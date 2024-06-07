1 чел.
По популярности
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30€14 за человека
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
67€54 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие: вкус Алании через традиционные сладости
Погрузитесь в мир турецких десертов, открывая вкусные тайны Алании в уютной атмосфере экскурсии
Начало: Аланья, центр, Джума базар
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое путешествие: Турецкая кухня в Аланье
Погрузитесь в мир турецкой кулинарии: узнайте, как ели османские султаны и попробуйте искендер кебаб
Начало: Близ Джума базара в Аланье
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
€90 за всё до 6 чел.
скидка
13%
Групповая
3 часа
Параглайдинг в горах Таурус: незабываемый полёт с профессиональным инструктором
Полетайте на параплане в горах Таурус с профессиональным инструктором. Виды на побережье, море и горы подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45€39 за человека
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Релакс-день в Аланье: хаммам, сауна, пенный массаж и глиняная маска
Погрузитесь в мир турецких бань и спа-процедур. Вас ждут хаммам, пенный массаж, глиняная маска и трансфер из отеля и обратно
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20€15 за человека
скидка
40%
Групповая
7.5 часов
Групповая экскурсия в каньон Сападере из Аланьи: приключение «всё включено»
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25€15 за человека
Групповая
9 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Частная морская прогулка в Аланье с опытным капитаном
Почувствуйте вкус морского приключения, управляя катером и наслаждаясь красотами Аланьи с воды
Начало: В порту Yat Lıman
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
250€238 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Дайвинг в Средиземном море: погружение в подводный мир Аланьи
Если в Аланье вы не хотите ограничиваться только пляжным отдыхом, самое время покорить морские глубины! Овладейте навыками дайвинга и исследуйте подводный мир
Начало: Возле вашего отеля в Аланьи
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€55 за человека
Групповая
4 часа
Сафари на квадроциклах в Аланье
Групповая экстрим-прогулка по горному бездорожью и хвойным лесам
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
€25 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€424 за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Аланьи в Сиде: древнеримский амфитеатр, водопад и мечеть
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22€20 за человека
Групповая
5 часов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€20 за человека
Групповая
11 часов
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€40 за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40€36 за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
Путешествие из Аланьи в Памуккале: белоснежные террасы и античный Иераполис
Вас ждет незабываемое путешествие из Аланьи в Памуккале, где вы увидите чудеса природы и окунетесь в историю древнего Иераполиса
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
40€36 за человека
Мини-группа
5 часов
Конная прогулка по живописным местам Аланьи: горы и плантации
Насладитесь природой Аланьи на конной прогулке. Таврические горы, банановые плантации и древние руины Сьедры создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€75 за человека
Групповая
1 час
Параглайдинг в Аланье: незабываемое приключение над морем
Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: На пляже Клеопатры
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€79 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€97 за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Параглайдинг в Аланье: полёт над Средиземным морем и горами
Испытайте захватывающий параглайдинг в Аланье! Полёт на высоте 370 метров с видом на море и исторические достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50€45 за человека
скидка
8%
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: сафари к каньону Сападере с битвой из водяных пистолетов
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25€23 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
9 часов
Путешествие по Грин каньону из Аланьи: яхта, пляж и обед
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
33€30 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
43€39 за человека
Индивидуальная
8 часов
Бирюзовые бухты Газипаши: Путешествие по сокровищам природы и истории
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по бирюзовым бухтам и античным руинам Газипаши, всего в 40 км от Аланьи
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
€299 за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: У вашего отеля
28 июня в 03:00
2 июля в 03:00
€50 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: трансфер в Аланью
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
135€122 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: узнать и полюбить
Обзорная экскурсия по турецкому курорту с аутентичной атмосферой и богатой историей
€193 за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Памуккале и Иераполис: история и купание на экскурсии из Аланьи
Погрузитесь в мир древности с экскурсией в Памуккале, Иераполис и озеро Салда - три жемчужины Аланьи
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
€35 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€449 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: увидеть самое главное - история, культура, природа
Откройте для себя волшебный мир Аланьи, где каждый шаг рассказывает историю, а каждый вид завораживает
Начало: на пляже Клеопатра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Аланье
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
€44 за всё до 3 чел.
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€38 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Аланьи в Анамур
По живописному средиземноморскому побережью - к руинам крепости и античного города
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
€300 за всё до 7 чел.
Групповая
3.5 часа
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 20:30
14 июня в 20:30
21 июня в 20:30
€40 за человека
Круиз
7 часов
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
На огромной яхте отправиться к красивым морским местам, поплавать и весело провести время
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€43 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
Услышать отголоски прошлого и полюбоваться красочными природными локациями
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
299€285 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина7 июня 2024Дайвим не первый раз, рекомендуем к выбору👍🏻
- SSvetlana6 июня 2024Все очень понравилось! Мы были с ребенком подростком, нас предупредили что ехать 2 часа (собрать всех по отелям) и мы были к этому готовы! Сама экскурсия, виды;горы и река Манавгат), купание, рыбалка, обед -просто на 5 с плюсом! Рекомендую!
- ЛЛюда4 июня 2024Это была наша первая экскурсия и мы были в восторге! Красивый каньон, интересная пещера гномов, обед на природе у водопадов….
- ТТатьяна3 июня 2024Изумительная прогулка с прекрасным Романом! Прокатились с ветерком по морю, послушали интересные истории, искупались в чистом море. Это идеальный вариант как по времени, так и по содержанию 👍🏻
- ИИнна3 июня 2024В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$. Экскурсия через это приложение мне обошлась в 110$. Это
- ЕЕлена3 июня 2024Отлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересное и увлекательное путешествие,отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО за УВАЖИТЕЛЬНОЕ отношение к каждому путешественнику!!!!
- ЕЕвгения1 июня 2024По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
- SSergei1 июня 2024Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от
- ДДмитрий31 мая 2024Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
- ЮЮлия29 мая 2024С удовольствием расскажу о нашей экскурсии по Аланьи. Поездку планировали заранее. . До отпуска. Так как жили в отеле на
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Летние»
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