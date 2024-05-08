Стамбул за один день на самолете
Групповой тур в Аланье

Насыщенная программа: экскурсия в Стамбул из Аланьи на автобусе и самолете

4.7
1 оценка
Всего час перелёта — и вы уже открываете для себя совершенно другую Турцию! Вместе с нашим гидом вы посетите все главные достопримечательности Стамбула: Айя-Софию и Голубую мечеть, дворец Топкапы и Египетский рынок, а завершится этот день, насыщенный впечатлениями, прогулкой на яхте по Босфору. Поездка в Стамбул — то, что будет вспоминаться вам ещё очень долго.
Стамбул за один день на самолете
Стамбул за один день на самолете
Стамбул за один день на самолете
Ближайшие даты:
8
мая
11
мая
15
мая
18
мая
22
мая
25
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Билет 2+$260
Детский от 0 до 1 года$30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Дворец Топкапы
  • Собор святой Софии
  • Голубая мечеть
  • Египетский рынок
  • Ипподром и Немецкий фонтан
  • Босфор

Описание

Экскурсионная программа:

  • Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Прибытие в аэропорт Анталии и получение авиабилетов;
  • 07:20 — вылет из Анталии в Стамбул;
  • 08:20 — прибытие в Стамбул и встреча с гидом;
  • Экскурсия по Дворцу Топкапы, где жили Османские правители;
  • Экскурсия по Собору Св. Софии. Он был самым большим храмом в течении тысячи лет в христианском мире;
  • Экскурсия по мечети Султана Ахмеда «Голубая мечеть»;
  • Обед;
  • Посещение кожаного магазина;
  • Экскурсия по египетскому рынку;
  • Прогулка на яхте по Босфору;
  • Ужин;
  • Прибытие в аэропорт Стамбула;
  • 22:00 — вылет из Стамбула в Анталию;
  • 23:00 — встреча с гидом в Анталии;

• 01:00-02:00 — возвращение в отели. Организационные детали:

  • Вам необходимо будет внести предоплату заранее для покупки авиабилетов. Для этого свяжитесь с организаторами, мы приедем в к вам в отель.
  • Гид имеет право менять порядок и время проведения экскурсий на месте;
  • Отказаться и перенести дату экскурсии «Cтамбул» невозможно;
  • По вторникам дворец Топкапы закрыт и вместо этого мы посещаем Патриархию;
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, деньги на личные расходы и загранпаспорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Топкапы
  • Собор святой Софии
  • Голубая мечеть
  • Египетский рынок
  • Ипподром и Немецкий фонтан
  • Босфор
Что включено
  • Трансфер от и до аэропорта Антальи
  • Трансфер от и до аэропорта Стамбула
  • Обед и ужин
  • Билет на самолет Анталья-Стамбул и Стамбул-Анталья
  • Входные билеты в музеи
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Яхт-тур по Босфору.
Что не входит в цену
  • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Любые напитки во время экскурсии.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Аланьи

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