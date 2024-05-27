1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
«14:00-15:00 — Катание на багги по каньону15:00-16:30 — Поездка на джипах в Тазы каньон»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€42 за человека
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«У вас всё получится, даже если раньше вы никогда не катались на багги»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€56 за человека
Групповая
6 часов
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€35 за человека
Групповая
12 часов
3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
«Выбирая нашу экскурсию, рассчитывайте на участие в захватывающем сафари с рафтингом, багги и зиплайном»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Групповая
8 часов
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
«Катание на багги по бездорожью каньона, позволяющее насладиться красотами местности с необычного ракурса»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Активный тур: Рафтинг и багги-сафари в национальном парке Каньон Кёпрюлю
Погрузитесь в приключение: мчите на багги по холмам и покоряйте бурные воды на рафтинге в Анталии
Начало: Анталия
«Вас ожидает: Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Групповая
12 часов
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
«После зиплайна вы сможете покататься на багги или квадроциклах на берегу реки и насладиться окружающей природой»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис27 мая 2024Прекрасная экскурсия. Море впечатлений! Каньон Тазы просто великолепен!
- ААнастасия9 мая 20247 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с Татьяной на сафари. Но,
- ККирилл13 апреля 2024Все было замечательно, единственное поездка на багги разочаровала совсем. Скорость быстрой ходьбы и расстояние максимум 750 метров, это все. Рафтинг советую всем, вода чудесная. Каньон и природа восхитительны.
- DDenisChebodaev2 апреля 2024Все просто супер, остались отличные впечатления!!!
- EEvgenii7 ноября 2023Все было прекрасно, но так как участников было очень много, инструктаж был быстрым и не понятным (все было на английском) Баги ломались на дороге, мы сменили 2 штуки, но мы такие были не одни) Но эмоций хватило на долго. За все 5+
- ААлёна31 октября 2023Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано. Ездила 24 октября. Забрали из отеля вовремя, микроавтобус был комфортный, группа до 10 человек. Приехали
- ССофья9 октября 2023Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима", но мне было ок.
- ААлексей4 августа 2023Отличная экскурсия, сплав длинный по продолжительности, с незначительными остановками. Пейзажи завораживают, дети остались в полном восторге, особенно понравилось купаться в холодной горной реке.
- ССмирнова23 мая 2023Это было самое захватывающее приключение в моей жизни! Рафтинг в Анталии настолько увлекательный, что словами не передать. А когда добавили гонки на багги, я почувствовала себя настоящим гонщиком. Большое спасибо команде за безопасность и веселье!
- ННиколаев23 мая 2023Не могу описать свои впечатления словами! Экскурсия "Рафтинг и багги в Анталии" была просто потрясающей. Природа вокруг великолепна, а эмоции от спусков и скоростных гонок непередаваемы. Я провел здесь отличное время и с удовольствием повторил бы это снова!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Багги»
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