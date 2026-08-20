Вместе с гидом-историком вы будете исследовать старинные подземные города, любоваться живописными долинами, церквями и крепостями.
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Описание тура
Организационные детали
Важно знать!
Во время экскурсии необходимо иметь при себе:
- удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полёта на воздушном шаре);
- видео/фотокамеру;
- деньги для оплаты дополнительных услуг;
- паспорт (фотокопия паспорта).
Программа тура по дням
Древние города и церкви, долины и горы
Заберём вас из отеля. На завтрак остановимся в ликийских горах Таврус, на высоте 1825 м. Проедем Конью, Аксарай и Невшехир, посетим караван-сарай в христианском городке Саратлы, а ещё сделаем кадры на фоне вулкана Хасан высотой 2368 м. Посетим древний подземный город Татларин, осмотрим византийскую крепость 13 века, мечеть Ибрагима Паши и римский хамам. Пообедаем в Ортахисаре, нам подадут тести-кебаб или национальное каппадокийское блюдо — чомлек.
Дальше нас ждут крепость Ортахисар, древний город Ургуп, долины Дервент и Фантазий, а ещё заглянем в гончарную мастерскую и осмотрим церковь святой Нино. На очереди скальный город Чувушхисар, церковь Иоанна Крестителя и Долина Любви, Гореме и Скрытый сад — подземный дом.
Закат проводим в нацпарке «Красная долина». Затем заселимся в пещерный отель и поужинаем (включено).
Центр минералов и камней, Долина Голубей и отъезд
Желающие на рассвете взмоют в небо на воздушном шаре или отправятся на фотосессию на фоне шаров. После завтрака посетим выставочный центр минералов, драгоценных и полудрагоценных камней «Саян». Побываем на высшей точке Каппадокии — в крепости на высоте 1300 м. Насладимся панорамами в Долине Голубей. Пообедаем в Конье и вернёмся в города старта.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€36
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Что включено
- Проживание
- Завтрак и ужин
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида-историка
- Входные билеты
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты до Кемера, Антальи, Белека, Сиде или Аланьи и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - €15
- Дополнительные активности (по желанию)
- Панорама воздушных шаров на рассвете - €30
- Сафари на цветных джипах на рассвете - €50
- Молитвы дервишей (Небесные танцы, Сема) - €20
- Шоу-программа «Турецкая ночь в Каппадокии» - €40
- Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - €25
- Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - €50
- Прогулка на квадроциклах - €50
- Полёт на воздушном шаре в долине Гёреме - уточняйте стоимость полёта на желаемую дату