупым образом.

Тех, кто хотел к фуникулерам, по итогу отвезли к ним. Но для прогулки по пляжу Клеопатры никто нас не позвал (а до него еще дойти надо 20 минут). Пришлось самим топать туда-обратно 40 минут, хотя гид мог бы сам нас позвать сесть в автобус и подвезти (фуникулеры и пляж находятся рядом)

Короче, организация этого момента вообще провальная.



Итого, оцениваю 3 звезды. И это только за потрясающие виды.

Просто съездить на каньон с комфортом - можно.