Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе

Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
Сиде — это не только курортный город на юге Турции, но и богатый античными памятниками исторический центр. Вы увидите остатки храма Аполлона и триумфальной арки, крепостных стен и амфитеатра. Услышите о средиземноморских перипетиях, которые отразились и на этом городе.

А затем посетите дивный водопад и познакомитесь с убранством крупнейшей мечети на побережье Анталии.
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древнее наследие Сиде

История Сиде уходит в 7 век до н. э. Мы пройдёмся по главным моментам из его биографии. Вы узнаете о греческом, «пиратском» и римском периодах. Перенесётесь во времена расцвета города как крупного торгового порта. И проследите путь Сиде до его разрушения.

Гуляя по античным улочкам, мы осмотрим руины храма Аполлона и амфитеатра на 20 тысяч мест. А также исследуем 6-километровые крепостные стены с шириной до 10 метров — вы представите, каким мощным оборонительным поясом они служили для древнего поселения.

Водопад Манавгат

После мы посетим водопад, расположенный неподалеку от одноимённого города. Главная особенность природного памятника — это его «габариты»: высота — 2 метра, а ширина — целых 40. Кстати, Манавгат изображён на турецкой банкноте номиналом в 5 лир. Со смотровой площадки вы полюбуетесь зрелищными каскадами и сделаете яркие снимки.

Мечеть Кулийе

В завершение вы посетите крупнейшую мечеть на побережье Антальи. Рассмотрите стены, пол, потолок и поверхности колонн, покрытые мозаикой и росписью с орнаментами и фразами из Корана. Я расскажу, чем отличается эта мечеть от большинства других мусульманских храмов.

Организационные детали

  • Трансфер из вашего отеля и обратно включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: билеты в некоторые объекты, еда и напитки (по желанию)
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для длительной прогулки и не забудьте полностью зарядить телефон и фотоаппарат

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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