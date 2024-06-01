Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи

Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Национальный природный парк Кёпрюлю приглашает на увлекательное путешествие. Вас ждут захватывающие виды каньонов Тазы и Кёпрюлю, сплав по горной реке и обед на природе. Комфортабельный транспорт, рафтинг, страховка и обед включены в стоимость экскурсии. Дополнительно оплачиваются напитки и зиплайн. Русскоговорящий гид обеспечит комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута. Забронируйте экскурсию и откройте для себя великолепие природы Аланьи
4.54
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Уникальные природные пейзажи
  2. 🚣‍♂️ Захватывающий рафтинг
  3. 📸 Великолепные фотомоменты
  4. 🍽️ Вкусный обед на природе
  5. 🗣️ Русскоговорящий гид
  6. 🚌 Комфортабельный транспорт

Что можно увидеть

  • Каньон Тазы
  • Каньон Кёпрюлю
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы заедем за вами в отель и отправимся в национальный природный парк Кёпрюлю. Время в пути займёт около 2 часов в одну сторону. Добравшись до заповедника, вы пересядете на микроавтобусы — это самый комфортный способ для его исследования. В программе экскурсии:

Каньон Тазы. Один из самых красивых каньонов Турции, поражающий мощью и величием. Вы оцените его с разных смотровых площадок и сделаете множество роскошных фото.

Каньон Кёпрюлю. Ещё один невероятно живописный каньон, в честь которого назван парк. По дну каньона протекает одноимённая река — по ней вам предстоит сплавиться.

Рафтинг. Вы пройдёте инструктаж, сядете на надувные десятиместные резиновые лодки и отправитесь на 45-минутный сплав по горной реке. Сплав несложный и не требует специальной подготовки.

Обед у реки. В живописном природном месте вам подадут вкусный сытный обед: куриный шашлык, салат и гарнир (рис или булгур).

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость включены: комфортабельный транспорт, рафтинг, страховка, входные билеты, обед
  • Дополнительно оплачиваются напитки
  • На маршруте будет возможность прокатиться на зиплайне: по желанию, за доплату

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Дети 4-12 лет€20
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
1
2
1
1
Е
1 июня 2024
По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и смотреть в окно. Фотосъемку для тех, у кого рафтинг с каньонами делать бы во второй части пути. Или предупреждать, чтобы хотя бы в «форме» и на фоне снимались. Рафтинг отличный, с детьми можно и нужно.
А
24 мая 2024
Ужасные, впечатления о поездке! Водитель Мустафа (Алекс) по прибытию на первое место остановки(каньон) объявил, что наш тур будет изменён. Получив возмущение в ответ отправил нас к другой группе (Далас3) и
читать дальше

гиду. Такого невоспитанного, хабалистого и агрессивного гида(он категорически отказался называть своё имя) я никогда в жизни не встречала. Внятной информации было крайне мало, организация поездки была отвратительной! На обратном нам поменяли наш изначальный транспорт, часть туристов ехали стоя и сидя в проходе. Ставлю одну заезду только за живописную природу Турции. Ваш персонал и сервис находится на ужасном низком уровне!

Снежанна
Снежанна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Сожалею, но вы отказались выходить из трансфера к своей группе. В автобусе на котором вы ехали из Алании водитель
читать дальше

собирает туристов по удобному маршруту из совершенно разных групп, затем на месте вы попадаете к нужному закрепленному за вами гиду. В автобусе НЕ ваша группа, автобус всего лишь помогает туристам добраться до места назначения. У наших гидов всегда есть бейдж с именем и названием компании, так как вы отказались выходить и попали в другую компанию, мы не можем нести ответственность за качество экскурсии.

А
22 мая 2024
Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
О
11 апр 2024
Был седьмого числа, доволен. Масштабы впечатляют, уж очень там красиво. Сытный обед входит в экскурсию и также доставка с отеля и обратно, за это респект. Рафтинг забавное развлечение, можно попробовать, мне понравилось.
Марина
6 апр 2024
Экскурсия в целом понравилась,очень красивые места. Но тех,кто брал совместно каньон и рафтинг,то есть нас(5 человек), сначала отвезли на каньон (15 минут там) и потом сплавлялись мы уже от второго
читать дальше

старта,с людьми которые уже плыли до нас 30 минути и остановились на обед. . И весь наш рафтинг оказался минут 15,но правда с классным капитаном ему прям зачёт,он суперр. Фото естественно делались в начале старта(где нас не было). И наша группа из пяти человек осталась без единой фотографии с рафтинга(Вот это нам не понравилось очень. Так как изначально мы не взяли фотоаппараты,потому что нам скащали,будут снимать и можно купить фото. Об этом моменте мне кажется надо говорить туристам.

Снежанна
Снежанна
Ответ организатора:
здравствуйте! сожалеем, что вам пришлось столкнуться с длительным ожиданием. группы на эту экскурсию большие об этом указано в описании, иногда бывает приходится ждать тех кто задерживается
Р
1 апр 2024
Рафтинг мне очень понравился, интересный опыт и затейливые инструктора! Давно так не веселился! Каньоны красивые. Дорога комфортная.
В
26 мар 2024
все супер, мне очнь понравилось!!!!!!! рафтинг на самом деле прикольное занятие, можно даже повторить! Спасибо!
з
17 мар 2024
все прошло замечательно. красоту показали, на лодочке покатали, мне все понравилось) удобная доставка в пункт назначения) зиплайн предлагали, я не стала пробовать, но как доп. услуга есть, если ощущений не хватило)
A
16 мар 2024
Очень классная получилась экскурсия. Забрали утром из отеля, поехали смотреть каньоны, после был рафтинг и обед. Каньоны невероятно красивые, по дороге гид рассказывал историю тех мест. Рафтинг вообще пушка (пробовали первый раз), нам очень понравилось. Рекомендую этих ребят, все четко, все как обещали. Мы у них также брали спа день, брали параглайдинг (2 раза за одну поездку тк очень понравилось).
Очень классная получилась экскурсия. Забрали утром из отеля, поехали смотреть каньоны, после был рафтинг и обед.
Д
12 мар 2024
Замечательная поездка: наверное, самые красивые локации недалеко от побережья. На горном серпантине у нас был отличный водитель, чувствовала себя спокойно) Каньон, конечно, мощный! В каждой точке достаточно времени и погулять, и пофотографировать. Спасибо!
Замечательная поездка: наверное, самые красивые локации недалеко от побережья. На горном серпантине у нас был отличныйЗамечательная поездка: наверное, самые красивые локации недалеко от побережья. На горном серпантине у нас был отличныйЗамечательная поездка: наверное, самые красивые локации недалеко от побережья. На горном серпантине у нас был отличныйЗамечательная поездка: наверное, самые красивые локации недалеко от побережья. На горном серпантине у нас был отличныйЗамечательная поездка: наверное, самые красивые локации недалеко от побережья. На горном серпантине у нас был отличный
Н
10 мар 2024
Впечатляющие места! В первую очередь хотелось увидеть Тазы каньон, но античный мост и театр впечатлили не меньше. Всем советую)
Впечатляющие места! В первую очередь хотелось увидеть Тазы каньон, но античный мост и театр впечатлили не меньше. Всем советую)Впечатляющие места! В первую очередь хотелось увидеть Тазы каньон, но античный мост и театр впечатлили не меньше. Всем советую)Впечатляющие места! В первую очередь хотелось увидеть Тазы каньон, но античный мост и театр впечатлили не меньше. Всем советую)Впечатляющие места! В первую очередь хотелось увидеть Тазы каньон, но античный мост и театр впечатлили не меньше. Всем советую)
В
9 мар 2024
было очень хорошо, рафтинг пробовала впервые и знаете так интересно))))
и очень жирный лично для меня плюс это русскоговорящий гид)))
А
8 мар 2024
БЫло очень классно благодарю вас!!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеНа весь деньПаркиСплавы и рафтингВодные развлеченияАктивностиГорыПо рекам и каналамКаньоныНа микроавтобусе

Похожие экскурсии из Аланьи

Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Аспендос
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Из Аланьи в Тазы каньон и Аспендос: экскурсия в горную Турцию
Исследуйте сокровища Турции: от величественного Тазы каньона до древнего Аспендоса в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
424 за всё до 4 чел.
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
1 отзыв
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
35 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия: Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Аланьи с трансфером и обедом
Проведите день активно и весело, сплавляясь по горной реке в каньоне Кёпрюлю. Насладитесь природой, обедом и безопасным рафтингом с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2220 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Аланье
ХорошоТам