Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)

На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
На маршруте предусмотрены три ключевых места для отдыха: водопады Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден.

Прогулка по живописной тропе в лесной тиши, где можно полюбоваться рыбками и заслушаться пением птиц. Нижний Дюден
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занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой водопад с пресной водой. Верхний Дюден, которому около 500 лет, впечатляет 27-метровой волной. Экскурсия включает трансфер, услуги гида, обед и все входные билеты. Забираем вас из Антальи, Белека, Сиде, Кемера и ближних посёлков. Дополнительно оплачиваются напитки и личные расходы

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Три водопада в одном маршруте
  2. 🚍 Удобный трансфер
  3. 🍽️ Включён обед
  4. 📸 Возможность сделать уникальные фото
  5. 🗣️ Русскоговорящий гид

Что можно увидеть

  • Куршунлу
  • Нижний Дюден
  • Верхний Дюден
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Куршунлу

Вы прогуляетесь по живописной тропе в лесной тиши и прохладе. Спуски хорошо оборудованы — будет удобно и взрослым, и детям. В небольших прудах рядом с водопадом можно полюбоваться рыбками. А ещё заслушаться пением птиц — их тут более 100 видов. На территории есть 200-летняя водяная мельница, а за водопадом — оборудованная пещера.

Нижний Дюден

Нижний Дюден занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой водопад с пресной водой. В зимний и весенний периоды 45-метровые каскады полноводнее из-за дождей и таяния снега в горах.

Верхний Дюден

Этому водопаду около 500 лет. Он берёт начало в одноименной реке Дюден и 27-метровой волной падает в озеро. Под водопадом есть оборудованная пещера со специальными скамейками для наблюдения. Близко посмотреть на падающие струи воды — неповторимые эмоции.

Программа экскурсии

  • Забираем вас из отеля
  • Движемся к первому водопаду — Куршунлу. Спускаемся к нему, чтобы сделать фото и видео. Свободное время — 40 минут.
  • Отправляемся к Нижнему Дюдену. Смотрим на него со смотровой площадки сверху 30–45 минут.
  • Обедаем и заезжаем в сувенирную лавку
  • Посещаем водопад Верхний Дюден. Свободное время — 1,5 часа.
  • Привозим вас обратно к вашему отелю

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, услуги русскоговорящего гида, все входные билеты, обед, страховка
  • Заберём вас из Антальи, Белека, Сиде, Кемера и ближних посёлков
  • Дополнительно оплачиваются напитки и личные расходы
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Бахеддин
6 июня 2024
Путешествие в мир водопадов Антальи незабываемое впечатление на всю жизнь. Комфортабельный мерседес с кондиционером в жару этот тот уровень который ты ожидаешь и получаешь во время экскурсии. Огромная благодарность профессиональному гиду Эрдару. Юмор и увлекательные истории, харизма и внимание к каждому гостю. Спасибо за экскурсию!
Путешествие в мир водопадов Антальи незабываемое впечатление на всю жизнь. Комфортабельный мерседес с кондиционером в жаруПутешествие в мир водопадов Антальи незабываемое впечатление на всю жизнь. Комфортабельный мерседес с кондиционером в жаруПутешествие в мир водопадов Антальи незабываемое впечатление на всю жизнь. Комфортабельный мерседес с кондиционером в жару
Екатерина
30 мая 2024
Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное спасибо гиду за красные фото и видео
Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное

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