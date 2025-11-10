Квадроцикл-сафари в окрестностях водопада Куршунлу – приключение в сердце природы! Погрузитесь в мир скорости и адреналина, отправившись на увлекательное квадроцикл-сафари в живописных лесах неподалёку от водопада Куршунлу, расположенного примерно в 20 км. от центра Анталии. Маршрут пролегает через сосново-кедровые леса, холмы и пересечённую местность, включая захватывающий проезд через водоём, что добавляет особую остроту ощущениям. Основные моменты тура:

Динамичный маршрут – 75 минут езды по разнообразным ландшафтам, включая лесные тропы и водные преграды.

Безопасность прежде всего – перед началом поездки проводится инструктаж и 15-минутный тест-драйв, чтобы вы уверенно чувствовали себя за рулём.

Удобные сеансы – возможность выбрать утреннее или дневное время для участия в сафари.

Приятный отдых – после насыщенной поездки предусмотрен отдых в местном ресторане, где можно восстановить силы и поделиться впечатлениями. Готовьтесь к незабываемому приключению, где сочетаются природная красота региона Куршунлу и острые ощущения от вождения квадроцикла! Важная информация: Рекомендации для участников:.

