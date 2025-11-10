Мои заказы

Квадроцикл-сафари в окрестностях водопада Куршунлу

Квадроцикл-сафари в окрестностях водопада Куршунлу Отправьтесь в захватывающее квадроцикл-сафари по живописным лесным тропам неподалёку от водопада Куршунлу! Маршрут проходит через пересечённую местность, холмы и водоём, добавляя драйва и экстрима. 🚀 Программа: ✔ Трансфер
читать дальше

на базу и инструктаж ✔ 15-минутный тест-драйв для уверенности за рулём ✔ 75 минут сафари по бездорожью и водным преградам ✔ Отдых в ресторане после заезда ✔ Трансфер обратно в отель 🔹 Что взять с собой: удобную одежду, сменную сухую одежду, очки, воду и деньги. 💥 Выберите удобное время – утренний или дневной заезд, и готовьтесь к приключению!

Квадроцикл-сафари в окрестностях водопада Куршунлу
Квадроцикл-сафари в окрестностях водопада Куршунлу
Квадроцикл-сафари в окрестностях водопада Куршунлу
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 14:00

Описание экскурсии

Квадроцикл-сафари в окрестностях водопада Куршунлу – приключение в сердце природы! Погрузитесь в мир скорости и адреналина, отправившись на увлекательное квадроцикл-сафари в живописных лесах неподалёку от водопада Куршунлу, расположенного примерно в 20 км. от центра Анталии. Маршрут пролегает через сосново-кедровые леса, холмы и пересечённую местность, включая захватывающий проезд через водоём, что добавляет особую остроту ощущениям. Основные моменты тура:
  • Динамичный маршрут – 75 минут езды по разнообразным ландшафтам, включая лесные тропы и водные преграды.
  • Безопасность прежде всего – перед началом поездки проводится инструктаж и 15-минутный тест-драйв, чтобы вы уверенно чувствовали себя за рулём.
  • Удобные сеансы – возможность выбрать утреннее или дневное время для участия в сафари.
  • Приятный отдых – после насыщенной поездки предусмотрен отдых в местном ресторане, где можно восстановить силы и поделиться впечатлениями. Готовьтесь к незабываемому приключению, где сочетаются природная красота региона Куршунлу и острые ощущения от вождения квадроцикла! Важная информация: Рекомендации для участников:.
Приятный отдых – после насыщенной поездки предусмотрен отдых в местном ресторане, где можно восстановить силы и поделиться впечатлениями. Готовьтесь к незабываемому приключению, где сочетаются природная красота региона Куршунлу и острые ощущения от вождения квадроцикла! Важная информация: Рекомендации для участников:.
•Приятный отдых – после насыщенной поездки предусмотрен отдых в местном ресторане, где можно восстановить силы и поделиться впечатлениями. Готовьтесь к незабываемому приключению, где сочетаются природная красота региона Куршунлу и острые ощущения от вождения квадроцикла! Важная информация: Рекомендации для участников:
  • Соблюдение правил озвученных во время инструктажа!
  • Что взять с собой: удобную одежду и обувь, сменную сухую одежду, солнцезащитные очки, крем от загара, бутылку воды и наличные деньги для личных расходов.
  • Возрастные ограничения: для управления квадроциклом требуется возраст от 18 лет и наличие водительских прав; пассажиры – от 4 лет.
  • Примечание: напитки в ресторане не включены в стоимость и оплачиваются отдельно.

Ежедневно, по согласованию с гидом

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
  • Трансфер из регионов Анталья, Кунду, Белек
  • Страховка
  • Полуторачасовое сафари на квадроциклах.
Что не входит в цену
  • Напитки и еда
  • Дополнительные услуги.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Рекомендации для участников:
  • Соблюдение правил озвученных во время инструктажа
  • Что взять с собой: удобную одежду и обувь, сменную сухую одежду, солнцезащитные очки, крем от загара, бутылку воды и наличные деньги для личных расходов
  • Возрастные ограничения: для управления квадроциклом требуется возраст от 18 лет и наличие водительских прав пассажиры - от 4 лет
  • Примечание: напитки в ресторане не включены в стоимость и оплачиваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии из Антальи

Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
На машине
7 часов
-
10%
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Перге и Аспендос
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€300€333 за всё до 4 чел.
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
На автобусе
6 часов
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Погрузитесь в мир водопадов Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€65 за человека
Джип-сафари по живописным окрестностям Антальи
Джиппинг
На машине
6.5 часов
4 отзыва
Групповая
до 22 чел.
Джип-сафари по окрестностям Антальи
Погрузитесь в атмосферу приключений на джип-сафари по живописным окрестностям Антальи. Вас ждут водопады, деревни и обед на природе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье