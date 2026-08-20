Сказочная Каппадокия - тур по главным местам Страны прекрасных лошадей с историком

Долины Любви и Голубей, крепость Учхисар, дымоходы фей и сотни воздушных шаров
Отправляемся в Каппадокию — место, где сказка оживает, а каждый уголок хранит следы древних цивилизаций.

Вместе с гидом-историком вы будете исследовать старинные подземные города, любоваться живописными долинами, церквями и крепостями.

Заглянете в
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караван-сарай, служивший убежищем для купцов Великого шёлкового пути, увидите дома, сделанные прямо в скалах, побываете в гончарной мастерской и подниметесь на самую высокую в регионе крепость. Желающие взмоют в рассветное небо на воздушном шаре или сделают эффектные кадры на их фоне.

Сказочная Каппадокия - тур по главным местам Страны прекрасных лошадей с историком
Сказочная Каппадокия - тур по главным местам Страны прекрасных лошадей с историком
Сказочная Каппадокия - тур по главным местам Страны прекрасных лошадей с историком

Описание тура

Организационные детали

Важно знать!
Во время экскурсии необходимо иметь при себе:
- удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полёта на воздушном шаре);
- видео/фотокамеру;
- деньги для оплаты дополнительных услуг;
- паспорт (фотокопия паспорта).

Программа тура по дням

1 день

Древние города и церкви, долины и горы

Заберём вас из отеля. На завтрак остановимся в ликийских горах Таврус, на высоте 1825 м. Проедем Конью, Аксарай и Невшехир, посетим караван-сарай в христианском городке Саратлы, а ещё сделаем кадры на фоне вулкана Хасан высотой 2368 м. Посетим древний подземный город Татларин, осмотрим византийскую крепость 13 века, мечеть Ибрагима Паши и римский хамам. Пообедаем в Ортахисаре, нам подадут тести-кебаб или национальное каппадокийское блюдо — чомлек.

Дальше нас ждут крепость Ортахисар, древний город Ургуп, долины Дервент и Фантазий, а ещё заглянем в гончарную мастерскую и осмотрим церковь святой Нино. На очереди скальный город Чувушхисар, церковь Иоанна Крестителя и Долина Любви, Гореме и Скрытый сад — подземный дом.

Закат проводим в нацпарке «Красная долина». Затем заселимся в пещерный отель и поужинаем (включено).

Древние города и церкви, долины и горыДревние города и церкви, долины и горыДревние города и церкви, долины и горы
2 день

Центр минералов и камней, Долина Голубей и отъезд

Желающие на рассвете взмоют в небо на воздушном шаре или отправятся на фотосессию на фоне шаров. После завтрака посетим выставочный центр минералов, драгоценных и полудрагоценных камней «Саян». Побываем на высшей точке Каппадокии — в крепости на высоте 1300 м. Насладимся панорамами в Долине Голубей. Пообедаем в Конье и вернёмся в города старта.

Центр минералов и камней, Долина Голубей и отъездЦентр минералов и камней, Долина Голубей и отъездЦентр минералов и камней, Долина Голубей и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет€36
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и ужин
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида-историка
  • Входные билеты
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Кемера, Антальи, Белека, Сиде или Аланьи и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - €15
  • Дополнительные активности (по желанию)
  • Панорама воздушных шаров на рассвете - €30
  • Сафари на цветных джипах на рассвете - €50
  • Молитвы дервишей (Небесные танцы, Сема) - €20
  • Шоу-программа «Турецкая ночь в Каппадокии» - €40
  • Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - €25
  • Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - €50
  • Прогулка на квадроциклах - €50
  • Полёт на воздушном шаре в долине Гёреме - уточняйте стоимость полёта на желаемую дату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас из вашего отеля в Кемере, Анталье, Белеке, Сиде или Аланье, 3:00
Завершение: Доставим в ваш отель, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хан
Хан — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы работаем в этой сфере с 2010 года, а в Анталии — с 2018 года. Агентство специализируется на организации групповых туров в прибрежные города Турции. Наша цель — обеспечить всем нашим путешественникам незабываемые впечатления и удовольствие от поездки.

Тур входит в следующие категории Аланьи

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