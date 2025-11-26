Хотите ощутить прилив адреналина и отправиться в захватывающее путешествие? Если вы любите природу и приключения, то джип-сафари — идеальный выбор для вас! И даже если вы еще не считаете себя искателем приключений, мы уверены, что после этого дня вы скажете: «Это было великолепно!».
Описание экскурсииНачните увлекательное путешествие по живописным землям Антальи! Джип-сафари — это идеальный способ насладиться захватывающими видами, познакомиться с местной культурой и зарядиться энергией приключений. Как проходит тур После трансфера из вашего отеля мы доставим вас к стартовой точке маршрута. Здесь профессиональные инструкторы расскажут все необходимое о маршруте, остановках, правилах безопасности и процессе тура. Ваш транспорт — мощные внедорожники 4×4, рассчитанные на 4, 6 или 8 пассажиров. Протяженность маршрута составляет около 140 километров, и вы сможете наслаждаться этим приключением в компании друзей или семьи. Деревня Юмаклар Одной из остановок станет деревня Юмаклар, расположенная на высоте 920 метров. Здесь вы познакомитесь с традиционной жизнью местных жителей, узнаете об их быте и ощутите атмосферу сельской Турции. Это уникальный шанс увидеть настоящую деревенскую культуру, окруженную великолепными пейзажами. Обед Мы сделаем остановку для вкусного обеда в уютном ресторане. Вас ждет выбор из жареной рыбы или курицы, свежие салаты и сезонные фрукты. После обеда вы почувствуете себя полными сил для продолжения приключения. Природные красоты Маршрут сафари проходит по потрясающим местам горного массива Таурус. Вы увидите живописные долины, бурлящие реки, густые леса и другие природные сокровища. Поездка колонной джипов подарит массу эмоций и отличных снимков, которые станут ярким воспоминанием об этом дне. Готовы к захватывающему приключению? Джип-сафари в Анталии подарит вам незабываемые моменты, полные драйва, красоты и открытий. Важная информация:
- Не надевайте слишком модную или нарядную одежду — маршрут включает пыльные дороги, а также возможность немного промокнуть.
- Возьмите с собой:, головной убор, солнцезащитные очки, резиновую обувь или тапочки (особенно в летний сезон).
- Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут.
Ежедневно в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Таурус
- Старая турецкая деревня
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Обед
- Джип сафари
- Страховка
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Анталья)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Анталья)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
