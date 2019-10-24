Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Развлечение на любителя. Если вы не любите цирк, то не берите эту "экскурсию". С детьми вообще не советую. Джипы - старые, некоторые вообще раздолбанные и с рваными сидениями. Большинство водителей не говорят по-английски. На 8 мест могут запихнуть больше народа, особенно, если с детьми, что при такой "технике" вождения опасно.

Никаких фруктовых садов, "музея быта" и пещеры Дим не было. Гора с красивым видом, небольшой рынок с мечетью. "Секретный рай" - да, красивые небольшие водопадики и куча народу в маленьком бассейне.

Обед и отдых на природе. "Шведский стол" - салат из подпорченных овощей, гарнир и рыба/курица (на выбор), арбуз. Всё. Напитки - за свой счет по завышенной, конечно, цене. Рыбалка - лужа с закормленной форелью. Наживка - чёрствый лаваш. Пейнтбол - пострелять по бутылкам. Купание - опять же маленький бассейн.