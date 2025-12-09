Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии тысяч человек! До сих пор античный театр отличается хорошей акустикой, а с верхних зрительских трибун открываются красивые панорамы окрестностей. На прогулке вы узнаете об основании города и смысле его названия, представите, как часто он переходил из рук в руки. А также услышите увлекательные факты из его истории: поговорим о том, чем запомнились здесь Марк Аврелий, Клеопатра и два великих полководца Александр Македонский и Ганнибал. Водопад Манавгат. Во второй части экскурсии вы посетите очаровательный уголок в окрестностях Сиде. Это порог реки Манавгат - его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2-х, оттого его и называют водопадом. Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными горными потоками и сделать незабываемые снимки на фоне захватывающих пейзажей. Запечатлеть это волшебное зрелище теперь сможете и вы! Организационные детали: - индивидуальный формат для 1-4 человека - Экскурсию для вас проведет один из профессиональных лицензированных русскоязычных гидов нашей команды - Экскурсия проходит на индивидуальном трансфере комфортабельном минивене - средняя продолжительность экскурсии 7 часов Дополнительные расходы: - входные билеты не включены в стоимость: театр Сиде — 17 € /человека, для детей до 8 лет бесплатно; водопад - 50 лир/человека. - Еда и напитки оплачиваются дополнительно, можем заехать в ресторан либо вы можете взять с собой ланч боксы / еду из отеля Стоимость индивидуальной экскурсии: С выездом из Анталии - 750$ С выездом из Белека - 750$ С выездом из Кемера - 800$ С выездом из Сиде - 750$

