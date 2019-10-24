Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Групповая экскурсия «Развлечения в окрестностях Аланьи»

Джип-сафари, музей быта, рыбалка и игры у горной реки

4.2
5 отзывов
В группе до 30 человек вы отправитесь на автобусе в горы, чтобы прогуляться по красивому каньону и искупаться в бассейнах водопадов.

А также познакомиться с сельским бытом в турецкой деревушке и отведать сезонных фруктов, сорвав их прямо с садовых деревьев.

Кроме того, вы проведете время за обедом и развлечениями возле горной реки.
Групповая экскурсия «Развлечения в окрестностях Аланьи»
Групповая экскурсия «Развлечения в окрестностях Аланьи»
Групповая экскурсия «Развлечения в окрестностях Аланьи»
Групповая экскурсия «Развлечения в окрестностях Аланьи»
Групповая экскурсия «Развлечения в окрестностях Аланьи»
Групповая экскурсия «Развлечения в окрестностях Аланьи»
Групповая экскурсия «Развлечения в окрестностях Аланьи»
Групповая экскурсия «Развлечения в окрестностях Аланьи»
Групповая экскурсия «Развлечения в окрестностях Аланьи»
Групповая экскурсия «Развлечения в окрестностях Аланьи»

Что вас ожидает

  • Панорама города и Средиземного моря: мы остановимся в живописном месте, чтобы вы могли сделать отличные снимки.
  • Офф-роуд приключение: захватывающая поездка по бездорожью с красивыми пейзажами с многочисленными ручейками.
  • «Секретное место» для отдыха: во время остановки вы прогуляетесь по каньону, искупаетесь в природных бассейнах водопадов и надышитесь горным воздухом.
  • Турецкая деревушка и фруктовые сады: вы познакомитесь с местной культурой, побываете в старинном доме — музее быта. А затем посетите небольшую мечеть и исследуете внутреннее убранство постройки.
  • Обед и отдых возле горной реки: для вас накроют шведский стол, а после у вас будет свободное время на рыбалку и купание. Неподалеку вы обнаружите красивый водопад — прекрасное место для фотосессий. Также вы сможете принять участие в пейнтболе: победителей ждут приятные сюрпризы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
  • Мы встретим вас в отеле и после завершения тура отвезем обратно
🚩 Начало и место завершения: возле вашего отеля в Аланьи
Время проведения: ежедневно в 09:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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5 реальных отзывов от туристов

С
24 окт 2019
Хотелось бы ещё услышать что нибудь об истории достопримечательности или легенд
Нюргуяна
12 окт 2018
В общем неплохо, но в описании неточности :
Гид ничего не рассказывает, кроме организационных вопросов.
Не было музея быта
Пейнтбол - это одно ружьё на всех и 3 выстрела по бутылкам.
Не шведский стол, а на выбор 1 рыбка или или 2 куриных шашлычка с Булгуром и овощами.
А
29 авг 2018
экскурсия вполне хорошая, цены примерно везде одинаковые были.
но я не заметил в описании, что можно сделать скидку на детей младше 12 лет и переплатил процентов 30
Ю
28 авг 2018
Экскурсия прошла очень весело.
Ребята которые ее организовали - молодцы
Е
18 июля 2018
Развлечение на любителя. Если вы не любите цирк, то не берите эту "экскурсию". С детьми вообще не советую. Джипы - старые, некоторые вообще раздолбанные и с рваными сидениями. Большинство водителей не говорят по-английски. На 8 мест могут запихнуть больше народа, особенно, если с детьми, что при такой "технике" вождения опасно.
Никаких фруктовых садов, "музея быта" и пещеры Дим не было. Гора с красивым видом, небольшой рынок с мечетью. "Секретный рай" - да, красивые небольшие водопадики и куча народу в маленьком бассейне.
Обед и отдых на природе. "Шведский стол" - салат из подпорченных овощей, гарнир и рыба/курица (на выбор), арбуз. Всё. Напитки - за свой счет по завышенной, конечно, цене. Рыбалка - лужа с закормленной форелью. Наживка - чёрствый лаваш. Пейнтбол - пострелять по бутылкам. Купание - опять же маленький бассейн.

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