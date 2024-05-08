Насыщенная программа: экскурсия в Стамбул из Аланьи на автобусе и самолете
Всего час перелёта — и вы уже открываете для себя совершенно другую Турцию! Вместе с нашим гидом вы посетите все главные достопримечательности Стамбула: Айя-Софию и Голубую мечеть, дворец Топкапы и Египетский рынок, а завершится этот день, насыщенный впечатлениями, прогулкой на яхте по Босфору. Поездка в Стамбул — то, что будет вспоминаться вам ещё очень долго.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Билет 2+
|$260
|Детский от 0 до 1 года
|$30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Дворец Топкапы
- Собор святой Софии
- Голубая мечеть
- Египетский рынок
- Ипподром и Немецкий фонтан
- Босфор
Описание
Экскурсионная программа:
- Сбор туристов из отелей по регионам;
- Прибытие в аэропорт Анталии и получение авиабилетов;
- 07:20 — вылет из Анталии в Стамбул;
- 08:20 — прибытие в Стамбул и встреча с гидом;
- Экскурсия по Дворцу Топкапы, где жили Османские правители;
- Экскурсия по Собору Св. Софии. Он был самым большим храмом в течении тысячи лет в христианском мире;
- Экскурсия по мечети Султана Ахмеда «Голубая мечеть»;
- Обед;
- Посещение кожаного магазина;
- Экскурсия по египетскому рынку;
- Прогулка на яхте по Босфору;
- Ужин;
- Прибытие в аэропорт Стамбула;
- 22:00 — вылет из Стамбула в Анталию;
- 23:00 — встреча с гидом в Анталии;
• 01:00-02:00 — возвращение в отели. Организационные детали:
- Вам необходимо будет внести предоплату заранее для покупки авиабилетов. Для этого свяжитесь с организаторами, мы приедем в к вам в отель.
- Гид имеет право менять порядок и время проведения экскурсий на месте;
- Отказаться и перенести дату экскурсии «Cтамбул» невозможно;
- По вторникам дворец Топкапы закрыт и вместо этого мы посещаем Патриархию;
- Возьмите с собой: фотоаппарат, деньги на личные расходы и загранпаспорт.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы
- Собор святой Софии
- Голубая мечеть
- Египетский рынок
- Ипподром и Немецкий фонтан
- Босфор
Что включено
- Трансфер от и до аэропорта Антальи
- Трансфер от и до аэропорта Стамбула
- Обед и ужин
- Билет на самолет Анталья-Стамбул и Стамбул-Анталья
- Входные билеты в музеи
- Страховка
- Услуги гида
- Яхт-тур по Босфору.
Что не входит в цену
- Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Любые напитки во время экскурсии.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.