Заберём вас из отеля. На завтрак остановимся в ликийских горах Таврус, на высоте 1825 м. Проедем Конью, Аксарай и Невшехир, посетим караван-сарай в христианском городке Саратлы, а ещё сделаем кадры на фоне вулкана Хасан высотой 2368 м. Посетим древний подземный город Татларин, осмотрим византийскую крепость 13 века, мечеть Ибрагима Паши и римский хамам. Пообедаем в Ортахисаре, нам подадут тести-кебаб или национальное каппадокийское блюдо — чомлек.

Дальше нас ждут крепость Ортахисар, древний город Ургуп, долины Дервент и Фантазий, а ещё заглянем в гончарную мастерскую и осмотрим церковь святой Нино. На очереди скальный город Чувушхисар, церковь Иоанна Крестителя и Долина Любви, Гореме и Скрытый сад — подземный дом.

Закат проводим в нацпарке «Красная долина». Затем заселимся в пещерный отель и поужинаем (включено).