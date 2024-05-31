Покататься на джипах в Анталье

Найдено 11 экскурсий в категории «Джиппинг» в Анталье, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
10 часов
12 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4036 за человека
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
«14:00-15:00 — Катание на багги по каньону15:00-16:30 — Поездка на джипах в Тазы каньон»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
42 за человека
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе/кабрио-бусе
Начало: У вашего отеля
«Покорите горы Торос на джипах и сделаете яркие фото на смотровой «Долина мудрости»»
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
4036 за человека
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
8 часов
1 отзыв
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
«Переезд к месту начала мероприятия на джипах через живописный каньон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
7 отзывов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Начало: Ваш отель
«Кроме этого на джипах с открытым верхом, даже во время езды, гости получают больше возможностей и обзора, чтобы сделать красивые фотографии»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$30 за человека
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
22 отзыва
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает: Экскурсия рафтинг и джип-сафари в один день в Анталии — экскурсия, в которой совмещены сразу две интересны программы, подходящие для любителей активного отдыха»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$45 за человека
Джип-Сафари в Анталии
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
3 отзыва
Джип-Сафари в Анталии
Начало: Анталия
«Джип-Сафари в Анталии Забрав вас из отеля, мы отправимся к отправной точке ежедневного Джип-сафари в Анталии»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$40 за человека
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
🛣 Джиппинг
Групповая
9 часов
5 отзывов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
Начало: Ваш отель
«Сафари Сафари проходит на внедорожниках Land Rover (10-ти местные)»
Расписание: Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$35 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
12 часов
16 отзывов
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
«Однако, даже если вы не такие, мы уверены, что если вы подпишетесь на джип-сафари и присоединитесь к нам, вы скажете «удачи» в конце дня»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$55 за человека
3в1: Рафтинг, Джип, Зиплайн из Анталии
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
15 отзывов
3в1: Рафтинг, Джип, Зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
«Вам стоит подготовиться к водным боям между джипами»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Джип Сафари из Антальи
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
10 отзывов
Джип Сафари из Антальи
Начало: Ваш отель
«Джип-сафари в Гебиз на полноприводном внедорожнике Отправляйтесь в незабываемое приключение на полноприводных внедорожниках, чтобы ощутить все прелести турецкой природы во время сафари в Гебизе»
Расписание: Среда, суббота
Сегодня в 14:00
12 июня в 14:00
$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    31 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
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    и рафтингом все остались довольны (наша компания 7 чел), сопровождающий на рафтинге замечательный молодой человек постоянно с шутками-прибаутками, было весело. Каньон, ущелье тоже очень красивое захватывающее зрелище. Единственный минус не было гида-экскурсовода, никто ничего не расказывал (привезли-увезли)

  • Д
    Денис
    27 мая 2024
    5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
    Прекрасная экскурсия. Море впечатлений! Каньон Тазы просто великолепен!
  • А
    Альбина
    16 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень хорошо, транспорт, питание и
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    сопровождение! Рафтинг был потрясающий и очень веселый ✌🏼 Я бы сказала что это один из лучших туров, которые я посетила за отпуск🫶🏻

    Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень
  • К
    Кирилл
    13 апреля 2024
    Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
    Все было замечательно, единственное поездка на багги разочаровала совсем. Скорость быстрой ходьбы и расстояние максимум 750 метров, это все. Рафтинг советую всем, вода чудесная. Каньон и природа восхитительны.
  • А
    Артем
    10 декабря 2023
    Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Очень все понравилось. Веселый водитель. Прекрасные красоты.
    Очень все понравилось. Веселый водитель. Прекрасные красоты
  • А
    Алексей
    4 августа 2023
    Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
    Отличная экскурсия, сплав длинный по продолжительности, с незначительными остановками. Пейзажи завораживают, дети остались в полном восторге, особенно понравилось купаться в холодной горной реке.
  • Т
    Татьяна
    10 июля 2023
    Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Замечательная экскурсия. Сногсшибательная поездка в открытом транспорте по горному серпантину, завораживающие виды, незабываемые впечатления.
  • П
    Пётр
    10 июня 2023
    4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Советую всем присоединиться к экскурсии в Каньоны Тазы и Копру! Рафтинг был удивительным и незабываемым опытом. Потоки были захватывающими, а
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    пейзажи - просто волшебными. Но самое впечатляющее было кабриолет сафари. Я проникся свободой и весельем, едва держась за руль. Организаторы знают свое дело и создали незабываемую программу. Большое спасибо за эту фантастическую экскурсию!

  • h
    helga
    5 июня 2023
    4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
    Эта экскурсия в Каньоны Тазы и Копру была настоящим приключением! Рафтинг по горной реке и кабриолет сафари - что может
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    быть лучше? Я полностью погрузилась в мощные потоки и ощутила адреналин, который только рафтинг может дать. А поездка на кабриолете была просто фантастической! Я наслаждалась красотой природы и ветром в волосах. Организация экскурсии была безупречной, персонал дружелюбный и профессиональный. Я никогда не забуду этот активный день!

  • С
    Сергей
    23 мая 2023
    Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
    Фантастическая экскурсия! Тазы каньон оказался настолько красивым, что мы не могли оторвать глаз от его пейзажей. Рафтинг принес нам массу впечатлений, а зиплайн был настоящим испытанием для наших нервов. Багги-сафари добавило приключений и разнообразия. Просто восхитительно!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  2. Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
  3. Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
  4. 5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
  5. 4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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