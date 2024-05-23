1 чел.
По популярности
скидка
40%
Групповая
7.5 часов
Групповая экскурсия в каньон Сападере из Аланьи: приключение «всё включено»
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь мощными водопадами, укромными лагунами, отвесными скалами»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25€15 за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Аланьи в Сиде: древнеримский амфитеатр, водопад и мечеть
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
«Вы увидите самый широкий и плодородный водопад региона — Манавгат — раскроете тайну его названия и узнаете, каким образом в Сиде поступала вода в римский период»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Античный Сиде - Водопад Манавгат - Аспендос
«Следующий пункт нашей программы – водопад Манавгат высотой 2 метра и шириной 40 метров»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 08:00
$55 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Античный город Сиедра и водопады каньона Сападере
Услышать отголоски прошлого и полюбоваться красочными природными локациями
«Каньон Сападере — узкое ущелье с горной бирюзовой рекой и водопадами»
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
299€285 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл23 мая 2024Взяли на свой страх и риск впервые на сайте и остались довольны экскурсией. Побывали на вершине каньона, сразу предупреждаю, что
- ССергей22 мая 2024Очень красивые места Природа просто огонь! Комфортный транспорт В каньоне вверх дорога тяжёлая,о чем предупреждали и времени не хватит если у вас не
- EEldar29 мая 2022Искали что нибудь попроще - с нами пожилые родители и ребёнок. Поездка оказалась не сложной, разве что стоит обмазаться кремом от
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Водопады»
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