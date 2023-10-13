1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
«Далее отправляемся по канатной дороге «Олимпос» к вершине горы Тахталы, самой высокой точке Анталийского побережья»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Подъем на канатной дороге Олимпос и ужин в ресторане Улупынар
Покорите вершины на канатной дороге и насладитесь кулинарными шедеврами в ресторане Улупынар
Начало: По договоренности
««Олимпос» — «От моря — к небу» Канатная дорога, ведущая к вершине горы Тахталы называется Olympos Teleferik»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Фазелис и поездка на фуникулер Олимпос
Путешествие в прошлое и наслаждение природой: древний Фазелис и панорама с фуникулера Олимпос ждут вас
Начало: По договоренности
«Канатная дорога «Олимпос» Olimpos Teleferik — отличный способ взглянуть на горы с высоты 2365 метров над уровнем моря»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Канатная дорога Тахталы
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Канатная дорога на вершину Тахталы — прекрасный способ взглянуть на горы с высоты»
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
$89 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ￼￼Sergei13 октября 2023Интересная экскурсия! Отличный вариант, чтобы убежать от жары и открыть для себя Турцию с другой стороны. Рекомендую!
- ЕЕлена17 августа 2023Всё отлично
- ААнна25 июля 2023Экскурсия по АнталииЭкскурсия прошла отлично. Забрали вовремя, автобус с кондиционером - что очень важно при сорокаградусной жаре. Свозили по самым интересным местам
- ССветлана28 мая 2023Спасибо, понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Канатная дорога»
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