Багги-сафари в окрестностях водопада Куршунлу

Багги-сафари у водопада Куршунлу – скорость, экстрим и природа! Ощутите адреналин и драйв, отправившись в 75-минутное багги-сафари по лесным тропам и пересечённой местности неподалёку от водопада Куршунлу! ✔ Экстремальный маршрут с проездом
читать дальше

через водоём ✔ Остановки для фото и отдыха ✔ Тест-драйв и инструктаж перед заездом ✔ Выбор багги – 2-местные и 4-местные модели ✔ Отдых в ресторане после сафари 🚀 Выберите утренний или дневной заезд и отправляйтесь в захватывающее приключение!

Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:00

Описание экскурсии

Багги-сафари в окрестностях водопада Куршунлу – драйв и приключения! Отправьтесь в захватывающее багги-сафари по живописным лесам неподалёку от водопада Куршунлу! Этот маршрут создан для любителей скорости, бездорожья и ярких эмоций. 🌿 Что вас ждёт?
  • Адреналин и экстрим – 75 минут езды по пересечённой местности.
  • Проезд через водоём – настоящий вызов для любителей приключений!
  • Пейзажные остановки – время для фото и короткого отдыха.
  • Безопасность прежде всего – инструктаж и тест-драйв перед стартом.
  • Выбор багги – 2-местные и 4-местные модели, чтобы разделить эмоции с друзьями или семьёй.
Отдых в ресторане после заезда. 🚀 Выбирайте утренний или дневной сеанс и приготовьтесь к незабываемому приключению! Важная информация: Важная информация по багги-сафари 📍 Локация: Окрестности водопада Куршунлу 🚀 Сеансы: Утренний и дневной 🔹 Возрастные ограничения:.
Отдых в ресторане после заезда. 🚀 Выбирайте утренний или дневной сеанс и приготовьтесь к незабываемому приключению! Важная информация: Важная информация по багги-сафари 📍 Локация: Окрестности водопада Куршунлу 🚀 Сеансы: Утренний и дневной 🔹 Возрастные ограничения:.
✔ Отдых в ресторане после заезда. 🚀 Выбирайте утренний или дневной сеанс и приготовьтесь к незабываемому приключению! Важная информация: Важная информация по багги-сафари 📍 Локация: Окрестности водопада Куршунлу 🚀 Сеансы: Утренний и дневной 🔹 Возрастные ограничения:
  • Водители – от 18 лет, требуется водительское удостоверение ✔ Пассажиры – от 4 лет ✔ Доступны 2- и 4-местные багги ✔ Соблюдение правил, озвученных во время инструктажа. 🔹 Программа: ✅ Трансфер из отелей (время зависит от расположения отеля) ✅ Прибытие на базу, инструктаж, тест-драйв (15 минут) ✅ Багги-сафари (75 минут) по пересечённой местности с проездом через водоём ✅ Остановки для фото и отдыха ✅ Отдых в ресторане после заезда (напитки оплачиваются отдельно) ✅ Возвращение в отель 🎒 Что взять с собой:.
  • Удобную одежду и обувь (которую не жалко испачкать) ✔ Сменную сухую одежду ✔ Солнцезащитные очки и крем ✔ Бутылку воды ✔ Деньги на личные расходы (напитки и дополнительные блюда) ⚠ Примечания: ❗ Экстремальная и динамичная поездка – готовьтесь к пыли, брызгам и незабываемым эмоциям!

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Окрестности водопада Куршунлу - хотя сам водопад не входит в маршрут
  • Сафари проходит в его живописных окрестностях
  • Среди лесов и горных дорог
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер из регионов Анталья, Кунду, Белек
  • 90 мин сафари на багги
  • Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
Что не входит в цену
  • Напитки и еда
  • Дополнительные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель Не забудьте указать название отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Важная информация по багги-сафари
  • 📍 Локация: Окрестности водопада Куршунлу
  • 🚀 Сеансы: Утренний и дневной
  • 🔹 Возрастные ограничения:
  • Водители - от 18 лет, требуется водительское удостоверение
  • Пассажиры - от 4 лет
  • Доступны 2 - и 4-местные багги
  • Соблюдение правил, озвученных во время инструктажа
  • 🔹 Программа:
  • ✅ Трансфер из отелей (время зависит от расположения отеля)
  • ✅ Прибытие на базу, инструктаж, тест-драйв (15 минут)
  • ✅ Багги-сафари (75 минут) по пересечённой местности с проездом через водоём
  • ✅ Остановки для фото и отдыха
  • ✅ Отдых в ресторане после заезда (напитки оплачиваются отдельно)
  • ✅ Возвращение в отель
  • 🎒 Что взять с собой:
  • Удобную одежду и обувь (которую не жалко испачкать)
  • Сменную сухую одежду
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Бутылку воды
  • Деньги на личные расходы (напитки и дополнительные блюда)
  • ⚠ Примечания:
  • ❗ Экстремальная и динамичная поездка - готовьтесь к пыли, брызгам и незабываемым эмоциям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

