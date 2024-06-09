Мы отправляемся на южный берег Турции, в античный город Мира (сегодня известный как Демре). Это место неразрывно связано с историей христианства и фигурой Николая Чудотворца — пожалуй, самого известного святого. Здесь же расположились древние ликийские гробницы, а совсем рядом — затонувший город на острове Кекова. За один день вы убедитесь, что история Турции не менее интересна, чем ее пляжи!

Описание экскурсии

Затонувший город, христианские святыни и ликийские гробницы Демре (Мира) стал одним из важных центров распространения христианства благодаря Николаю Чудотворцу, который жил и служил в этом городе всю жизнь. Он является одним из самых почитаемых святых, защищает от бед и несчастий, покровительствует путешественникам, морякам, детям и молодежи. После смерти он был похоронен в церкви, где прослужил епископом. В ходе экскурсии мы увидим ликийские скальные гробницы, сохранившиеся с древних времён, и римский театр. Осмотрим остров Кекова — город под водой, остров Симена и античную крепость.