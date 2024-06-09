Мы отправляемся на южный берег Турции, в античный город Мира (сегодня известный как Демре).
Это место неразрывно связано с историей христианства и фигурой Николая Чудотворца — пожалуй, самого известного святого.
Здесь же расположились древние ликийские гробницы, а совсем рядом — затонувший город на острове Кекова. За один день вы убедитесь, что история Турции не менее интересна, чем ее пляжи!
Это место неразрывно связано с историей христианства и фигурой Николая Чудотворца — пожалуй, самого известного святого.
Здесь же расположились древние ликийские гробницы, а совсем рядом — затонувший город на острове Кекова. За один день вы убедитесь, что история Турции не менее интересна, чем ее пляжи!
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Что вас ожидает:
- Демре
- Церковь святого Николая Чудотворца
- Мира
- Ликийские скальные гробницы
- Остров Кекова
- Остров Симена
Описание экскурсии
Затонувший город, христианские святыни и ликийские гробницы Демре (Мира) стал одним из важных центров распространения христианства благодаря Николаю Чудотворцу, который жил и служил в этом городе всю жизнь. Он является одним из самых почитаемых святых, защищает от бед и несчастий, покровительствует путешественникам, морякам, детям и молодежи. После смерти он был похоронен в церкви, где прослужил епископом. В ходе экскурсии мы увидим ликийские скальные гробницы, сохранившиеся с древних времён, и римский театр. Осмотрим остров Кекова — город под водой, остров Симена и античную крепость.
Ежедневно в 06:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Демре
- Церковь святого Николая Чудотворца
- Мира
- Ликийские скальные гробницы
- Остров Кекова
- Остров Симена
Что включено
- Услуги гида
- Wi-Fi
- Вода (три бутылки)
- Транспорт (минивэн на 10 человек)
Что не входит в цену
- Личные расходы (обед, сувениры)
- Входной билет в Церковь святого Николая Чудотворца - 17 Евро с человека, дети до 8 лет - бесплатно
- Входной билет в Ликийские скальные гробницы - 13 Евро с человека, дети до 8 лет - бесплатно
- Обед - 250 лир с человека, дети до 0-6 лет - бесплатно, детям 6-12 лет - скидка 50%
- Прогулка на яхте к островам Кекова и Симена - за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начала тура
- Захватите деньги на личные расходы, обед, сувениры и подарки
- Экскурсия проводится из регионов Кунду, Анталия. Место встречи ваш отель
- Весь транспорт имеет лицензионный сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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