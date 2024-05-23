Экскурсии на водопады из Аланьи

Найдено 4 экскурсии в категории «Водопады» в Аланье, цены от €15, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Групповая
7.5 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия в каньон Сападере из Аланьи: приключение «всё включено»
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь мощными водопадами, укромными лагунами, отвесными скалами»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2515 за человека
Из Аланьи - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Аланьи в Сиде: древнеримский амфитеатр, водопад и мечеть
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
«Вы увидите самый широкий и плодородный водопад региона — Манавгат — раскроете тайну его названия и узнаете, каким образом в Сиде поступала вода в римский период»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос
Групповая
9 часов
Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос
«Следующий пункт нашей программы – водопад Манавгат высотой 2 метра и шириной 40 метров»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 08:00
$55 за человека
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
Услышать отголоски прошлого и полюбоваться красочными природными локациями
«Каньон Сападере — узкое ущелье с горной бирюзовой рекой и водопадами»
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
299285 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    23 мая 2024
    В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
    Взяли на свой страх и риск впервые на сайте и остались довольны экскурсией. Побывали на вершине каньона, сразу предупреждаю, что
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    подъем осилит не каждый, но виды того стоят. Также за доп. плату в 100 лир за человека сходили в пещеру гномов, поднялись по канатной дороге в красную крепость с гидом. Хочу отметить хорошую работу гида Евгения, благодаря ему поездка была куда интереснее и веселее. Спасибо всей команде!

  • С
    Сергей
    22 мая 2024
    В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
    Очень красивые места Природа просто огонь! Комфортный транспорт В каньоне вверх дорога тяжёлая,о чем предупреждали и времени не хватит если у вас не
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    спортивное тело и куча энергии чтоб пройти весь маршрут Мы справились на половину и пошли обратно Но это того однозначно стоило Водопад очень красивый и бодрящий Русскоговорящий гид Евгений очень дружелюбный и владеет оптимальной информацией. Выручил в трудную минуту когда мою жену укачало. Канатная дорога была в конце экскурсии что по моему мнению даже лучше,чем в описании Еда сытная,на выбор курочка или рыба

  • E
    Eldar
    29 мая 2022
    Из Аланьи - в старинный Сиде
    Искали что нибудь попроще - с нами пожилые родители и ребёнок. Поездка оказалась не сложной, разве что стоит обмазаться кремом от
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    солнца и взять шляпку на голову. Поездкой очень довольны - Сиде нужно видеть, вряд ли все можно описать. А наш гид Альпер, не дал нам соскучится рассказав много интересного в дороге.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Водопады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
  2. Из Аланьи - в старинный Сиде
  3. Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос
  4. Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
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  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Водопады" можно забронировать 4 экскурсии от 15 до 350 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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