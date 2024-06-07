Активности – экскурсии в Аланье

Найдено 14 экскурсий в категории «Активности» в Аланье, цены от €15, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Релакс-день в Аланье: хаммам, сауна, пенный массаж и глиняная маска
Погрузитесь в мир турецких бань и спа-процедур. Вас ждут хаммам, пенный массаж, глиняная маска и трансфер из отеля и обратно
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2015 за человека
В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Групповая
7.5 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия в каньон Сападере из Аланьи: приключение «всё включено»
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2515 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Дайвинг в Средиземном море
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
6 отзывов
Дайвинг в Средиземном море: погружение в подводный мир Аланьи
Если в Аланье вы не хотите ограничиваться только пляжным отдыхом, самое время покорить морские глубины! Овладейте навыками дайвинга и исследуйте подводный мир
Начало: Возле вашего отеля в Аланьи
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
55 за человека
Сафари на квадроциклах в Аланье
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
7 отзывов
Сафари на квадроциклах в Аланье
Групповая экстрим-прогулка по горному бездорожью и хвойным лесам
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
25 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
1 отзыв
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2220 за человека
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
2 отзыва
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 за человека
Прогулка на лошадях
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Конная прогулка по живописным местам Аланьи: горы и плантации
Насладитесь природой Аланьи на конной прогулке. Таврические горы, банановые плантации и древние руины Сьедры создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
75 за человека
Полёт на параплане над Аланьей
🚗 На машине
🪂 На параплане
Групповая
1 час
9 отзывов
Параглайдинг в Аланье: незабываемое приключение над морем
Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: На пляже Клеопатры
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
79 за человека
Аланья и её древняя крепость
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
97 за человека
Параглайдинг в Аланье
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Параглайдинг в Аланье: полёт над Средиземным морем и горами
Испытайте захватывающий параглайдинг в Аланье! Полёт на высоте 370 метров с видом на море и исторические достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5045 за человека
Волшебство ночной Аланьи
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
38 за человека
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
7 часов
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
На огромной яхте отправиться к красивым морским местам, поплавать и весело провести время
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
43 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    7 июня 2024
    Дайвинг в Средиземном море
    Дайвим не первый раз, рекомендуем к выбору👍🏻
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
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    смотреть в окно. Фотосъемку для тех, у кого рафтинг с каньонами делать бы во второй части пути. Или предупреждать, чтобы хотя бы в «форме» и на фоне снимались. Рафтинг отличный, с детьми можно и нужно.

  • S
    Sergei
    1 июня 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от
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    гида, что на Экскурсию в Тазы наш путь туда обратно займет минимум 6 часов. По этому мы попросили сделать нам экскурсию в Аланью. Это было просто великолепно! Мы были в крепости, посетили красную башню и судоверфи. Услышали много интересных историй и легенд. Пообедали в великолепном колоритном турецком ресторанчике прямо на озере. Очень большое впечатление произвела пещера со сталактитами. Экскурсия длилась больше шести часов, но мы даже не заметили как пролетело время. Еще раз большое спасибо! Самые лучшие рекомендации!

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    С удовольствием расскажу о нашей экскурсии по Аланьи. Поездку планировали заранее. . До отпуска. Так как жили в отеле на
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    окраине Махмутлара, то, конечно же, решили побывать в Аланьи, погулять по крепости… Рассматривали индивидуальную экскурсию. Поездка с Фыратом заявлен как групповая, но не более 6 человек. . Поехали с сыном вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия, а это значит - сплошные плюсы. Очень комфортный трансфер, рассказ о городах (откуда-куда ехали) по дороге. Фырат внимательный и заботливый экскурсовод! Замечательная была прогулка по крепости… Очень чувствуется разница между групповой экскурсией и частной! Благодаря Фырату узнали очень много интересного о крепости, о проживании в ней в древности, об исламе и обычаях, быте… Удалось побывать в музее - восстановленном доме турецкой семьи. И все это без толчеи, под интересные рассказы. . Затем уехали в порт. . Там продолжилась экскурсия, обследовали красную башню. Погуляли без спешки. Впечатления замечательные! Кстати, оплатили поездку рублями через перевод, так как была возможности перевести на российскую карту! Очень советую посетить Аланью с Фыратом! P. S. Вечером отдыхающие в отеле рассказывали об этой же, но групповой поездке. Я убедилась, что все сделала правильно!))

  • В
    Вера
    28 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее попросили сделать акцент на крепости, и всё получилось самым удачным образом. Однозначно рекомендуем эту программу. Фирату огромное спасибо!!!
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее
  • К
    Кирилл
    23 мая 2024
    В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
    Взяли на свой страх и риск впервые на сайте и остались довольны экскурсией. Побывали на вершине каньона, сразу предупреждаю, что
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    подъем осилит не каждый, но виды того стоят. Также за доп. плату в 100 лир за человека сходили в пещеру гномов, поднялись по канатной дороге в красную крепость с гидом. Хочу отметить хорошую работу гида Евгения, благодаря ему поездка была куда интереснее и веселее. Спасибо всей команде!

  • С
    Сергей
    22 мая 2024
    В каньон Сападере - из Аланьи. Групповая экскурсия «всё включено»
    Очень красивые места Природа просто огонь! Комфортный транспорт В каньоне вверх дорога тяжёлая,о чем предупреждали и времени не хватит если у вас не
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    спортивное тело и куча энергии чтоб пройти весь маршрут Мы справились на половину и пошли обратно Но это того однозначно стоило Водопад очень красивый и бодрящий Русскоговорящий гид Евгений очень дружелюбный и владеет оптимальной информацией. Выручил в трудную минуту когда мою жену укачало. Канатная дорога была в конце экскурсии что по моему мнению даже лучше,чем в описании Еда сытная,на выбор курочка или рыба

  • А
    Александр
    22 мая 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
    Хаммам отличный. Персонал приветливый. Помыли, массаж сделали, чаем напоили)) Сделали ещё дополнительно сеанс массажа, который помог полностью восстановиться после перелёта. Огромное спасибо)
  • А
    Алёна
    18 мая 2024
    Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
    Были на сплаве 18 мая. Забрали нас с нашего отеля, ехали до базы 3 часа. Приехал большой удобной автобус, работал кондиционер
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    и тонировка была на всех окнах. Водитель очень приятный и весёлый, молодец. Перед базой была остановка на 15 минут, покурить, туалет, перекусить если взяли с собой деньги. Приехали на базу, компания которая проводит все сплавы назвается Даллас. Там есть туалет, раздевалки. С собой берёт сменную одежду и обувь, чтобы потом в мокром не ехать обратно. На базе мы пробыли около 40-50 минут. Выдали жилеты, каски, проверили инструктаж. Сам сплав по времени не большой, да и пороги не особо страшные, но было весело. Сплав был по времени около 1часа, больше времени занимает перерывы, подготовка, доехать, обед. Нас кормили обедом, было вкусно, макароны / булгур, курица, два салат, хлеб. Обед,проходит на том же месте где всё начинается,потом опять на сплав. Мы взяли воды собой, когда был обед пошли до автобуса, в котором оставили своим вещи и взяли воду. Впечатления за эти деньги отличные, цена на сайте самая выгодная. С нами были люди которые заплатили больше намного, а впечатления теже. Я не могу сказать,что прям было "Вау",но было интересно. Гиды молодцы,то песни поют,то танцуют,делают всё чтобы народ развлекать. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Активности»

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