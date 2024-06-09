Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
Сиде — это не только курортный город на юге Турции, но и богатый античными памятниками исторический центр. Вы увидите остатки храма Аполлона и триумфальной арки, крепостных стен и амфитеатра. Услышите о средиземноморских перипетиях, которые отразились и на этом городе.
А затем посетите дивный водопад и познакомитесь с убранством крупнейшей мечети на побережье Анталии.
История Сиде уходит в 7 век до н. э. Мы пройдёмся по главным моментам из его биографии. Вы узнаете о греческом, «пиратском» и римском периодах. Перенесётесь во времена расцвета города как крупного торгового порта. И проследите путь Сиде до его разрушения.
Гуляя по античным улочкам, мы осмотрим руины храма Аполлона и амфитеатра на 20 тысяч мест. А также исследуем 6-километровые крепостные стены с шириной до 10 метров — вы представите, каким мощным оборонительным поясом они служили для древнего поселения.
Водопад Манавгат
После мы посетим водопад, расположенный неподалеку от одноимённого города. Главная особенность природного памятника — это его «габариты»: высота — 2 метра, а ширина — целых 40. Кстати, Манавгат изображён на турецкой банкноте номиналом в 5 лир. Со смотровой площадки вы полюбуетесь зрелищными каскадами и сделаете яркие снимки.
Мечеть Кулийе
В завершение вы посетите крупнейшую мечеть на побережье Антальи. Рассмотрите стены, пол, потолок и поверхности колонн, покрытые мозаикой и росписью с орнаментами и фразами из Корана. Я расскажу, чем отличается эта мечеть от большинства других мусульманских храмов.
Организационные детали
Трансфер из вашего отеля и обратно включён в стоимость
Дополнительные расходы: билеты в некоторые объекты, еда и напитки (по желанию)
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для длительной прогулки и не забудьте полностью зарядить телефон и фотоаппарат
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туран — ваш гид в Анталье
Провёл экскурсии для 154 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Будем знакомы! Меня зовут Туран, и я работаю профессиональным гидом-историком более 20 лет. Родился в Стамбуле, там же закончил школу и туристический лицей. Поступил в Средиземноморский университет читать дальше
Антальи, изучал русский язык. После окончания университета продолжил обучение и, сдав квалификационные экзамены, получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. 18 лет работал экскурсоводом в крупной туристической компании — о любимой Анталье знаю всё и готов своими знаниями поделиться с вами. Провожу индивидуальные и групповые туры. Буду рад познакомить вас с местной историей, культурой, традициями и настоящей турецкой кухней.