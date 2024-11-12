Необычные туры по Аланье

Найдено 3 тура в категории «Необычные» в Аланье, цены от $70. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
На автобусе
283 отзыва
1 день 14 часов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
16 дек в 03:00
$80 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
На автобусе
35 отзывов
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Завтра в 04:30
16 дек в 04:30
$100 за человека
Тур в Каппадокию на 2 дня
Пешая
На автобусе
1.5 день
Тур в Каппадокию на 2 дня
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, четверг, суббота
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
$70 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юдина
    12 ноября 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
    Гид очень хорош-имя Султан. Всё организовано чётко, хорошие локации, достаточно времени. Отель 2 звезды, имейте ввиду, питание очень скромное, берите
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    тапочки, ледяной пол. Перекус можно взять с собой. Были в отеле Duru, город рядом, можно погулять. Отель находится на скале, втд очень атмосферный. Шары - это очень круто, но если посмотреть ст стороны_ думаю, тоже хорошо. Рекомендую компанию и экскурсию. Выезд предпочтительно район Алании. Вернулись в 9 вечера.

  • D
    Dennis
    2 ноября 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
    Ездили с женой, очень довольны. 50% атмосфера и 50 % гид, по этому хотим выразить уважаемому Султану огромную респектухе. Види красивые,
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    история интересная. Вообщем стоит поездка своих сил и средств, безоговорочно рекомендую) Если говорят - берите теплую одежду, то берите теплую одежду и особенно на ноги:) Если будет возможность выбрать гида именно Султана, то очень рекомендую. Мастер своего дела! Если берёте квадроциклы, то берите сменную одежду - очень много пыли. Реклмендую на лицо что то тоже взять, типа банданы/маски. Берите в дорогую перекусы небольшие (не сладкое) Вообщем спасибо большое тур бомба)

  • Н
    Наталья
    21 октября 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
    То, что положено по программе, всё выполнено своевременно, без задержек. Профессионально работал Сердар. Я как профессиональный психолог не могу не
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    сказать про умение держать контроль за группой, эмоционально создавать атмосферу отдыха, принятия, спокойствия членами группы. Я два дня получала профессиональное удовольствие от деятельности экскурсовода. Ещё хочется отметить высокие профессиональные компетенции Эльнуры. Хороший русский язык, доступный экскурсантам с самым разным образовательным уровнем, умение удержать внимание группы, уместные шутки и примеры всё это делало экскурсию очень интересной. Потрясающие два дня в Каппадокии!!! Спасибо классным специалистам!

  • N
    Nikita
    5 мая 2023
    Путешествие в сказочную Каппадокию из Аланьи на 3 дня
    Если совсем в двух словах, то экскурсия - огонь! Точнее, это даже была не экскурсия, а полноценное путешествие, которое на
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    всю останется в памяти. Если вы выбираете между поездкой своим ходом, туром на два дня и туром на три дня, обязательно берите на три. В Каппадокии слишком много мест, которые стоит посетить, и два дня - это катастрофически мало. Ну и наконец отдельная благодарность и любовь от всей группы нашему гиду Сердару! Если вам попадется он, то знайте, что ваша поездка уже удалась! ☀️

  • О
    Ольга
    7 октября 2022
    Путешествие в сказочную Каппадокию из Аланьи на 3 дня
    Спасибо большое за такую волшебную экскурсию. Отдельное спасибо нашему гиду и водителю. Если честно, я не первый раз в Турции,
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    но такой заботы, уважения, знания к истории не видела. От начала до конца прошло все идеально (каждого пересчитают, воды полный холодильник, гид очень подробно, а главное интересно рассказывал, показали столько мест). А как он мне искал место на шар🙏 Что говорить о стоимости, то у других фирм такая экскурсия стоит также, НО за два дня, а мы наслаждались три. Благодарим

  • D
    Diana
    10 сентября 2022
    Путешествие в сказочную Каппадокию из Аланьи на 3 дня
    Всем рекомендуем данную экскурсию, особенно в сопровождении гида Сердара. Каппадокия - сказочное место, отличный вариант выбирать 3-дневную экскурсию, если хочешь
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    иметь 2 утра для шаров. После этой экскурсии осознали, что Каппадокия - не только шары. Алеи, панорамные площадки, исторические места - захватывали дух. Отдельное огромное спасибо гиду Сердару, душевное отношение, советы, где что лучше попробовать, презенты, помощь в фотографиях, также благодаря ему отметили 2 праздника нашей группы)))

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Необычные»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
  2. Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
  3. Тур в Каппадокию на 2 дня
Сколько стоит тур в Аланье в декабре 2024
Сейчас в Аланье в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 70 до 100. Туристы уже оставили гидам 318 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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