Любите драйв, приключения и природу? Тогда наше предложение для вас! Мы прокатим вас на 12-местных открытых джипах по живописным местам и турецким деревням.
Вы прогуляетесь по лесу к водопаду, полюбуетесь сезонными плодовыми деревьями и понаблюдаете за турецкой сельской жизнью. Всё это в дружеской душевной атмосфере!
Вы прогуляетесь по лесу к водопаду, полюбуетесь сезонными плодовыми деревьями и понаблюдаете за турецкой сельской жизнью. Всё это в дружеской душевной атмосфере!
Описание экскурсии
За 1 день вы:
- Прокатитесь с ветерком на открытых джипах
- Проедете через традиционные турецкие деревни
- Полюбуетесь живописными водопадами Куршунлу и Kocacay
- По желанию искупаетесь в природном бассейне посреди леса
- Насладитесь видами на Зелёное озеро
- Увидите, как готовят турецкие лепешки
- Пообедаете в живописном кафе на открытом воздухе
И это ещё не всё!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на 12-местных открытых джипах Land Rover Defender
- Это природная поездка, не предполагающая исторического содержания
- Мы можем забрать вас из Антальи, Лары, Кунду и Белека без дополнительной оплаты. Из других городов трансфер организовать нет возможности
- Вас будет сопровождать водитель из нашей команды
- Обед включён в стоимость
- Маршрут предполагает небольшой подъём пешком по тропинке к водопаду
ежедневно в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — Организатор в Анталье
Здравствуйте! Меня зовут Айдын, я представляю команду гидов в Анталье. С радостью покажем вам исторические достопримечательности города и живописные места в его окрестностях.Задать вопрос
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