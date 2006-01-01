Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Что вас ожидает

Рафтинг 🚣‍ по реке Кёпрючай. Мы заберем вас из отеля и отвезем к каньону Кёпрюлю. После инструктажа и выдачи снаряжения вы спуститесь к реке — и начнется самое веселье! Вас ждут впечатляющие ландшафты каньона Кёпрюлю и трасса с порогами, которые добавят адреналина в ваш отдых. А ещё вы проплывете под живописным каменным мостом Олук возрастом в 1800 лет.

Обед. После мы вернемся на базу, где вы переоденетесь и пообедаете.

Джипинг и панорамы Тазы каньона. В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье. У вас будет полчаса, чтобы насладиться этим зрелищем и сделать снимки.

По возвращении на базу вы сможете просмотреть фото, сделанные во время рафтинга, и за дополнительную плату получить в печатном виде самое понравившееся, а также приобрести флешку с видео со сплава.

Кому подойдёт поездка

Пороги имеют 1 и 2-ю категорию сложности, поэтому рафтинг 🚣‍ подходит как для новичков, так и для опытных специалистов.

Программа

Сбор путешественников и отправление из отеля (07:30 — 08:30)

Прибытие на территорию Кёпрюлю каньон (Бешконак)

Инструкция по технике безопасности и выдача снаряжения для рафтинга

Дорога к старту рафтинга (около 10-15 минут)

Старт рафтинга (около 11:30 — 12:00), сплав 10 км

Возвращение на базу, обед

Отправление на джипах в Тазы каньон (45 минут в дороге)

Свободное время на смотровой площадке над обрывом (30 минут в дороге)

Обратная дорога к базе (45 минут)

Возвращение в отели (18:30 — 19:30)

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

— Обратите внимание: это видовая прогулка 👣 без сопровождения гида. С вами на протяжении всего сплава будет русскоговорящий куратор, который перед сплавом даст всю информацию по технике безопасности и прохождении порогов.

— Лодки рассчитаны на 10 человек и гребца-куратора

— К Тазы каньону мы добираемся на джипах Land Rover

— На прогулке 👣 будут гости из разных стран

Что входит в стоимость

— Трансфер от отеля и обратно

— Страховка во время экскурсии 🧭

— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет); общие надувные лодки и весла

— Обед (жареная курица, рис, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки

— Аренда обуви для рафтинга (6 USD) и гидрокостюма (6 USD)

— Доплата за байдарку на двоих (10 USD)

— Печатное фото с рафтинга (1 шт. — 5 USD, 3 шт. — 12 USD) и видео на флешке (30 USD; продолжительностью от 15 минут в зависимости от количества рафтов)