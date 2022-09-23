Экскурсия по Анталии

Экскурсия по Анталии очень популярна среди гостей, которые приезжают в Анталию впервые

Экскурсия по Анталии очень популярна среди гостей, которые приезжают в Анталию впервые.

Анталия привлекает внимание своими пляжами, бирюзовым морем, красивыми курортами и историей, уходящей корнями в древние времена.

Присоединившись к экскурсии по Анталии, вы получите возможность познакомиться с жемчужиной Средиземноморья и туристической столицей Турции Анталией.
Экскурсия по Анталии
Экскурсия по Анталии
Экскурсия по Анталии
Экскурсия по Анталии
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Что вас ожидает 🤩

  • Калеичи
  • Водопад Дуден
  • Канатная дорога Тунектепе
  • Яхт-тур
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Обзорная экскурсия по Анталии полна сюрпризов

Первым делом мы забираем вас из вашего отеля на нашем полностью оборудованном туристическом автобусе, который обеспечит вам необходимый комфорт.

Канатная Дорог

Экскурсия по Анталии начинается с поездки по канатной дороге. По нашему мнению вы не должны пропустить это изысканное событие с неповторимой красотой Анталии. Вы получите удовольствие от поездки по канатной дороге, наблюдая за жизнью местных жителей.
Кроме того, в стоимость нашего тура включена плата за канатную дорогу! По канатной дороге мы поднимемся на вершину горы Тунек Тепе. Высота пика около 750 м. Здесь вы сможете увидеть Анталию с высоты птичьего полета и сделать отличные фотографии. Под вашими ногами расстилается побережье Средиземного моря, и вблизи к вам возвышаются горы Торос.

Калеичи (Старый город)

После прогулки по канатной дороге мы попадаем в центр города. Мы паркуем здесь наш автобус. И наш незабываемый исторический тур по Калеичи (Старому городу) начинается с нашим гидом.
Наша поездка займет около 1 часа. Вы сможете увидеть Рифленый минарет, Часовую башню и ворота Адриана, которые являются одними из символов Анталии. С одной стороны, вы полюбуетесь историческими домами Калеичи, построенными в османской архитектуре, с другой стороны, вы совершите путешествие в историю с повествованием нашего гида.
Самая незабываемая часть нашей экскурсии по Анталии — это Калеичи. Поэтому советуем, брать с собой фотоаппарат.
Спустимся в гавань, посетив Старый город. Это историческая гавань Анталии. Он использовался со времен первого поселения Анталии. Здесь мы отправимся в 45-минутный тур на яхте.

Прогулка на яхте

Мы будем наслаждаться красотой города Анталии, который сочетает в себе самые красивые синие тона моря с его берегами, наблюдая за ним с моря. Плата за тур на яхте не включена в стоимость тура. При желании вы можете сделать заказ у своего гида.
На наш взгляд, чтобы не пропустить ни секунды этих сцен, как можно больше открывайте глаза и не забывайте делать больше фотографий!!

Водопад Дюден

После спокойного путешествия на яхте по темно-синим водам Средиземного моря мы посетим одно из природных чудес Анталии — водопад Дюден.
Наш гид проведет вас к краю обрыва, на котором виден водопад с разных сторон, чтобы вы могли рассмотреть это великолепное образование с панорамным; конечно, не ставя под угрозу вашу безопасность.
Тут же вы увидите водопад, льющийся с высоты 40 метров. Глядя на этот пейзаж, вы наполните свою душу покоем.

Прощание с Экскурсией по Анталии

После увлекательной части нашей программы мы сядем в автобус и попрощаемся с Анталией. Вы прибудете в свой отель около 16:00. Конечно, это прощание не означает конец: вы можете заказать другие туры и мероприятия в Анталии, которые мы организуем.

Подготовьтесь заранее

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи — McDonalds рядом с древними воротами Адриана.

Важная информация:

  • Если канатная дорога закрыта из-за погодных условий, мы возвращаем стоимость канатной дороги. При необходимости гид может изменить программу.
  • Очень важно соблюдать время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать гостей не более 5 минут.
  • Детям от 0 до 4 лет бесплатно, обед не включен. Дополнительное место для ребенка в автобусе стоит 5 евро.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от /до отеля
  • Aвтобус с кондиционером
  • Обед
  • Страховка
  • Катание на яхте
  • Услуги гида (русскоговорящий гид)
Что не входит
  • Напитки
  • Поездка на канатной дороге
Место начала и завершения?
Анталия
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места
  • Где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас
  • Нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами
  • Иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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