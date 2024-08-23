Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Мои заказы

По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари

Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Заповедный Кёпрюлю каньон — это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе мы отвезём вас к точке старта. Далее вы пересядете в 10-местные лодки и отправитесь сплавляться по реке.

А после на джипах или кабрио-бусах проедете по Тазы каньону, который также зовут «Долиной мудрости», и с высоты насладитесь открывшимся видом.
4.1
18 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари

Описание экскурсии

Сафари и панорамы Тазы каньона. В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье. У вас будет время, чтобы насладиться этим зрелищем и сделать снимки.

Рафтинг по реке Кёпрючай. Мы заберём вас из отеля и отвезём к каньону Кёпрюлю. После инструктажа и выдачи снаряжения вы спуститесь к реке — и начнется самое веселье! Вас ждут впечатляющие ландшафты каньона Кёпрюлю и трасса с порогами, которые добавят адреналина в ваш отдых.

Обед. После мы вернемся на базу, где вы переоденетесь и пообедаете.

По возвращении на базу вы сможете просмотреть фото, сделанные во время рафтинга, и за дополнительную плату получить в печатном виде самое понравившееся, а также приобрести флешку с видео со сплава.

Кому подойдёт поездка

Пороги имеют 1 и 2-ю категорию сложности, поэтому рафтинг подходит как для новичков, так и для опытных специалистов.

Программа

  • Сбор путешественников и отправление из отеля (07:00–08:30)
  • Прибытие на территорию Кёпрюлю каньон (Бешконак) около 10:30
  • Отправление на джипах или кабрио-бусах в Тазы каньон (45 минут в дороге)
  • Свободное время на смотровой площадке над обрывом (20 минут)
  • Обратная дорога на джипах или кабрио-бусах
  • Инструкция по технике безопасности и выдача снаряжения для рафтинга
  • Старт рафтинга, сплав 10 км с остановками
  • Возвращение на базу, поздний обед (около 15:30–16:00)
  • Отправление с базы Бешконак
  • Возвращение в отели (19:30–20:30)

Организационные детали

Как проходит поездка

— Обратите внимание: это видовая прогулка без исторического сопровождения. У всей группы будет русско- и англоговорящий координатор. Перед сплавом он даст всю информацию по технике безопасности и прохождении порогов
— Расстояние от центра Алании до каньона Кёпрюлю 130 км
— Лодки рассчитаны на 10 человек и гребца-куратора
— К Тазы каньону мы добираемся на джипах или кабрио-бусах
— Последовательность пунктов программы и продолжительность экскурсии можем меняться в зависимости от погоды и числа участников
— На прогулке будут гости из разных стран.

Что входит в стоимость

— Трансфер от и до места проживания
— Страховка во время поездки
— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет); общие надувные лодки и весла
— Обед (жареная курица, рис, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— вход на смотровую площадку каньона Тазы: 45 лир взрослый, 25 лир ребёнок
— напитки и лепешки гёзлеме
— завтрак (возьмите ланч-бокс в отеле)
— специальная обувь для рафтинга: €5 — аренда, €10 — покупка
— гидрокостюм для рафтинга — €5
— специальные очки для рафтинга — €4
— бандана — €4
— водонепроницаемый чехол для телефона — €8
— байдарка на двоих — €10 (бронировать нужно заранее)
— печатное фото с прогулки и/или видео на флешке

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
От 12 лет и старше€33
От 7 до 11 лет€33
Дети до 6 лет (с посадочным местом)€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
3
3
2
1
2
Константин
Поездка понравилась. На всех значимых местах останавливались для фото. Очень красивые локации. Впервые тут были, очень понравилось. Единственное что не хватило- времени на каньоне- финальной точке. Торопили быстрее ехать обратно.
читать дальшеуменьшить

Если бы увеличить хотя бы минут на 30, было бы идеально. Людей достаточно много. Как привезли, водитель не участвовал- показал рукой куда идти) есть к услугам квадрокоптер для съемок, но у нас был свой, времени не хватило. Сплав понравился, можно купаться. Аниматор на сплаве был супер. Экскурсия стоит своих денег, тем более что это дешевле чем у гидов, но услуги от тех же людей.

Поездка понравилась. На всех значимых местах останавливались для фото. Очень красивые локации. Впервые тут были, очень
Поездка понравилась. На всех значимых местах останавливались для фото. Очень красивые локации. Впервые тут были, очень
Поездка понравилась. На всех значимых местах останавливались для фото. Очень красивые локации. Впервые тут были, очень
Поездка понравилась. На всех значимых местах останавливались для фото. Очень красивые локации. Впервые тут были, очень
Поездка понравилась. На всех значимых местах останавливались для фото. Очень красивые локации. Впервые тут были, очень
Поездка понравилась. На всех значимых местах останавливались для фото. Очень красивые локации. Впервые тут были, очень
Поездка понравилась. На всех значимых местах останавливались для фото. Очень красивые локации. Впервые тут были, очень
Вам был полезен этот отзыв?
Алина
Рафтинг и сафари тур к каньону Тазы.
Кто первый раз в Алании, советую взять этот тур🫶 По порядку.
От Алании добираться примерно час, с остановкой на чай и туалет.
Мы подъехали на базу
читать дальшеуменьшить

примерно в 10 утра.
Сначала был инструктаж от русскоговорящего гида 👍🏻, потом нам выдали снаряжение.
❗️Одевайте закрытую обувь, тогда не надо будет покупать резиновые тапочки по 7 долларов.
Потом всех распределяют по командам 10 человек и отвозят (на тех же автобусах) к месту старта.
Всего сплав занимает 1,5 часа.
На инструктаж, сборы и тп уходит порядка 2 часов, так что не ждите что будет все быстро.
Вещи мы оставили в автобусе.
❗️Если хотите красивые фото, берите go pro или водонепроницаемый чехол.
Будут отговаривать, совет, берите.
На старте будут знакомить с ледяной водой горной реки и фотографировать, это обязательно, поэтому совет принять это развлечение и просто наслаждаться местом.
А там нереальной красоты вода, горы, мост.
Ну вот Вас окунули, сфотографировали и Вы идёте на место старта.
По дороге Вас преследует фотограф. Он снимает много групп, так что не надейтесь на множество индивидуальных фотографий! (Совет про телефон в чехле в силе)
Вот Вы командой размещаетесь в лодке и вперёд, покорять склоны горной реки.
Порогов немного, в основном сплав состоит из веселого купания и догонялок.
Но виды там потрясающие.
На финише Вас покормят и после того как Вы сытые переоденетесь в сухое, той же командой отправят на джипах кататься по каньону.
Ребята включают музыку, а Вы с той же командой поёте песни и на хорошей скорости любуетесь горными вершинами.
На смотровой площадке много народу, но если у Вас спортивная обувь Вы спокойно заберетесь на самые интересные локации.
Поездка занимает целый день, берите воду и перекус.

Рафтинг и сафари тур к каньону Тазы.
Рафтинг и сафари тур к каньону Тазы.
Рафтинг и сафари тур к каньону Тазы.
Вам был полезен этот отзыв?
N
Несложно, но очень интересно. Первый в жизни рафтинг. Очень понравилось. Организатор отличный, оплатила вечером - уже утром трансфер был вовремя. Да, экскурсия на целый день (нужно быть готовым) - трансфер
читать дальшеуменьшить

в одну сторону два часа ровно, но по пути делает остановки + красивые виды. Кормят сытно. Вода в реке 12 градусов к этому нужно быть готовым, рекомендую гидрокостюм за 10 евро не пожалеть - решает хорошо эту проблему. После экскурсии приятная усталость и море впечатлений.

Несложно, но очень интересно. Первый в жизни рафтинг. Очень понравилось. Организатор отличный, оплатила вечером - уже
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Организация экскурсии понравилась, маршрут,виды. Цена намного приятней чем у тур-оператора. Есть некоторые моменты которые заставили чувствовать себя не комфортно на экскурсии-это то, что мы ехали 3,5 часа без кондиционера и
читать дальшеуменьшить

умирали от жары, утром еще терпимо, пока солнце не до конца встало. Второй момент, это конец и отъезд домой. В нашем отеле ужин до 8 вечера и мы рассчитывали на него успеть, но 5 человек иностранцев с нашего трансфера задержали нас на 2 часа …. И все оставшиеся люди сидели и их ждали очень долго, было очень жарко, напитки ооочень дорогие, но это вопрос не к организатору, а к тем кто у иностранцев был гидом и почему случилась такая задержка. А как итог, мы не попали на ужин и остались голодные, обратно так же ехали в жуткой жаре. В общем все остальное очень понравилось, красиво и насыщено, был русскоговорящий гид. Организатор все подробно рассказала и вопросов не осталось.

Организация экскурсии понравилась, маршрут,виды. Цена намного приятней чем у тур-оператора. Есть некоторые моменты которые заставили чувствовать
Организация экскурсии понравилась, маршрут,виды. Цена намного приятней чем у тур-оператора. Есть некоторые моменты которые заставили чувствовать
Вам был полезен этот отзыв?
Anastasia
Отличная экскурсия - насыщенная. Красивые виды, джиппинг, рафтинг - восторг! Вкусный обед. Смешные инструктора. Если любите активный отдых - не пожалеете.
Отличная экскурсия - насыщенная. Красивые виды, джиппинг, рафтинг - восторг! Вкусный обед. Смешные инструктора. Если любите
Отличная экскурсия - насыщенная. Красивые виды, джиппинг, рафтинг - восторг! Вкусный обед. Смешные инструктора. Если любите
Вам был полезен этот отзыв?
Маргарита
Посетили данную экскурсию. Начнем по порядку: вопросов к трансферу, доставке - нет. К организации самой экскурсии - очень долго идут сборы на каждое мероприятие, тянут время. Можно было уложиться гораздо
читать дальшеуменьшить

быстрее.
В начале рафтинга всех заставили гусеницей зайти в ледяную воду. Очень долго и медленно из нее выходили. Честно говоря мы не были к такому готовы.
Рафтинг сам по себе классный, веселый активный инструктор, кричали девиз команды, слажено гребли, но. . уберите бесконечные обливания водой! Первые 20 минут это было весело, но потом это уже вызывало раздражение, все замерзли, вода лед, даже горячее солнце не спасает. Причем инициатор брызгаться был наш инструктор. На просьбу так не делать, потому что когда сам брызгаешь, ясное дело в ответ прилетает, звучит одно - вы же заплатили деньги, гребите и радуйтесь. Без предупреждения скидывает в ледяную воду, не спрашивая - хочешь или нет. Может кому такое и понравится, но мы не совсем экстремалы. На берегу очень долго ждали, пока инструкторы проведут людей не с нашей группы на зиплайн. Ожидание заняло минут 50.
После ожидания нас повезли на обед.
Далее посадили в автобусы без крыши, хотя как мы поняли были заявлены джипы. Виды прекрасные, тазы каньон супер.
Коралки кстати не понадобились, за них просят 10 долларов, если честно не пойми за что. Ты спокойно сидишь в лодке в удобных тапках и не имеешь не единого шанса их потерять. Они говорят, что коралки нужны, чтоб не ударить ноги об камни. Но на деле они продают их самые простые и тонкие, которые на вряд ли защитят вас от удара об камни (только опять же какие камни, мы так и не поняли😂). насчет телефона мы просто взяли сумку на грудь, а телефон в пакет) спокойно все снимали и фоткались

Посетили данную экскурсию. Начнем по порядку: вопросов к трансферу, доставке - нет. К организации самой экскурсии
Посетили данную экскурсию. Начнем по порядку: вопросов к трансферу, доставке - нет. К организации самой экскурсии
Посетили данную экскурсию. Начнем по порядку: вопросов к трансферу, доставке - нет. К организации самой экскурсии
Анна
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте,

Спасибо большое за Ваш отзыв.

Нам очень жаль, что Вы получили негативные впечатления от посещения данной экскурсии.

Горная река очень холодная, поэтому
читать дальшеуменьшить

предварительно нужно подготовить гостей к этой температуре) Если этого не сделать, гости в лодке могут получить небольшой шок от перепада температуры в воде)

Мы учтем Ваши замечания по поводу обливания водой в реке и попросим наших гидов проводить меньше водных войн во время сплава.

В теплую погоду транспорт всегда открытый, ведь дорога проходит по лесу и красивейшим местам. Мы очень хотим чтобы гости насладились лесными дорогами, красивыми видами и подышали свежим воздухом.

Спасибо Вам большое за обратную связь. Мы учтем все и постараемся исправить все недоработки, чтобы гости получали только хорошие впечатления от посещения данной экскурсии.

Приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. Желаем, чтобы все посещённые Вами экскурсии приносили только положительные эмоции 🫶.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Аланьи

Похожие экскурсии на «По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари»

Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
На багги
12 часов
23 отзыва
Групповая
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€32 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
На лодке
Сплавы и рафтинг
10 часов
13 отзывов
Групповая
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€22 за человека
Джип-сафари в Тазы Каньон + рафтинг в Кёпрюлю
На автобусе
Сплавы и рафтинг
Джиппинг
12 часов
48 отзывов
Групповая
Джип-сафари в Тазы Каньон + рафтинг в Кёпрюлю
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Расписание: Среда, Пятница
$37 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю - из Аланьи
На автобусе
Сплавы и рафтинг
10 часов
-
15%
1 отзыв
Групповая
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю - из Аланьи
Покорить 14 километров горной реки, искупаться в каньоне и пообедать у воды (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€17€20 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье
€33 за человека