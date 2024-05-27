Прогулки и туры на багги в Анталье

Найдено 8 экскурсий в категории «Багги» в Анталье, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
«14:00-15:00 — Катание на багги по каньону15:00-16:30 — Поездка на джипах в Тазы каньон»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
42 за человека
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«У вас всё получится, даже если раньше вы никогда не катались на багги»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
56 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
3 отзыва
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
35 за человека
3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
12 часов
25 отзывов
3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
«Выбирая нашу экскурсию, рассчитывайте на участие в захватывающем сафари с рафтингом, багги и зиплайном»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
8 часов
1 отзыв
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
«Катание на багги по бездорожью каньона, позволяющее насладиться красотами местности с необычного ракурса»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Рафтинг и Сафари на Багги или Квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Рафтинг и багги-сафари
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
10 часов
14 отзывов
Активный тур: Рафтинг и багги-сафари в национальном парке Каньон Кёпрюлю
Погрузитесь в приключение: мчите на багги по холмам и покоряйте бурные воды на рафтинге в Анталии
Начало: Анталия
«Вас ожидает: Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
12 часов
16 отзывов
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
«После зиплайна вы сможете покататься на багги или квадроциклах на берегу реки и насладиться окружающей природой»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    27 мая 2024
    5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
    Прекрасная экскурсия. Море впечатлений! Каньон Тазы просто великолепен!
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
    7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с Татьяной на сафари. Но,
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    выйдя на улицу 7 мая в 4 утра, нас никто так и не забрал, так как, со слов представителя компании,"водитель проспал". В расстроенных чувствах и с желанием спасти день, мы написали Татьяне, спросив, есть ли какая-нибудь экскурсия для нас. Она ответила нам в 5 утра! и, в итоге, 7 мая мы поехали с ее командой на Сафари+Тазы Каньон, 8 мая в Памуккале, а 9 мая на дайвинг. Расписывать каждую экскурсию не буду, скажу только, что нам понравились все три тура! Забирают вовремя (чуть ли не минута в минуту), организация самого тура на высоте, очень грамотно построены маршруты, гиды и помощники вежливые и дружелюбные, Татьяна всегда на связи, даёт четкие рекомендации по экскурсиям, кормят достойно, машины комфортные, это при том, что стоимость экскурсий очень приятная. Дайвинг проводят профессионалы, с хорошим оборудованием и большой заботой о гостях. Моя семья организует туры на Северном Кавказе, я немного разбираюсь в этом бизнесе, поэтому могу точно рекомендовать Татьяну. Огромное спасибо за вежливость, отзывчивость и прекрасный отдых! ❤️

    7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с
  • К
    Кирилл
    13 апреля 2024
    Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
    Все было замечательно, единственное поездка на багги разочаровала совсем. Скорость быстрой ходьбы и расстояние максимум 750 метров, это все. Рафтинг советую всем, вода чудесная. Каньон и природа восхитительны.
  • D
    DenisChebodaev
    2 апреля 2024
    3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
    Все просто супер, остались отличные впечатления!!!
  • E
    Evgenii
    7 ноября 2023
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
    Все было прекрасно, но так как участников было очень много, инструктаж был быстрым и не понятным (все было на английском) Баги ломались на дороге, мы сменили 2 штуки, но мы такие были не одни) Но эмоций хватило на долго. За все 5+
  • А
    Алёна
    31 октября 2023
    Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
    Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано. Ездила 24 октября. Забрали из отеля вовремя, микроавтобус был комфортный, группа до 10 человек. Приехали
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    на базу, где нас встретил классный гид-инструктор Мехмет — он сразу объяснил, как будет проходить программа, сориентировал на базе, ответил на вопросы. Тут же можно купить вещи, необходимые для рафтинга и катания на багги (очень советую взять с собой или купить у ребя аква-тапочки и бандану — реально пригодились). Мы сначала поехали в каньон Тазы на открытом бусе, потом пообедали на базе, затем была первая часть рафтинга, затем катание на багги около 40 минут, затем вторая часть рафтинга. Всё вместе очень зарядило и красотой, и драйвом! Важно также, что я чувствовала безопасность и профессионализм команды Татьяны на всех этапах. Обед был хороший, всё свежее и вполне вкусное. Фото тоже понравились!

    Активно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организованоАктивно, весело, красиво, мокро! И отлично организовано
  • С
    Софья
    9 октября 2023
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
    Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима", но мне было ок.
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    Самое веселье - это, конечно, с разгону въезжать в лужу и разбрызгивать грязь 😅 Так что, да, надевайте купальник, сверху одежду, какую не жалко (чтобы не обгореть!) - и потом в ней же на рафтинг. Из вещей с собой ничего взять не получится, потом на сплаве можно в реке оставить; максимум - телефон, если купите водонепроницаемый чехол. На сплаве нам повезло, река довольно спокойная, на порогах всего пару раз заливало. А вот весной, гид сказал, река становится полноводной. Гид интересно рассказывал о горах и знаковых местах, показал где можно искупаться, шутил и заводил кричалки. А уж какие пейзажи - горы и лес 💔 Потом был вкусный обед на веранде с видами на реку. Благодарю весь коллектив, который участвовал в организации приключения!

    Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима"
  • А
    Алексей
    4 августа 2023
    Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
    Отличная экскурсия, сплав длинный по продолжительности, с незначительными остановками. Пейзажи завораживают, дети остались в полном восторге, особенно понравилось купаться в холодной горной реке.
  • С
    Смирнова
    23 мая 2023
    Рафтинг и багги-сафари
    Это было самое захватывающее приключение в моей жизни! Рафтинг в Анталии настолько увлекательный, что словами не передать. А когда добавили гонки на багги, я почувствовала себя настоящим гонщиком. Большое спасибо команде за безопасность и веселье!
  • Н
    Николаев
    23 мая 2023
    Рафтинг и багги-сафари
    Не могу описать свои впечатления словами! Экскурсия "Рафтинг и багги в Анталии" была просто потрясающей. Природа вокруг великолепна, а эмоции от спусков и скоростных гонок непередаваемы. Я провел здесь отличное время и с удовольствием повторил бы это снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Багги»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
  2. Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
  3. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
  4. 3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
  5. 5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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