1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Аланье: встреча и проводы VIP-класса
Ваш личный водитель в Аланье: русскоязычный сервис, безопасная поездка и помощь с первыми шагами на отдыхе
Начало: При выходе из аэропорта
«Трансфер — это для тех, кто уважает себя Если вы цените время, безопасность и комфорт, особенно после долгого перелёта, то воспользуйтесь нашими услугами»
Расписание: Ежедневно в любое удобное для вас время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $110 за всё до 9 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: трансфер в Аланью
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
«Трансфер проходит на комфортабельном минивэне Мерседес Вито с кондиционером и напитками»
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
135€122 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Аланье
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
€44 за всё до 3 чел.
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