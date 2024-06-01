Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Национальный природный парк Кёпрюлю приглашает на увлекательное путешествие. Вас ждут захватывающие виды каньонов Тазы и Кёпрюлю, сплав по горной реке и обед на природе. Комфортабельный транспорт, рафтинг, страховка и обед включены в стоимость экскурсии. Дополнительно оплачиваются напитки и зиплайн. Русскоговорящий гид обеспечит комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута. Забронируйте экскурсию и откройте для себя великолепие природы Аланьи
4.54
13 отзывов
6 причин купить эту экскурсию
🌲 Уникальные природные пейзажи
🚣♂️ Захватывающий рафтинг
📸 Великолепные фотомоменты
🍽️ Вкусный обед на природе
🗣️ Русскоговорящий гид
🚌 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
Каньон Тазы
Каньон Кёпрюлю
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы заедем за вами в отель и отправимся в национальный природный парк Кёпрюлю. Время в пути займёт около 2 часов в одну сторону. Добравшись до заповедника, вы пересядете на микроавтобусы — это самый комфортный способ для его исследования. В программе экскурсии:
Каньон Тазы. Один из самых красивых каньонов Турции, поражающий мощью и величием. Вы оцените его с разных смотровых площадок и сделаете множество роскошных фото.
Каньон Кёпрюлю. Ещё один невероятно живописный каньон, в честь которого назван парк. По дну каньона протекает одноимённая река — по ней вам предстоит сплавиться.
Рафтинг. Вы пройдёте инструктаж, сядете на надувные десятиместные резиновые лодки и отправитесь на 45-минутный сплав по горной реке. Сплав несложный и не требует специальной подготовки.
Обед у реки. В живописном природном месте вам подадут вкусный сытный обед: куриный шашлык, салат и гарнир (рис или булгур).
Организационные детали
Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды
В стоимость включены: комфортабельный транспорт, рафтинг, страховка, входные билеты, обед
Дополнительно оплачиваются напитки
На маршруте будет возможность прокатиться на зиплайне: по желанию, за доплату
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Аланье
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местами читать дальше
и яркими впечатлениями. С нами вы увидите, как по-своему прекрасен и уникален каждый город Турции. Почувствуете колорит Востока. И познакомитесь с богатым наследием страны, где на протяжении сотен лет смешивались разные культуры, религии и цивилизации.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
1
2
–
1
1
Е
Евгения
1 июня 2024
По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и смотреть в окно. Фотосъемку для тех, у кого рафтинг с каньонами делать бы во второй части пути. Или предупреждать, чтобы хотя бы в «форме» и на фоне снимались. Рафтинг отличный, с детьми можно и нужно.
А
Ангелина
24 мая 2024
Ужасные, впечатления о поездке! Водитель Мустафа (Алекс) по прибытию на первое место остановки(каньон) объявил, что наш тур будет изменён. Получив возмущение в ответ отправил нас к другой группе (Далас3) и читать дальше
гиду. Такого невоспитанного, хабалистого и агрессивного гида(он категорически отказался называть своё имя) я никогда в жизни не встречала. Внятной информации было крайне мало, организация поездки была отвратительной! На обратном нам поменяли наш изначальный транспорт, часть туристов ехали стоя и сидя в проходе. Ставлю одну заезду только за живописную природу Турции. Ваш персонал и сервис находится на ужасном низком уровне!
Снежанна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Сожалею, но вы отказались выходить из трансфера к своей группе. В автобусе на котором вы ехали из Алании водитель читать дальше
собирает туристов по удобному маршруту из совершенно разных групп, затем на месте вы попадаете к нужному закрепленному за вами гиду. В автобусе НЕ ваша группа, автобус всего лишь помогает туристам добраться до места назначения. У наших гидов всегда есть бейдж с именем и названием компании, так как вы отказались выходить и попали в другую компанию, мы не можем нести ответственность за качество экскурсии.
А
Александр
22 мая 2024
Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
О
Олег
11 апр 2024
Был седьмого числа, доволен. Масштабы впечатляют, уж очень там красиво. Сытный обед входит в экскурсию и также доставка с отеля и обратно, за это респект. Рафтинг забавное развлечение, можно попробовать, мне понравилось.
Марина
6 апр 2024
Экскурсия в целом понравилась,очень красивые места. Но тех,кто брал совместно каньон и рафтинг,то есть нас(5 человек), сначала отвезли на каньон (15 минут там) и потом сплавлялись мы уже от второго читать дальше
старта,с людьми которые уже плыли до нас 30 минути и остановились на обед. . И весь наш рафтинг оказался минут 15,но правда с классным капитаном ему прям зачёт,он суперр. Фото естественно делались в начале старта(где нас не было). И наша группа из пяти человек осталась без единой фотографии с рафтинга(Вот это нам не понравилось очень. Так как изначально мы не взяли фотоаппараты,потому что нам скащали,будут снимать и можно купить фото. Об этом моменте мне кажется надо говорить туристам.
Снежанна
Ответ организатора:
здравствуйте! сожалеем, что вам пришлось столкнуться с длительным ожиданием. группы на эту экскурсию большие об этом указано в описании, иногда бывает приходится ждать тех кто задерживается
Р
Роман
1 апр 2024
Рафтинг мне очень понравился, интересный опыт и затейливые инструктора! Давно так не веселился! Каньоны красивые. Дорога комфортная.
В
Виолетта
26 мар 2024
все супер, мне очнь понравилось!!!!!!! рафтинг на самом деле прикольное занятие, можно даже повторить! Спасибо!
з
зоя
17 мар 2024
все прошло замечательно. красоту показали, на лодочке покатали, мне все понравилось) удобная доставка в пункт назначения) зиплайн предлагали, я не стала пробовать, но как доп. услуга есть, если ощущений не хватило)
A
Anna
16 мар 2024
Очень классная получилась экскурсия. Забрали утром из отеля, поехали смотреть каньоны, после был рафтинг и обед. Каньоны невероятно красивые, по дороге гид рассказывал историю тех мест. Рафтинг вообще пушка (пробовали первый раз), нам очень понравилось. Рекомендую этих ребят, все четко, все как обещали. Мы у них также брали спа день, брали параглайдинг (2 раза за одну поездку тк очень понравилось).
Д
Даша
12 мар 2024
Замечательная поездка: наверное, самые красивые локации недалеко от побережья. На горном серпантине у нас был отличный водитель, чувствовала себя спокойно) Каньон, конечно, мощный! В каждой точке достаточно времени и погулять, и пофотографировать. Спасибо!
Н
Наталья
10 мар 2024
Впечатляющие места! В первую очередь хотелось увидеть Тазы каньон, но античный мост и театр впечатлили не меньше. Всем советую)
В
Ветка
9 мар 2024
было очень хорошо, рафтинг пробовала впервые и знаете так интересно)))) и очень жирный лично для меня плюс это русскоговорящий гид)))