1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
«Хитросплетения истории и современности, разнообразие архитектурных стилей и эпох, потрясающие виды моря, гор, водопадов — за один день мы соберем самые интересные локации в Антальи»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
«Водопад Нижний Дюден расположен у берега Средиземного моря»
23 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу
Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу
«Наша главная цель в заповеднике — красивый водопад, где можно отдохнуть, любуясь красотой природы, и сделать живописные кадры»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249€237 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Посетим самый элитный район Лара, где находится водопад Дюден, эффектно ниспадающий прямо в Средиземное море»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Анталье: история и природа в одном путешествии
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
«А после поедем к впечатляющему Нижнему Дюденскому водопаду — одному из чудес Антальи»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
189€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
«Из порта Антальи мы отправимся к водопаду, исследуя многочисленные бухты»
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€900 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
«Водопад Дюден и Этнографический музей»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
«В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
«Руины Аспендоса и водопад Куршунлу»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
316€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
«Археологический музей и водопад»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
Посетить два красивых природных места и съездить за покупками в крупнейший торговый центр Антальи
Начало: В вашем отеле в Кемере, Белеке или Анталье
«Национальный парк и водопад Куршунлу»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€300 за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Погрузитесь в мир водопадов Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: у вашего отеля
«В небольших прудах рядом с водопадом можно полюбоваться рыбками»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€65 за человека
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
«Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Водопады Анталии за один день
Начало: Ваш отель
«Что вы увидите: Водопад Верхний Дюден считается самым большим среди всех, это охраняемый природный парк, по которому проложен пеший маршрут к самому водопаду»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$185 за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
«Круиз к сердцу Анталии Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Сердце старого города Анталии - Калеичи и Водопад Дюден
Начало: По договоренности
«Водопад Дюден Во второй части экскурсии мы посетим природную достопримечательность Анталии — водопад Дюден или Карпузкалдыран, что в переводе с турецкого «подпрыгивающий арбуз»»
Расписание: по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Антальи в Сиде: амфитеатр, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе в увлекательной экскурсии
«Вы увидите самый широкий и плодородный водопад региона — Манавгат — раскроете тайну его названия и узнаете, каким образом в Сиде поступала вода в римский период»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Сиде и водопад Манавгат: путешествие в прошлое и наслаждение природой
Погрузитесь в мир античных руин и величественных природных красот во время поездки из Анталии. Вас ждут удивительные открытия
«Это порог реки Манавгат — его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2-х, оттого его и называют водопадом»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
350€315 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Природные красоты Анталии: Водопады и треккинг
Откройте для себя красоту водопадов Анталии в увлекательной прогулке с элементами треккинга
Начало: Tuzcular, Cumhuriyet Caddesi No:5,Muratpaşa Antaly...
«Вас ожидает: Чудесная прогулка-трекинг по красивейшим водопадам знойного города»
4 ноя в 09:00
5 ноя в 09:00
$189 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур Три водопада Анталии с индивидуальным трансфером
Освежитесь в летнюю жару, посетив живописные водопады Анталии с персональным гидом и комфортом минивэна
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Что может быть лучше в жару, чем прогуляться по трем водопадам Анталии, два из которых находятся в горах, в окружении соснового леса»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Античный город Сиде и водопад Манавгат
Начало: По договоренности
«Водопад Манавгат — очаровательный уголок планеты Вы полюбуетесь речными горными потоками и сделаете незабываемые снимки на фоне захватывающих пейзажей»
Расписание: по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
$279 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия: Музей саркофагов и Водопад Верхний Дюден
Открыть таинственные места Антальи и научиться разбираться в эпохах, изучая погребальные памятники
Начало: Торговый центр «Доу Гаражи»
«Немного поисследуем внутреннюю пещеру водопада и увидим его поток изнутри»
€141 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг: объединение приключения и отдыха
Погрузитесь в мир природных чудес и активного отдыха с нашей экскурсией в каньон Тазы и рафтингом по каньону Кёпрюлю
Начало: у вашего отеля
«Вы полюбуетесь поросшими зеленью скалами и переливающимися на солнце водопадами»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€30 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
«После мы посетим водопад, расположенный неподалеку от одноимённого города»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
260€234 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
Посетить сразу 3 природных оазиса в черте города
Начало: В вашем отеле в Анталье или Белеке
«Всего 10 км от центра Антальи, и вы — у освежающего водопада»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
240€216 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Античный город Перге, водопад Куршунлу и Deepo Outlet
Начало: Ваш отель
«Прогулка по природному парку и торговому центру Затем посетим одно из природных чудес — парк и водопад Куршунлу, где у вас будет возможность насладиться первозданной красотой»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Новый музей «Некрополис», водопад Дюден и исторические памятники
Начало: Новый Музей Анталии «Некрополис»
«Полюбуемся архитектурой турецких домов 19-го века и посетим новый музей «Некрополис Анталии» и водопад Дюден»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
187$150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
- ЕЕкатерина30 мая 2024Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное спасибо гиду за красные фото и видео
- ЕЕкатерина28 мая 2024Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
- ООлеся27 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
- ММарина23 мая 2024Приятно провела время с Викторией - успели насладиться прогулкой по старому городу, музеями, невероятным водопадом, обсудить еду, погоду, особенности местной моды, положение третьих жен и пр:) Рекомендую как талантливого экскурсовода и лёгкого приятного собеседника! Спасибо!
- ААнастасия23 мая 2024Все прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашего отеля за доп плату
- ЯЯна17 мая 20242 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное передвижение на коляске, своими
- РРегина16 мая 2024Экскурсия на высшем уровне! Экскурсовод Тимур знает ответ на любой вопрос) Рассказывал очень интересно, помогал мне везде, я была одна с малышом в коляске, сделал чудесные фотографии) Спасибо большое!
- ММаргарита14 мая 2024Покатались по 3м водопадам Анталии - виды очень красивые, очень понравилось, наделали кучу фоток! Спасибо за экскурсию. Жаль, что экскурсия прошла быстро.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Водопады»
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