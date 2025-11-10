Багги-сафари у водопада Куршунлу – скорость, экстрим и природа! Ощутите адреналин и драйв, отправившись в 75-минутное багги-сафари по лесным тропам и пересечённой местности неподалёку от водопада Куршунлу! ✔ Экстремальный маршрут с проездом
Описание экскурсии
Багги-сафари в окрестностях водопада Куршунлу – драйв и приключения! Отправьтесь в захватывающее багги-сафари по живописным лесам неподалёку от водопада Куршунлу! Этот маршрут создан для любителей скорости, бездорожья и ярких эмоций. 🌿 Что вас ждёт?
- Адреналин и экстрим – 75 минут езды по пересечённой местности.
- Проезд через водоём – настоящий вызов для любителей приключений!
- Пейзажные остановки – время для фото и короткого отдыха.
- Безопасность прежде всего – инструктаж и тест-драйв перед стартом.
- Выбор багги – 2-местные и 4-местные модели, чтобы разделить эмоции с друзьями или семьёй.
Отдых в ресторане после заезда. 🚀 Выбирайте утренний или дневной сеанс и приготовьтесь к незабываемому приключению! Важная информация: Важная информация по багги-сафари 📍 Локация: Окрестности водопада Куршунлу 🚀 Сеансы: Утренний и дневной 🔹 Возрастные ограничения:.
- Водители – от 18 лет, требуется водительское удостоверение ✔ Пассажиры – от 4 лет ✔ Доступны 2- и 4-местные багги ✔ Соблюдение правил, озвученных во время инструктажа. 🔹 Программа: ✅ Трансфер из отелей (время зависит от расположения отеля) ✅ Прибытие на базу, инструктаж, тест-драйв (15 минут) ✅ Багги-сафари (75 минут) по пересечённой местности с проездом через водоём ✅ Остановки для фото и отдыха ✅ Отдых в ресторане после заезда (напитки оплачиваются отдельно) ✅ Возвращение в отель 🎒 Что взять с собой:.
- Удобную одежду и обувь (которую не жалко испачкать) ✔ Сменную сухую одежду ✔ Солнцезащитные очки и крем ✔ Бутылку воды ✔ Деньги на личные расходы (напитки и дополнительные блюда) ⚠ Примечания: ❗ Экстремальная и динамичная поездка – готовьтесь к пыли, брызгам и незабываемым эмоциям!
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Окрестности водопада Куршунлу - хотя сам водопад не входит в маршрут
- Сафари проходит в его живописных окрестностях
- Среди лесов и горных дорог
Что включено
- Страховка
- Трансфер из регионов Анталья, Кунду, Белек
- 90 мин сафари на багги
- Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
Что не входит в цену
- Напитки и еда
- Дополнительные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Перге и Аспендос
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€300
€333 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Погрузитесь в мир водопадов Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€65 за человека
Групповая
до 22 чел.
Джип-сафари по окрестностям Антальи
Погрузитесь в атмосферу приключений на джип-сафари по живописным окрестностям Антальи. Вас ждут водопады, деревни и обед на природе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€40 за человека