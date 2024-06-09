Сиде — это не только курортный город на юге Турции, но и богатый античными памятниками исторический центр. Вы увидите остатки храма Аполлона и триумфальной арки, крепостных стен и амфитеатра. Услышите о средиземноморских перипетиях, которые отразились и на этом городе. А затем посетите дивный водопад и познакомитесь с убранством крупнейшей мечети на побережье Анталии.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древнее наследие Сиде

История Сиде уходит в 7 век до н. э. Мы пройдёмся по главным моментам из его биографии. Вы узнаете о греческом, «пиратском» и римском периодах. Перенесётесь во времена расцвета города как крупного торгового порта. И проследите путь Сиде до его разрушения.

Гуляя по античным улочкам, мы осмотрим руины храма Аполлона и амфитеатра на 20 тысяч мест. А также исследуем 6-километровые крепостные стены с шириной до 10 метров — вы представите, каким мощным оборонительным поясом они служили для древнего поселения.

Водопад Манавгат

После мы посетим водопад, расположенный неподалеку от одноимённого города. Главная особенность природного памятника — это его «габариты»: высота — 2 метра, а ширина — целых 40. Кстати, Манавгат изображён на турецкой банкноте номиналом в 5 лир. Со смотровой площадки вы полюбуетесь зрелищными каскадами и сделаете яркие снимки.

Мечеть Кулийе

В завершение вы посетите крупнейшую мечеть на побережье Антальи. Рассмотрите стены, пол, потолок и поверхности колонн, покрытые мозаикой и росписью с орнаментами и фразами из Корана. Я расскажу, чем отличается эта мечеть от большинства других мусульманских храмов.

Организационные детали