Вас ждёт насыщенное путешествие по древним местам! Вы познакомьтесь с архитектурой города Мира, включая знаменитые скальные гробницы и римский театр.
Исследуете церковь Святого Николая и узнайте интересные факты о легендарной личности, ставшей прототипом Санта-Клауса. Откроете затонувший город Кекова и посмотрите на остатки старинных построек прямо с яхты.
Исследуете церковь Святого Николая и узнайте интересные факты о легендарной личности, ставшей прототипом Санта-Клауса. Откроете затонувший город Кекова и посмотрите на остатки старинных построек прямо с яхты.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Церковь Святого Николая. Этот священный архитектурный памятник возведён в 4 веке и посвящён Николаю Угоднику, которого также называют «Санта-Клаусом». Внутри сохранились старинные фрески и саркофаг, в котором был захоронен святой.
Город Мира. В этой «Стране солнца» вы изучите древние ликийские гробницы и насладитесь царящей здесь атмосферой.
Древний амфитеатр в Демре. Считается четвёртым по величине среди всех античных театров Турции. Он был построен во 2 веке и вмещал ровно 10000 человек.
Затонувший город Кекова. Согласно исследованиям Кекова в древности был частью материка. Однако со временем из-за сильных землетрясений большая часть этого города обрушилась, а вторая превратилась в остров. Сейчас это место называют «Атлантидой Турции», и мы отправимся исследовать её на яхте.
Замок Симена (Калекёй). Расположен напротив острова Кекова. Построен в 13 веке и довольно хорошо сохранился. Этот исторический памятник популярен не только своими архитектурными сооружениями, но и уникальным римским театром прямо в замке.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля на комфортабельном микроавтобусе и после экскурсии привезём обратно.
- Расстояние между Антальей и Демре — примерно 145 км. (2,5 часа езды).
- В стоимость включено: трансфер, услуги русскоговорящего гида-историка, обед, 2-часовая прогулка на яхте в Кекова.
- Отдельно оплачиваются напитки, завтрак, билет в Церковь Святого Николая (€20/чел.) и билет в античный город Мира (€18/чел.).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в среду и воскресенье в 05:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 8 лет) + Трансфер, Гид, Обед, 2-часовая морская прогулка
|€38
|Детский (5-7)
|€25
|Детский (0-5)
|Бесплатно
|Сиденье для ребенка (0-5 лет)
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Halil — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 184 туристов
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам. Как на русском, так и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.Задать вопрос
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