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быть лучше? Я полностью погрузилась в мощные потоки и ощутила адреналин, который только рафтинг может дать. А поездка на кабриолете была просто фантастической! Я наслаждалась красотой природы и ветром в волосах. Организация экскурсии была безупречной, персонал дружелюбный и профессиональный. Я никогда не забуду этот активный день!