Экскурсии с посещением канатной дороги в Анталье

Найдено 4 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Анталье, цены от €89, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
«Далее отправляемся по канатной дороге «Олимпос» к вершине горы Тахталы, самой высокой точке Анталийского побережья»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Канатная дорога «Олимпос» и ресторан Улупынар
Индивидуальная
4 часа
Подъем на канатной дороге Олимпос и ужин в ресторане Улупынар
Покорите вершины на канатной дороге и насладитесь кулинарными шедеврами в ресторане Улупынар
Начало: По договоренности
««Олимпос» — «От моря — к небу» Канатная дорога, ведущая к вершине горы Тахталы называется Olympos Teleferik»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
От моря - к небу «- древний Фазелис и фуникулер» Олимпос
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Фазелис и поездка на фуникулер Олимпос
Путешествие в прошлое и наслаждение природой: древний Фазелис и панорама с фуникулера Олимпос ждут вас
Начало: По договоренности
«Канатная дорога «Олимпос» Olimpos Teleferik — отличный способ взглянуть на горы с высоты 2365 метров над уровнем моря»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Канатная дорога Тахталы
Групповая
6 часов
Канатная дорога Тахталы
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Канатная дорога на вершину Тахталы — прекрасный способ взглянуть на горы с высоты»
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
$89 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • ￼Sergei
    13 октября 2023
    Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
    Интересная экскурсия! Отличный вариант, чтобы убежать от жары и открыть для себя Турцию с другой стороны. Рекомендую!
    Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!Интересная экскурсия!
  • Е
    Елена
    17 августа 2023
    Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
    Всё отлично
  • А
    Анна
    25 июля 2023
    Экскурсия по Анталии
    Экскурсия прошла отлично. Забрали вовремя, автобус с кондиционером - что очень важно при сорокаградусной жаре. Свозили по самым интересным местам
    читать дальше

    - как раз туда, куда мы и хотели. Программа составлена отлично, гид молодец, все очень интересно рассказала, везде провела, все доступно объяснила - где сколько времени есть погулять, как и что посмотреть. Спасибо

  • С
    Светлана
    28 мая 2023
    Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
    Спасибо, понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Канатная дорога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
  2. Канатная дорога «Олимпос» и ресторан Улупынар
  3. От моря - к небу «- древний Фазелис и фуникулер» Олимпос
  4. Канатная дорога Тахталы
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Канатная дорога" можно забронировать 4 экскурсии от 89 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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