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10%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
«Джипинг и панорамы Тазы каньона»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40€36 за человека
Групповая
9 часов
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
«14:00-15:00 — Катание на багги по каньону15:00-16:30 — Поездка на джипах в Тазы каньон»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€42 за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе/кабрио-бусе
Начало: У вашего отеля
«Покорите горы Торос на джипах и сделаете яркие фото на смотровой «Долина мудрости»»
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
40€36 за человека
Групповая
8 часов
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
«Переезд к месту начала мероприятия на джипах через живописный каньон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Групповая
12 часов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Начало: Ваш отель
«Кроме этого на джипах с открытым верхом, даже во время езды, гости получают больше возможностей и обзора, чтобы сделать красивые фотографии»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$30 за человека
Групповая
12 часов
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает: Экскурсия рафтинг и джип-сафари в один день в Анталии — экскурсия, в которой совмещены сразу две интересны программы, подходящие для любителей активного отдыха»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$45 за человека
Групповая
6 часов
Джип-Сафари в Анталии
Начало: Анталия
«Джип-Сафари в Анталии Забрав вас из отеля, мы отправимся к отправной точке ежедневного Джип-сафари в Анталии»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$40 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
Начало: Ваш отель
«Сафари Сафари проходит на внедорожниках Land Rover (10-ти местные)»
Расписание: Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$35 за человека
Групповая
12 часов
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
«Однако, даже если вы не такие, мы уверены, что если вы подпишетесь на джип-сафари и присоединитесь к нам, вы скажете «удачи» в конце дня»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$55 за человека
Групповая
12 часов
3в1: Рафтинг, Джип, Зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
«Вам стоит подготовиться к водным боям между джипами»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Групповая
7 часов
Джип Сафари из Антальи
Начало: Ваш отель
«Джип-сафари в Гебиз на полноприводном внедорожнике Отправляйтесь в незабываемое приключение на полноприводных внедорожниках, чтобы ощутить все прелести турецкой природы во время сафари в Гебизе»
Расписание: Среда, суббота
Сегодня в 14:00
12 июня в 14:00
$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- оольга31 мая 2024Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
- ДДенис27 мая 2024Прекрасная экскурсия. Море впечатлений! Каньон Тазы просто великолепен!
- ААльбина16 мая 2024Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень хорошо, транспорт, питание и
- ККирилл13 апреля 2024Все было замечательно, единственное поездка на багги разочаровала совсем. Скорость быстрой ходьбы и расстояние максимум 750 метров, это все. Рафтинг советую всем, вода чудесная. Каньон и природа восхитительны.
- ААртем10 декабря 2023Очень все понравилось. Веселый водитель. Прекрасные красоты.
- ААлексей4 августа 2023Отличная экскурсия, сплав длинный по продолжительности, с незначительными остановками. Пейзажи завораживают, дети остались в полном восторге, особенно понравилось купаться в холодной горной реке.
- ТТатьяна10 июля 2023Замечательная экскурсия. Сногсшибательная поездка в открытом транспорте по горному серпантину, завораживающие виды, незабываемые впечатления.
- ППётр10 июня 2023Советую всем присоединиться к экскурсии в Каньоны Тазы и Копру! Рафтинг был удивительным и незабываемым опытом. Потоки были захватывающими, а
- hhelga5 июня 2023Эта экскурсия в Каньоны Тазы и Копру была настоящим приключением! Рафтинг по горной реке и кабриолет сафари - что может
- ССергей23 мая 2023Фантастическая экскурсия! Тазы каньон оказался настолько красивым, что мы не могли оторвать глаз от его пейзажей. Рафтинг принес нам массу впечатлений, а зиплайн был настоящим испытанием для наших нервов. Багги-сафари добавило приключений и разнообразия. Просто восхитительно!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Джиппинг»
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- Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
- 5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
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