Украсьте свой визит в Турцию посещением турецких бань! Насладитесь пилингом всего тела и бодрящим массажем, погрейтесь в сауне и почувствуйте себя обновлёнными.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Турецкие бани или «хаммам» — это народная традиция, которая стала неотъемлемой частью культуры Турции. Этот спа-центр находится в Ларе Анталья и построен из камня. Он считается одним из самых чистых и современных на всём побережье Антальи и предоставляет услуги как мужчинам, так и женщинам. Вы сможете оставить свою одежду и ценные вещи в своем собственном шкафчике. Затем вы можете обернуть свое тело большим традиционным полотенцем, которое вам предоставят, прежде чем отправиться в спа-зону. Вы погреетесь в сауне или паровой бане перед посещением традиционного хаммама. Ложитесь на нагретый мраморный блок и насладитесь пилингом всего тела, за которым следует расслабляющий и очищающий пенный массаж. После короткого сеанса релаксации ваша процедура заканчивается классическим масляным массажем в течение 20-ти минут. Этот опыт обязательно подарит вам расслабление и ощущение молодости. Важная информация:
- Экскурсия не подойдёт для беременных женщин и людей с заболеваниями спины.
- Для женщин работает женский массажный персонал.
- Вы получите полотенце сразу, вам не нужно брать своё, если только вы не хотите принять душ после масляного массажа.
- Внутри спа очень жарко и влажно, как в сауне, пожалуйста, убедитесь, что у вас нет проблем со здоровьем и непереносимости высокой температуры.
- Масляный массаж не предусмотрен для младенцев и детей до 10-ти лет.
- Экскурсия доступна для людей на инвалидных колясках.
- Трансфер возможен из отелей Антальи, Сиде и Кемера.
- По воскресеньям трансфер из отеля Lara Hotels не осуществляется. Для гостей, проживающих в Калейчи, назначенное место забора находится перед Макдональдсом.
Ежедневно с 10:00 до 17:00 (время начала).
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Полотенце
- Турецкая баня
- Пилинг и пенный массаж
- Классический масляный массаж
Что не входит в цену
- Дополнительные спа-услуги
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00 (время начала).
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
