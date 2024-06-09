Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи

Побывать в Церкви Святого Николая, увидеть ликийские гробницы и изучить затонувший город
Вас ждёт насыщенное путешествие по древним местам! Вы познакомьтесь с архитектурой города Мира, включая знаменитые скальные гробницы и римский театр.

Исследуете церковь Святого Николая и узнайте интересные факты о легендарной личности, ставшей прототипом Санта-Клауса. Откроете затонувший город Кекова и посмотрите на остатки старинных построек прямо с яхты.
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Церковь Святого Николая. Этот священный архитектурный памятник возведён в 4 веке и посвящён Николаю Угоднику, которого также называют «Санта-Клаусом». Внутри сохранились старинные фрески и саркофаг, в котором был захоронен святой.
Город Мира. В этой «Стране солнца» вы изучите древние ликийские гробницы и насладитесь царящей здесь атмосферой.
Древний амфитеатр в Демре. Считается четвёртым по величине среди всех античных театров Турции. Он был построен во 2 веке и вмещал ровно 10000 человек.
Затонувший город Кекова. Согласно исследованиям Кекова в древности был частью материка. Однако со временем из-за сильных землетрясений большая часть этого города обрушилась, а вторая превратилась в остров. Сейчас это место называют «Атлантидой Турции», и мы отправимся исследовать её на яхте.
Замок Симена (Калекёй). Расположен напротив острова Кекова. Построен в 13 веке и довольно хорошо сохранился. Этот исторический памятник популярен не только своими архитектурными сооружениями, но и уникальным римским театром прямо в замке.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из отеля на комфортабельном микроавтобусе и после экскурсии привезём обратно.
  • Расстояние между Антальей и Демре — примерно 145 км. (2,5 часа езды).
  • В стоимость включено: трансфер, услуги русскоговорящего гида-историка, обед, 2-часовая прогулка на яхте в Кекова.
  • Отдельно оплачиваются напитки, завтрак, билет в Церковь Святого Николая (€20/чел.) и билет в античный город Мира (€18/чел.).
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в среду и воскресенье в 05:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (от 8 лет) + Трансфер, Гид, Обед, 2-часовая морская прогулка €38
Детский (5-7)€25
Детский (0-5) Бесплатно
Сиденье для ребенка (0-5 лет)€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Антальи

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеСвятые местаВыездныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыДревний город МираНа микроавтобусе

Похожие экскурсии из Антальи

Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
12 отзывов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Сегодня в 04:00
12 июня в 04:00
45 за человека
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Групповая
13 часов
1 отзыв
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Завтра в 03:30
13 июня в 03:30
6253 за человека
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
4339 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анталье
ХорошоТам