Багги-сафари в окрестностях водопада Куршунлу – драйв и приключения! Отправьтесь в захватывающее багги-сафари по живописным лесам неподалёку от водопада Куршунлу! Этот маршрут создан для любителей скорости, бездорожья и ярких эмоций. 🌿 Что вас ждёт?

Адреналин и экстрим – 75 минут езды по пересечённой местности.

Проезд через водоём – настоящий вызов для любителей приключений!

Пейзажные остановки – время для фото и короткого отдыха.

Безопасность прежде всего – инструктаж и тест-драйв перед стартом.

Выбор багги – 2-местные и 4-местные модели, чтобы разделить эмоции с друзьями или семьёй.

Отдых в ресторане после заезда. 🚀 Выбирайте утренний или дневной сеанс и приготовьтесь к незабываемому приключению! Важная информация: Важная информация по багги-сафари 📍 Локация: Окрестности водопада Куршунлу 🚀 Сеансы: Утренний и дневной 🔹 Возрастные ограничения:.

