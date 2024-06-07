1 чел.
По популярности
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
Релакс-день в Аланье: хаммам, сауна, пенный массаж и глиняная маска
Погрузитесь в мир турецких бань и спа-процедур. Вас ждут хаммам, пенный массаж, глиняная маска и трансфер из отеля и обратно
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20€15 за человека
скидка
40%
Групповая
7.5 часов
Групповая экскурсия в каньон Сападере из Аланьи: приключение «всё включено»
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Сападере. Вас ждут водопады, лагуны и уникальные пейзажи в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25€15 за человека
Групповая
9 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
8 часов
Дайвинг в Средиземном море: погружение в подводный мир Аланьи
Если в Аланье вы не хотите ограничиваться только пляжным отдыхом, самое время покорить морские глубины! Овладейте навыками дайвинга и исследуйте подводный мир
Начало: Возле вашего отеля в Аланьи
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€55 за человека
Групповая
4 часа
Сафари на квадроциклах в Аланье
Групповая экстрим-прогулка по горному бездорожью и хвойным лесам
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
€25 за человека
Групповая
6.5 часов
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
22€20 за человека
Групповая
5 часов
Пиратское приключение в Аланье: яхта, пещеры, пляжи и дискотека
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€20 за человека
Мини-группа
5 часов
Конная прогулка по живописным местам Аланьи: горы и плантации
Насладитесь природой Аланьи на конной прогулке. Таврические горы, банановые плантации и древние руины Сьедры создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€75 за человека
Групповая
1 час
Параглайдинг в Аланье: незабываемое приключение над морем
Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: На пляже Клеопатры
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€79 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€97 за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Параглайдинг в Аланье: полёт над Средиземным морем и горами
Испытайте захватывающий параглайдинг в Аланье! Полёт на высоте 370 метров с видом на море и исторические достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50€45 за человека
Групповая
6.5 часов
Волшебство ночной Аланьи
Покататься на джипе, увидеть древнюю крепость и поужинать в ресторане на воде на групповой экскурсии
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник и субботу в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€38 за человека
Круиз
7 часов
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
На огромной яхте отправиться к красивым морским местам, поплавать и весело провести время
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€43 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина7 июня 2024Дайвим не первый раз, рекомендуем к выбору👍🏻
- ЕЕвгения1 июня 2024По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
- SSergei1 июня 2024Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от
- ЮЮлия29 мая 2024С удовольствием расскажу о нашей экскурсии по Аланьи. Поездку планировали заранее. . До отпуска. Так как жили в отеле на
- ВВера28 мая 2024Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее попросили сделать акцент на крепости, и всё получилось самым удачным образом. Однозначно рекомендуем эту программу. Фирату огромное спасибо!!!
- ККирилл23 мая 2024Взяли на свой страх и риск впервые на сайте и остались довольны экскурсией. Побывали на вершине каньона, сразу предупреждаю, что
- ССергей22 мая 2024Очень красивые места Природа просто огонь! Комфортный транспорт В каньоне вверх дорога тяжёлая,о чем предупреждали и времени не хватит если у вас не
- ААлександр22 мая 2024Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
- ЮЮлия22 мая 2024Хаммам отличный. Персонал приветливый. Помыли, массаж сделали, чаем напоили)) Сделали ещё дополнительно сеанс массажа, который помог полностью восстановиться после перелёта. Огромное спасибо)
- ААлёна18 мая 2024Были на сплаве 18 мая. Забрали нас с нашего отеля, ехали до базы 3 часа. Приехал большой удобной автобус, работал кондиционер
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