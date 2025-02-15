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Любите драйв, приключения и природу? Тогда наше предложение для вас! Мы прокатим вас на 12-местных открытых джипах по живописным местам и турецким деревням.



Вы прогуляетесь по лесу к водопаду, полюбуетесь сезонными плодовыми деревьями и понаблюдаете за турецкой сельской жизнью. Всё это в дружеской душевной атмосфере!