Квадроцикл-сафари в окрестностях водопада Куршунлу Отправьтесь в захватывающее квадроцикл-сафари по живописным лесным тропам неподалёку от водопада Куршунлу! Маршрут проходит через пересечённую местность, холмы и водоём, добавляя драйва и экстрима. 🚀 Программа: ✔ Трансфер
Описание экскурсии
Квадроцикл-сафари в окрестностях водопада Куршунлу – приключение в сердце природы! Погрузитесь в мир скорости и адреналина, отправившись на увлекательное квадроцикл-сафари в живописных лесах неподалёку от водопада Куршунлу, расположенного примерно в 20 км. от центра Анталии. Маршрут пролегает через сосново-кедровые леса, холмы и пересечённую местность, включая захватывающий проезд через водоём, что добавляет особую остроту ощущениям. Основные моменты тура:
- Динамичный маршрут – 75 минут езды по разнообразным ландшафтам, включая лесные тропы и водные преграды.
- Безопасность прежде всего – перед началом поездки проводится инструктаж и 15-минутный тест-драйв, чтобы вы уверенно чувствовали себя за рулём.
- Удобные сеансы – возможность выбрать утреннее или дневное время для участия в сафари.
- Приятный отдых – после насыщенной поездки предусмотрен отдых в местном ресторане, где можно восстановить силы и поделиться впечатлениями. Готовьтесь к незабываемому приключению, где сочетаются природная красота региона Куршунлу и острые ощущения от вождения квадроцикла! Важная информация: Рекомендации для участников:.
- Соблюдение правил озвученных во время инструктажа!
- Что взять с собой: удобную одежду и обувь, сменную сухую одежду, солнцезащитные очки, крем от загара, бутылку воды и наличные деньги для личных расходов.
- Возрастные ограничения: для управления квадроциклом требуется возраст от 18 лет и наличие водительских прав; пассажиры – от 4 лет.
- Примечание: напитки в ресторане не включены в стоимость и оплачиваются отдельно.
Ежедневно, по согласованию с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
- Трансфер из регионов Анталья, Кунду, Белек
- Страховка
- Полуторачасовое сафари на квадроциклах.
Что не входит в цену
- Напитки и еда
- Дополнительные услуги.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
