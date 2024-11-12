1 день 14 часов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
16 дек в 03:00
$80 за человека
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Завтра в 04:30
16 дек в 04:30
$100 за человека
1.5 день
Тур в Каппадокию на 2 дня
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, четверг, суббота
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
$70 за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮдина12 ноября 2024Гид очень хорош-имя Султан. Всё организовано чётко, хорошие локации, достаточно времени. Отель 2 звезды, имейте ввиду, питание очень скромное, берите
- DDennis2 ноября 2024Ездили с женой, очень довольны. 50% атмосфера и 50 % гид, по этому хотим выразить уважаемому Султану огромную респектухе. Види красивые,
- ННаталья21 октября 2024То, что положено по программе, всё выполнено своевременно, без задержек. Профессионально работал Сердар. Я как профессиональный психолог не могу не
- NNikita5 мая 2023Путешествие в сказочную Каппадокию из Аланьи на 3 дняЕсли совсем в двух словах, то экскурсия - огонь! Точнее, это даже была не экскурсия, а полноценное путешествие, которое на
- ООльга7 октября 2022Путешествие в сказочную Каппадокию из Аланьи на 3 дняСпасибо большое за такую волшебную экскурсию. Отдельное спасибо нашему гиду и водителю. Если честно, я не первый раз в Турции,
- DDiana10 сентября 2022Путешествие в сказочную Каппадокию из Аланьи на 3 дняВсем рекомендуем данную экскурсию, особенно в сопровождении гида Сердара. Каппадокия - сказочное место, отличный вариант выбирать 3-дневную экскурсию, если хочешь
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Необычные»
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